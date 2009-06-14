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Alienware, M17x ile 3 GPU'lu sistemde enerji verimliliği olur mu sorusunu cevaplıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware, M17x ile 3 GPU'lu sistemde enerji verimliliği olur mu sorusunu cevaplıyor
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Alienware'in resmi lansmanı kısa bir süre önce yapılan yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarı All powerful M17x için detaylar derinlemesine masaya yatırılıyor. Gelen bilgilere göre Alienware'in yeni sistemi üzerinde tam üç adet Nvidia GPU'su bulunuyor. Nvidia ürün gamındaki en güçlü mobil grafik çözümü olarak dikkat çeken GeForce GTX 280M'in çiftini SLI konfigürasyonunda çalıştıran All powerful M17x ayrıca kullandığı yonga seti itibariyle yine bir Nvidia çözümü olan GeForce 9400 IGP'sini de beraberinde getiriyor.

SLI modunda çalışan iki adet GeForce GTX 280M ile oyunlarda yüksek performans sunacağı ve performans odaklı pek çok masaüstü sistem ile yarışabileceği belirtilen All powerful M17x doğal olarak akıllara üzerindeki pil ile kaç saat kullanılabileceği sorusunu da getiriyor. Zira kullanılan ekran kartları performanslı olduğu kadar aynı zamanda yüksek güç gereksinime de ihtiyaç duyan çözümler. Alienware cephesinden yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar donanımları kontrol ederek ihtiyaçları doğrultusunda pil tüketimini ayarlayabilecekler.

Gelen bilgilere göre Alienware All powerful M17x kullanıcısı, sistem şebeke üzerinden çalışırken veya oyun oynamak istediği zaman GeForce GTX 280M SLI çözümünü kullanabilecek veya ofis / internet uygulamaları ile meşgulken, Nvidia HybridPower teknolojisi ile GeForce GTX 280M SLI'ı devre dışı bırakarak, düşük güç tüketimine sahip olan aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatım yeteneğini üzerinde barındıran DirectX 10 destekli GeForce 9400M IGP'si ile yola devam edebilecekler.


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DH Misafiri 9 yıl
Alienware ürünlerini Radius Bilgisayar getiriyor ;
dellbilgisayar.com/...
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sertacaygun 10 yıl
Masaüstü değişimi dedikleri bunlar işte... Parası olan yaşıyor.ç..
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ExECaLiBuR 10 yıl
Sadece üründeki ram fiyatını laptop alınır.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ledler çok hoş duruyor.
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SharpSnip 10 yıl
Timeguard arkadaşımıza cevaben yazıyorum bunu.Sahip olduğum xps m1730'un adaptörü tam 2.5 kg , laptop'ın kendiside tam 5 kg. adaptörün büyüklüğünü kıyaslamanız için bir resim...
notebookreview.com/...
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ABSOLUT 10 yıl
Fiyatına yorum yapmamakla birlikte fikri çok iyi buluyorum.

Dışarıdayken 9400Go ile 2 saate yakın normal pil ömrüne sahipken,eve gelip prize taktığınızda SLI canavarına dönüşüyor.

Bu cihazı alan zaten daha da masaüstü pc almaz herhalde.Fazlasıyla ''desktop replacement'' olmuş.
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Batuist 10 yıl
tasarımı çok şık...
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talatcaner 10 yıl
çalışırken çıkarabileceği sesten kimse bahsetmemiş ayrıca harici klavye ve mause kullanmak lazım,böylece de dizüstü değil masaüstü bir sistem bence,sadece daha mobilite.
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EjderLefLef 10 yıl

Orjinalden alıntı: talatcaner

çalışırken çıkarabileceği sesten kimse bahsetmemiş ayrıca harici klavye ve mause kullanmak lazım,böylece de dizüstü değil masaüstü bir sistem bence,sadece daha mobilite.


sesin bir masaüstünden daha az çıkacağı kesin...mause zaten internette dahi gezinsen laptop mause kullanımı zor gelir ve zaten herkez harici mause kullanıyor laptoplarda...klavyede oyun oynarken çok zorluk çıkaracağını sanmıyorum...

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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
prizde değilken 1 saat nette gezinir bence o makina sonra pil biter
11000 ytl ye
LCD TV
PS3
PC
SES SİSTEMİ vs alınabilir odamı teknoloji ve eğlenceyle doldururum artan paraylada bir şahin s ve 4 tane cms 40 alırım :D
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RapscallioN 10 yıl

Orjinalden alıntı: erayozcan

prizde değilken 1 saat nette gezinir bence o makina sonra pil biter



11000 ytl ye



LCD TV

PS3

PC

SES SİSTEMİ vs alınabilir odamı teknoloji ve eğlenceyle doldururum artan paraylada bir şahin s ve 4 tane cms 40 alırım :D


ya zaten bizim gibi gariban adam için değil bunlar
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EjderLefLef 10 yıl
configure.us.dell.com/...

bu siteden laptopu istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz...fiyatta ona göre çıkıyor tabii...ama en iyi sistemde bile 5000$-5500$ dolar çıkıyorki bu gün toshibanın notebooklarının 4-5 milyardan satıldığını düşünürsek böyle bir sistem için fiyat gayet makul gözüküyor...tabii bunlar yurt dışı fiyatları...


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EMIN3M 10 yıl
"Timeguard" gerçekten süper bi soru sormuşsun. Bunlar mobil gpu az güç çeker diyecem ama 2*gtx280 in mobili bile inanılmaz bi enerji sarfiyatı vardır. Gerçekten ya PSU nerde?
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Timeguard 10 yıl
bize sadece psu satıyolar 500 mılyona bole sıstemı calıstırmak ıcın BAN madem daha az enerji çekenide oluyo ole yapsınlar daha mı az para alıyorlar sanki! BAN
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artenis 10 yıl
Timeguard,
sorgulanası
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murettep 10 yıl
adamlar o kadar laptopun içine neler neler sığdırıyor millet de tabandan tavana full tower empire state şeklinde kasa almak için uğraşıyor.
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cihangir151 10 yıl
performansı hayal bile edemiyorum kullanıcıları gercekten çok şaslı bi ara bizede nasip olsa ne iyi olur agzımın suyu aktı resmen
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