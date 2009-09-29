Alienware ile galaksiler arası hakimiyet; Aurora ALX

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları pazarının en prestijli isimlerinden Alienware bir süredir merakla beklenen yeni sistemini duyurdu. Birkaç yıl önce Dell çatısı altına giren firma, Aurora ALX adını verdiği yeni masaüstü bilgisayarıyla bir kez daha meraklı bakışların odağında yer alacak gibi görünüyor. Özel kasa tasarımlarıyla kullanıcıların rüyalarını süsleyen ve pek çok kasa modifikasyoncusuna ilham kaynağı olan Alienware, Aurora ALX modelinde adeta tasarımda sınırları zorluyor ve Lamborghini esintileri taşıyan agresif çizgileriyle segmentinde bir kez daha ses getirmeyi başarıyor. Her yeni Alienware sisteminde olduğu gibi yine piyasanın en güçlü donanımlarına yer verilen Aurora ALX, Micro-ATX formundaki yapısı ile özellikle LanParty etkinliklerini kaçırmayan "sıkı" oyuncuların hedef alınması bekleniyor.

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Alienware Aurora ALX'in teknik detaylarına geçmeden önce tasarım özelliklerini incelemekte fayda var. Firma tarafından kendi ürün gamı içerisinde şimdiye kadar hazırlanan en güçlü Micro-ATX masaüstü sistem olarak tanımlanan Aurora ALX, hemen her yeni Alienware modelinde olduğu kasa tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Alienware tarafından "tamamı yeni, agresif dizayn" olarak tanımlanan yeni kasa tasarımında özellikle üst kısma konumlandırılan motorize kanatlar bir hayli dikkat çekici. Alienware'in Command Center isimli sistem yazılımı ile kontrol edilebilen mekanik kanatlar, kasa içi sıcaklığın arttığı durumlarda açılarak ısınan havanın dışarı atılmasını sağlayabiliyor. Lamborghini Reventon modelindeki kanatları anımsatan özel tasarım ile kasa içi soğutma performansının arttırıldığı belirtiliyor.

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Aurorar ALX'in tasarım noktasında sunduğu farkılıklar sadece açılabilir hava tahliye yapraklarıyla sınırlı değil. LanParty tutkunu oyuncular için hazırlanan Micro-ATX kasa tasarımında sabit disklerin yer teşkil etmemesi ve kasa içi kablo yönetiminin daha efektik gerçekleştirilebilmesi için depolama sürücülerinin kasanın sağ kısmına dikey olarak yerleştirildiği belirtiliyor. Bu sayede yüksek depolama kapasitesi için kullanıcılar, 6 adet sabit diski kullanabilecekler. Kullanıcıların temel komponentlere alet gerektirmeden ulaşabilmesi ve güncelleyebilmesi hedef alınarak tasarlanan yeni kasa tasarımında AlinFX aydınlatma teknolojisi de geliştirilmiş. Kullanıcılar 8 farklı bölgenin aydınatılatılabilmesi için 20 farklı renk seçeneği ile farklı ışık kombinasyonları yaratarak görsel ambiyansı farklılaştırabiliyorlar.

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Alienware'den yapılan açıklama göre sistem içerisinde kullanılan şarj edilebilir pil sayesinde, 5 farklı bölgede için ışıklandırma güç kablosu prizden çekilse bile bir süre daha çalışmaya devam ediyor. Kaslı bir görünüme ve Alienware'in de belirttiği gibi agresif çizgilere sahip olan kasa, komponent dizilimi ve kablo yönetimi açısından da oldukça düzenli bir iç dizilime sahip. Firmadan yapılan açıklamaya göre hemen her detayın hesaplandığı kasa için komponent diziliminde yapılacak güncellemeler ya da yeni donanım takviyelerinin dahi kablo düzenine etki etmeyeceği belirtiliyor. Soğutucu tercihinin sıvı soğutmadan yana kullanıldığı yeni oyuncu bilgisayarı, tasarım özelliklerinin yanı sıra özelleştirilebilir konfigürasyon seçenekleriyle kullanıcılara bütçeleri doğrultusunda konfigürasyon yaratabilme olanağı tanınıyor.

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Alienware Aurora ALX genel özellikleri itibariyle Intel platformunu kullanıyor ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Firma tarafından kullanıcılara sunulan en güçlü alternatif, 3.6GHz'e hız aşırtılan Core i7 975 Extreme Edition. X58 çipsetli Micro-ATX anakartın kullanıldığı sistemde, en önemli bileşenlerden birisi olan olan ekran kartı için çok sayıda alternatif sunuluyor. Kullanıcılar bütçe ya da ihtiyaçları doğrultusunda Aurora ALX'i GeForce GTS 240 SLI, GeForce GTX 260 (bir önceki model, 192x paralel işlemci) SLI, GeForce GTX 295 SLI ya da Radeon HD 5870 Crossfire seçenekleriyle konfigüre edebiliyor. 2TB'a kadar 7200 devir/dakika ya da 300GB'lık 10.000 devir/dakika hızlarında çalışan HDD'ler ile alınabilecek sistem 256GB kapasiteli SSD'lerle de tercih edilebliyor.

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Multi-GPU onayı taşıyan 875 Watt'lık güç kaynağı ile güçlendirilebilecek sistemde ses kartı olaraksa entegre çözümün yanında Soundblaster X-Fi Extreme ya da Soundblaster Titanium ses kartlarıyla alınabilen Aurora ALX ile Killer Xeno Pro ağ kartı da tercihe bağlı seçenekler arasında kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Blu-ray opsiyonuna da sahip olan sistem oldukça uzun bir donanım ve aksesuar listesine sahip. Windows Vista Home Premium ya da Windows Vista Ultimate ile gelen sistem, Alienware Command Center isimli yönetim paketi ile kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde bir bir çatı altında güç yönetimini, termal kontrolü ve AlienFX ışık sisteminin detaylı ayarlarını gerçekleştirebiliyorlar. Alienware Aurora ALX hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.