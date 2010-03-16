Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alienware oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i Core i7 980X ile güncelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,4b
1
44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alienware oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i Core i7 980X ile güncelledi
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı sistemlerle alanında dünyanın en tanınmış bilgisayar üreticilerinden biri olan Alienware, yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i, Intel'in en yeni ve en güçlü masaüstü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7 980X ile güncelledi. 3.33GHz'de çalışan ve 12MB bellekle gelen Core i7 980X işlemcisiyle oldukça iddialı olan Area-51 ALX, tasarım özellikleri açısından herhangi bir yenilik getirmiyor.

En iyisini isteyenler için hazırlanan sistemde, ekran kartı olarak ATi Radeon HD 5970'in çiftine yer verildiğini görüyoruz. Su soğutma sistemiyle gelen ve bu açıdan hız aşırtmaya yatkın olduğunun sinyallerini veren Area-51 ALX'nin tasarım anlamındaki en dikkat çekici özelliği ise hiç şüphe yok ki kasa içi sıcaklığa göre açılıp-kapanabilen kasa üstü havalandırma kapakları gösteriliyor.

LED aydınlatmaya sahip olan Area-51 ALX, diğer tüm özellikleriyle ALX serisinin karakteristik özelliklerini yansıtırken, fiyatlandırma ve satış tarihi açısındansa henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Alienware oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i Core i7 980X ile güncelledi
Tam Boyutta Gör

Alienware oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i Core i7 980X ile güncelledi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
beyler alienware Alienware M17x kullanıyorum çok memnunum oyunlardaki görüntü kalitesini başka hiçbir bilgisayarda yaşıyamassınız knight de mage ile nova attığında gözlerim kamaşıyor çok güzel tavsiye ederim ayrıca bu bilgisayarlar yurt dışında 1.999$ ama türkiyede 6 bin tl den başlıyor millette doğal alarak alamıyor.

Ya pardon da bişey dicem sen knight konusunda hiç merak etme o oyun Pentium III'lü ve onboard ekran kartlı sistemde de göz kamaştırıyo sen oyun testlerini knight ile yapıyosan sana sadece "yazık" demek istiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
beyler alienware Alienware M17x kullanıyorum çok memnunum oyunlardaki görüntü kalitesini başka hiçbir bilgisayarda yaşıyamassınız knight de mage ile nova attığında gözlerim kamaşıyor çok güzel tavsiye ederim ayrıca bu bilgisayarlar yurt dışında 1.999$ ama türkiyede 6 bin tl den başlıyor millette doğal alarak alamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Tr'de kaç kişi alıyor acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 8 yıl
5970cf çok anlamsız 3x 580gtx daha iyi vede hala anlamış değilim bu alienwaredeki atı sevdasını hep atı notebooklarda atı hep atı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
böle bi pc evde bulunması bile bir mucize 4 adet monitr bağlanabiliyor *__*
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Alienware ürünlerini Radius Bilgisayar getiriyormuş ;
dellbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 9 yıl
Markalı bilgisayarların Ferrarisi ama aynısının toplama parçalarla hayatta bu parayı etmez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar iki ekran kartı gereksiz demiş acaba hangi oyunu full ekran ayarlarında oynamışlar örnek starwars son oyun artı nfs shift full çözünürlük oynayabiiliyosan o zaman gereksiz de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
Anakart, ramler, ekran kartı hepsi su soğutmalı olmayıldı.
Anakart Giga X58A-UD7, EVGA X58 Classified serisinden olmalı. Evga ile GTX480 4-Way SLI yapılabilir.
PSU 2kW olmalı
Ramler 12GB 2400MHz cl8 olmalı.
İşlemci soğutucusu en az 480 lık radyatöre sahip olmalı

Uzaylı bilgisayarı dediğin böyle olur. 15000$ a toplarım ben böyle bir kasayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Sitesinde işlemcinin 8mb önbelleğe sahip olduğu yazıyor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
2 saat sonra yatıcam ve rüyamda bunu kullanıcam 12 sn linede olsa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
bir de ramler hakkında bilgi göremedim galiba denildiği gibi 1066 ddr3 olacak. 2000+ mhz destekleseydi belirtilirdi çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
Anakart dfi ya da evga sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 9 yıl
1)5970 CFX performans düşmesi yapar
2)Core i7 980X Corsair H50 koymuş ki bunun işlemciyi soğutması imkansız kısacası o.c yi unutun
3)Anakart olabilecek en dandikindentabi 4gb ekran kartı 12gb ram varya anakarta ne ala
5)kasanın bana göre tek artısı kasa tasarımı ve buna şimdi 20bin dolar fln derler
işte bu yüzden toplama pc ler her zaman daha iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkilainen 9 yıl
vaaayyyyyy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +61 Bay Robot +49 sepulturgay +47 frostburn +29 Askaparta +26 Mutlak.Sıfır +24 Johan Elmander +24 Wi Fi +23 oly1786 +20 deoks +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23412 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
alienware
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim