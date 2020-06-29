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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    Pandemi sürecinde sürekli maske takmak zorunda olduğumuz için sesimizi duyurma veya telefonla konuşma gibi işlemlerde zorlanabiliyoruz. C-Mask bunun için geliştirildi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın
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    Aylardır tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını insanlık hayatına yeni normalleşme olarak tanımlanan çok farklı bir yaşam biçimini kabul ettirmiş durumda. Sosyal mesafe ve maske ile tanımlanan yeni normalleşme haliyle bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

    C-Mask nedir?

    Yıllardır hava limanlarında robot tercümanlar veya robot rehberler geliştiren Donut Robotics firması, pandemi süreci ile birlikte satışlarda düşüş yaşamaya başlamış. Gelecek dönemin ümit vermemesi nedeniyle de tecrübelerini farklı bir projede kullanmaya karar vermiş.

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    C-Mask adıyla üretilen akıllı maske Bluetooth üzerinden telefona bağlanarak farklı görevler yerine getirebiliyor. Maskenizi taktıktan sonra üzerine yerleştirdiğiniz C-Mask, 8 farklı dilde tercüme yapabiliyor, mesaj gönderiyor, arama yapıyor ve gerekirse kullanıcının sesini yükseltebiliyor. Böylece iletişim kurarken maskenizi çıkarmaya gerek duymuyorsunuz.

    Donut Robotics mühendislerinin geliştirdiği özel bir teknoloji, kullanıcının kas hareketlerini analiz ederek konuşmayı algılamaya çalışıyor. Zor durumda olan şirket böyle bir üretim kararı için 260 bin dolarlık hissesini satmak zorunda kalmış.

    C-Mask ilk etapta 5000 adet üretilecek ve Japonya’da satışa sunulacak. Fiyatı 40$ olan maskelerin ABD, Avrupa ve Çin’den de yoğun talep aldığı ifade ediliyor. Firma bir abonelik sistemi üzerinden farklı hizmetler sunmayı planlıyor.



    https://www.phonearena.com/news/new-smart-mask-uses-bluetooth-phone-to-go-online_id125594 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 50 dk.
    RGB oyuncu maskesi ne zaman çıkacak. Esas ben o seriyi bekliyorum deliler gibi. :D :D
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    interwap (Volkan ) 58 dk.
    Ürün aslında maske değil. Kullan at maskenin üzerine takıyorsunuz.
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    xsw 1 sa.
    Fiyatı 40$ sa kullan at değil sanırım içindeki filtre değişebiliyor olması lazım. Yakında ses değiştiren modeller de gelirse şaşırmam Darth Vader gibi olucaz.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    general4242 (Salim Baş) 25 dk. xsw
    Maske görevi görmüyor ürün saçma ürün.
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    jervis (M. Kucuk) 10 dk. xsw
    Darth vader gelirse benden 100 lira işler. Söylediklerimi yoda gibi kelimelerin yerlerini değiştirip veren maske olursa 1000 lira işler.
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    frostburn 1 sa.
    40 dolar ise bizde de 40 tl'ye satılabilir.

    hayırlı olsun güzel ürün
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