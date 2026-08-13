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    Alibaba, bugüne kadarki en büyük yapa zekâ modelini açık kaynak hâle getirdi

    Alibaba, bugüne kadar yayınladığı en büyük yapay zekâ modeli olan Qwen3.8-Max'i açık kaynak hâle getirerek tamamen ücretsiz olarak kullanıma sundu. Bu şirket için de bir ilk oldu.

    Alibaba, bugüne kadarki en büyük yapa zekâ modelini açık kaynak hâle getirdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında dikkat çekici işler ortaya koymaya devam eden Alibaba, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli Qwen3.8-Max'i tanıttı. Açık yapısına karşın kapalı modellere denk performans sunmasıyla dikkat çeken model, bugün itibarıyla tamamen açık kaynak hâle geldi. Alibaba, bugüne kadarki en büyük modeli olan Qwen3.8-2.4T-A95B'nin ağırlıklarını Hugging Face üzerinden herkese açık olarak paylaştı.

    Qwen3.8-Max, 2.4 Trilyon Parametreli Devasa Bir Model

    Qwen3.8-Max, toplam 2,4 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Ancak model çalışırken bu parametrelerin tamamını aynı anda kullanmıyor. Bunun yerine yaklaşık 95 milyar parametreyi aktif hâle getiren bir Mixture of Experts (MoE) mimarisinden faydalanıyor. İşlemler sırasında sadece gerekli parçaları devreye sokan bu yaklaşım, hem işlem maliyetlerini hem de gecikme süresini önemli ölçüde azaltırken, modelin çok daha büyük bir kapasiteye sahip olmasını mümkün kılıyor.

    Alibaba bu yılın başında tanıttığı bazı üst seviye modellerini kapalı kaynak olarak sunmuştu. Ancak yeni modelle birlikte yeniden açık kaynak yaklaşımına dönülmüş oldu.

    Açık kaynak yaklaşımı, geliştiricilerin modeli kendi sistemlerine uyarlayabilmesine ve üzerine yeni çözümler inşa edebilmesine imkân tanıyor. Son dönemde DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli şirketlerin açık kaynak modellerle yakaladığı başarı düşünüldüğünde, Alibaba'nın bu kararı yapay zekâ ekosisteminde önemli bir etki yaratabilir.

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