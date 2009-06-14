Alienware, M17x ile 3 GPU'lu sistemde enerji verimliliği olur mu sorusunu cevaplıyor

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Alienware'in resmi lansmanı kısa bir süre önce yapılan yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarı All powerful M17x için detaylar derinlemesine masaya yatırılıyor. Gelen bilgilere göre Alienware'in yeni sistemi üzerinde tam üç adet Nvidia GPU'su bulunuyor. Nvidia ürün gamındaki en güçlü mobil grafik çözümü olarak dikkat çeken GeForce GTX 280M'in çiftini SLI konfigürasyonunda çalıştıran All powerful M17x ayrıca kullandığı yonga seti itibariyle yine bir Nvidia çözümü olan GeForce 9400 IGP'sini de beraberinde getiriyor.

SLI modunda çalışan iki adet GeForce GTX 280M ile oyunlarda yüksek performans sunacağı ve performans odaklı pek çok masaüstü sistem ile yarışabileceği belirtilen All powerful M17x doğal olarak akıllara üzerindeki pil ile kaç saat kullanılabileceği sorusunu da getiriyor. Zira kullanılan ekran kartları performanslı olduğu kadar aynı zamanda yüksek güç gereksinime de ihtiyaç duyan çözümler. Alienware cephesinden yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar donanımları kontrol ederek ihtiyaçları doğrultusunda pil tüketimini ayarlayabilecekler.

Gelen bilgilere göre Alienware All powerful M17x kullanıcısı, sistem şebeke üzerinden çalışırken veya oyun oynamak istediği zaman GeForce GTX 280M SLI çözümünü kullanabilecek veya ofis / internet uygulamaları ile meşgulken, Nvidia HybridPower teknolojisi ile GeForce GTX 280M SLI'ı devre dışı bırakarak, düşük güç tüketimine sahip olan aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatım yeteneğini üzerinde barındıran DirectX 10 destekli GeForce 9400M IGP'si ile yola devam edebilecekler.