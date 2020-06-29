Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

Tam Boyutta Gör

Aylardır tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını insanlık hayatına yeni normalleşme olarak tanımlanan çok farklı bir yaşam biçimini kabul ettirmiş durumda. Sosyal mesafe ve maske ile tanımlanan yeni normalleşme haliyle bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

C-Mask nedir?

Yıllardır hava limanlarında robot tercümanlar veya robot rehberler geliştiren Donut Robotics firması, pandemi süreci ile birlikte satışlarda düşüş yaşamaya başlamış. Gelecek dönemin ümit vermemesi nedeniyle de tecrübelerini farklı bir projede kullanmaya karar vermiş.

İlginizi Çekebilir

3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

C-Mask adıyla üretilen akıllı maske Bluetooth üzerinden telefona bağlanarak farklı görevler yerine getirebiliyor. Maskenizi taktıktan sonra üzerine yerleştirdiğiniz C-Mask, 8 farklı dilde tercüme yapabiliyor, mesaj gönderiyor, arama yapıyor ve gerekirse kullanıcının sesini yükseltebiliyor. Böylece iletişim kurarken maskenizi çıkarmaya gerek duymuyorsunuz.

Donut Robotics mühendislerinin geliştirdiği özel bir teknoloji, kullanıcının kas hareketlerini analiz ederek konuşmayı algılamaya çalışıyor. Zor durumda olan şirket böyle bir üretim kararı için 260 bin dolarlık hissesini satmak zorunda kalmış.

C-Mask ilk etapta 5000 adet üretilecek ve Japonya’da satışa sunulacak. Fiyatı 40$ olan maskelerin ABD, Avrupa ve Çin’den de yoğun talep aldığı ifade ediliyor. Firma bir abonelik sistemi üzerinden farklı hizmetler sunmayı planlıyor.

https://www.phonearena.com/news/new-smart-mask-uses-bluetooth-phone-to-go-online_id125594

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.