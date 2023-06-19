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    PlayStation'ın mobil bölüm başkanı görevi bıraktı

    PlayStation'ın mobil bölüm başkanı Nicola Sebastiani başka bir fırsatı değerlendirmek üzere görevi bıraktı. Oyun endüstrisinde önemli bir kariyere sahip olan isim 2021'de göreve getirilmişti.
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    PlayStation'ın mobil bölüm başkanı görevi bıraktı Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın mobil bölümü 2021 yazında kuruldu. Japon dev yeni bölümün başına daha önce Ubisoft ve Apple gibi önemli şirketlerde çalışmış Nicola Sebastiani'yi getirmişti. Deneyimli yönetici aradan geçen iki yılın ardından şirketten ayrıldı.

    Sebastiani herhangi bir açıklama yapmadan ya da bir sonraki kariyer hamlesine ilişkin herhangi bir işaret vermeden görevi bıraktı. Sadece LinkedIn profilinde "yeni bir fırsatı değerlendirmek üzere" PlayStation Mobile'dan ayrıldığını belirtti.

    PlayStation'ın mobil bölüm başkanı görevi bıraktı Tam Boyutta Gör

    Oyun endüstrisinde iyi bir kariyeri var

    Nicola Sebastiani üç ay önce aynı platformda "Ekip büyüyor, insanlar harika ve üzerinde çalıştığımız projeler çok heyecan verici. Bize katılın" diyerek insanları PlayStation Mobile'ın yayınladığı iş ilanlarına başvurmaya davet etmişti. Ancak şimdi kendisi gitti.

    Deneyimli ismin oyun endüstrisinde önemli bir kariyeri var. Sebastiani PlayStation Mobile'ın başına geçmeden önce Ubisoft'ta Dijital Ürün Müdürü olarak görev yaptı. Apple'da ise ilk olarak App Store oyunları bölümünü yönetti ve ardından Apple Arcade içerik direktörü oldu.

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