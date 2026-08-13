Alibaba, bugüne kadarki en büyük yapa zekâ modelini açık kaynak hâle getirdi

Qwen3.8-Max, 2.4 Trilyon Parametreli Devasa Bir Model
Qwen3.8-Max, toplam 2,4 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Ancak model çalışırken bu parametrelerin tamamını aynı anda kullanmıyor. Bunun yerine yaklaşık 95 milyar parametreyi aktif hâle getiren bir Mixture of Experts (MoE) mimarisinden faydalanıyor. İşlemler sırasında sadece gerekli parçaları devreye sokan bu yaklaşım, hem işlem maliyetlerini hem de gecikme süresini önemli ölçüde azaltırken, modelin çok daha büyük bir kapasiteye sahip olmasını mümkün kılıyor.
Alibaba bu yılın başında tanıttığı bazı üst seviye modellerini kapalı kaynak olarak sunmuştu. Ancak yeni modelle birlikte yeniden açık kaynak yaklaşımına dönülmüş oldu.
Açık kaynak yaklaşımı, geliştiricilerin modeli kendi sistemlerine uyarlayabilmesine ve üzerine yeni çözümler inşa edebilmesine imkân tanıyor. Son dönemde DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli şirketlerin açık kaynak modellerle yakaladığı başarı düşünüldüğünde, Alibaba'nın bu kararı yapay zekâ ekosisteminde önemli bir etki yaratabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: