Alienware oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i Core i7 980X ile güncelledi

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Hazırladığı sistemlerle alanında dünyanın en tanınmış bilgisayar üreticilerinden biri olan Alienware, yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i, Intel'in en yeni ve en güçlü masaüstü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7 980X ile güncelledi. 3.33GHz'de çalışan ve 12MB bellekle gelen Core i7 980X işlemcisiyle oldukça iddialı olan Area-51 ALX, tasarım özellikleri açısından herhangi bir yenilik getirmiyor.

En iyisini isteyenler için hazırlanan sistemde, ekran kartı olarak ATi Radeon HD 5970'in çiftine yer verildiğini görüyoruz. Su soğutma sistemiyle gelen ve bu açıdan hız aşırtmaya yatkın olduğunun sinyallerini veren Area-51 ALX'nin tasarım anlamındaki en dikkat çekici özelliği ise hiç şüphe yok ki kasa içi sıcaklığa göre açılıp-kapanabilen kasa üstü havalandırma kapakları gösteriliyor.

LED aydınlatmaya sahip olan Area-51 ALX, diğer tüm özellikleriyle ALX serisinin karakteristik özelliklerini yansıtırken, fiyatlandırma ve satış tarihi açısındansa henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

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