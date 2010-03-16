Alienware oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i Core i7 980X ile güncelledi

Hazırladığı sistemlerle alanında dünyanın en tanınmış bilgisayar üreticilerinden biri olan Alienware, yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı Area-51 ALX'i, Intel'in en yeni ve en güçlü masaüstü işlemcisi olan 6 çekirdekli Core i7 980X ile güncelledi. 3.33GHz'de çalışan ve 12MB bellekle gelen Core i7 980X işlemcisiyle oldukça iddialı olan Area-51 ALX, tasarım özellikleri açısından herhangi bir yenilik getirmiyor.
En iyisini isteyenler için hazırlanan sistemde, ekran kartı olarak ATi Radeon HD 5970'in çiftine yer verildiğini görüyoruz. Su soğutma sistemiyle gelen ve bu açıdan hız aşırtmaya yatkın olduğunun sinyallerini veren Area-51 ALX'nin tasarım anlamındaki en dikkat çekici özelliği ise hiç şüphe yok ki kasa içi sıcaklığa göre açılıp-kapanabilen kasa üstü havalandırma kapakları gösteriliyor.
LED aydınlatmaya sahip olan Area-51 ALX, diğer tüm özellikleriyle ALX serisinin karakteristik özelliklerini yansıtırken, fiyatlandırma ve satış tarihi açısındansa henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
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Ya pardon da bişey dicem sen knight konusunda hiç merak etme o oyun Pentium III'lü ve onboard ekran kartlı sistemde de göz kamaştırıyo sen oyun testlerini knight ile yapıyosan sana sadece "yazık" demek istiyorum...
dellbilgisayar.com/...
Anakart Giga X58A-UD7, EVGA X58 Classified serisinden olmalı. Evga ile GTX480 4-Way SLI yapılabilir.
PSU 2kW olmalı
Ramler 12GB 2400MHz cl8 olmalı.
İşlemci soğutucusu en az 480 lık radyatöre sahip olmalı
Uzaylı bilgisayarı dediğin böyle olur. 15000$ a toplarım ben böyle bir kasayı.
2)Core i7 980X Corsair H50 koymuş ki bunun işlemciyi soğutması imkansız kısacası o.c yi unutun
3)Anakart olabilecek en dandikindentabi 4gb ekran kartı 12gb ram varya anakarta ne ala
5)kasanın bana göre tek artısı kasa tasarımı ve buna şimdi 20bin dolar fln derler
işte bu yüzden toplama pc ler her zaman daha iyi..