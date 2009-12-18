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Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...

Apple, Japonya'da lider... RIM rekorunu tekrardan kırdı... Samsung bada'nın ilk görüntüleri gün yüzüne çıktı...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple, Japonya'ya damgasını vuruyor... Kanadalı Blackberry'nin yaratıcısı RIM rekor sayıda Blackberry satıyor... Samsung'un mobil işletim sistemi bada'nın üzerindeki perde aralanıyor... İşte geride bıraktığımız haftada mobil telefon pazarındaki bu olaylara biraz daha yakından bakalım;

Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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İçinde bulunduğumuz çeyrekte 10 milyon iPhone satışı yapacağı öngörülen Apple, Impress tarafından yapılan son araştırmaya göre Japonya'ya damgasını vuruyor. Araştırmaya göre Cupertino merkezli firma, Japonya'nın akıllı telefon pazarının %46.1'ine sahip...

Avrupalı-Amerika'lı firmaların oldukça zorlandığı Japonya'da Apple bütün tabuları yıkmış görünüyor. Satışa sunulmadan önce Japonya'da tutunması zor yorumlarına neden olan iPhone, tüketicilerin en çok tercih ettiği akıllı telefon ünvanını elinde bulunduruyor. 2008 Haziran ayında tanıtılmasına rağmen iPhone 3G, %24.6'lık pazar payıyla Japonya'nın en çok satan akıllı telefonu olurken, onu geçtiğimiz Haziran'da satışa sunulan ve 6 ayda %21.5'lik paya sahip olmayı başaran iPhone 3Gs takip ediyor. Kullanıcıların en çok tercih ettiği 3.akıllı telefonsa Japonya'nın önde gelen elektronik devlerinden Sharp'ın Windows Mobile tabanlı Advanced W-ZERO3 (%14.6) olurken, 4.sırada geçtiğimiz seneki %8.3'lük oranı %6.8'e düşen Willcom's 03, 5.sıradaysa %4.5'le Sharp'ın W-ZERO3 yer alıyor. Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'in kullanıldığı HTC Magic'in NTT DoCoMo için hazırlanan versiyonu HT-03A, %2.3'le ancak 10.sırayı alabilirken, Blackberry Bold %1.2, Nokia N82 ise %0.4'lük pazar payıyla listede gözümüze çarpıyor.

Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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Araştırmaya göre iPhone, satışlardaki liderliğini veri kullanımını sıralamasına da yansıtıyor. Ülkenin en çok satış yapan akıllı telefonu iPhone 3G kullanıcılarının %77.3'ü günde yarım saatten daha fazla veri transferi yaparken, bu oran iPhone 3Gs ve Android'li HT-03A kullanıcılarında %66.8. Windows Mobile kullanıcılarınınsa %55.6'sı günde 30 dakikadan daha fazla veri transferi yapmayı tercih ediyor. Peki Apple'ın Japonya gibi bir pazarda beklenenin üstünde satış grafiği çizmesinin nedenine ne olabilir ? Bu sorunun cevabı olarak Impress iPhone OS'in rahat kullanıcı arayüzü ve haberin yazıldığı an 120,000 uygulamayı kullanıcılarına sunan AppStore'u gösteriyor.

Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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Geride bırakmaya hazırlandığımız bu haftada Kanada'dan bir rekor haberi geldi. Amerika'nın en popüler akıllı telefonu Blackberry'i teknoloji dünyasına kazandıran Kanada merkezli RIM (Research In Motion) 2009'un Eylül-Ekim-Kasım aylarını içine alan 3.mali çeyreğinde 10.1 milyon Blackberry cihazı satarak 2.çeyrekteki 8.3 milyonluk satış rekorunun üstüne çıktıklarını duyurdu.

Her geçen gün daha başarılı satış grafiği çizip, kendi rekorlarını bir bir egale eden RIM, Blackberry servisini kullanan aktif kullanıcı sayısının da 32 milyondan 36 milyona yükseldiğini belirtti. RIM için 3.çeyrek, sadece satış sayısıyla değil net gelirlerde de firma tarihine geçti. Firma 2.çeyrekteki 475.6 milyon dolarlık net gelirini 3.çeyrekte 628.4 milyon dolar (diğer bir deyişle hisse başına 1.10 dolar)'a yükseltmeyi başardı. RIM geçen sene aynı çeyrekte 396.3 milyon dolarlık net gelir açıklamıştı.

Firma tarihindeki 75.milyonuncu Blackberry'i sattığını da belirten RIM, 2009'un 4. mali çeyreğinde (Aralık-Ocak-Şubat dönemi) rekorunu daha da geliştirip 10.6 milyon Blackberry cihazı satmayı hedefliyor.

Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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Son vereceğimiz haberde bada; Güney Kore'li elektronik devi Samsung'un mobil işletim sistemiyle ilgili. Kullanıcıyla 2010 yılının ilk yarısında buluşacak olan bada'nın hem kullanıcı dostu hem de geliştiricilerin seveceği bir plaform olacağını duyurmuştuk. Analizlerde önümüzdeki yıllarda ürün gamının büyük bir kısmında kullanılacak bada'nın TouchWIZ 3.0'ı temel alan kullanıcı arayüzüyle ilgili ilk görüntülerde sonunda gün yüzüne çıktı. Acaba arayüzü nasıl olacak ? sorusunun cevabını veren ilk görüntüler, bada'nın sosyal ağlarla da tam uyumlu olacağını bir kez daha gözler önüne koyuyor.

8 Aralık'dan itibaren geliştirici kitinin dağıtımına başlanan bada'nın Engadget Germany, Samsung Flash sitelerinde yayınlanan ilk görüntüler şöyle;

Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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Akıllı telefon dünyasından kısa kısa...
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Speed_Passion 9 yıl
Bada guzel duruyor bencede iphone U bir telefon geçsin artık sıktı benide bu telefon tatmin etmiyor artık =P
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karantina61 9 yıl
Apple daha iyisini yapana kadar şimdilik iphone diyorum.
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LexisOrAlv 9 yıl

karantina61

Apple daha iyisini yapana kadar şimdilik iphone diyorum.

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Kissed by Fire 9 yıl
Iphone'u geç de Bada çok güzel duruyor
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hoca1964 9 yıl
iphone 2g var 2 yıldır. iphone 4g yi bekliyorum ama samsung bada da güzel duruyo. menüsü falan iphone gibi olmuş iyi duruyo. iphone 4g ve bada arasından seçim yapacam gibi anlaşılan.
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