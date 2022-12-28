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    Alienware'ın ilk 500Hz monitörü görücüye çıktı: İşte tasarımı

    CES 2023'te duyurulması planlanan yeni bir Alienware oyuncu monitörü ortaya çıktı. 500Hz yenileme hızı ve IPS panel ile dikkat çeken Alienware AW2524H, neler sunuyor? İşte detaylar
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    Alienware'ın ilk 500Hz monitörü görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni bir sızıntıya göre Alienware, bugüne kadarki en hızlı oyuncu monitörünü hazırlıyor. Bugün tanınan sızıntı kaynağı Chi11eddog, CES 2023’te tanıtılması beklenen tam 500 Hz yenileme hızına sahip bir Alienware monitörün görüntüsünü ve özelliklerini paylaştı. 

    Alienware yenileme hızında sınırları zorlayacak

    Bildirilenlere göre Alienware AW2524H olarak isimlendirilen yeni monitör, 1920 x 1080 çözünürlük (Full HD) sunan IPS bir panelden güç alıyor. Buna ek sızıntı kaynağı, monitörün 480Hz temel yenileme hızına sahip olduğunu ancak DisplayPort üzerinden mütevazı bir hız aşırtma ile 500 Hz'e ulaşabileceğini bildirdi.

    Monitörün model numarası, bizlere 25 inç veya 24,5 inç düz bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Alienware AW2524H, arka tarafında yer alan LED aydınlatmalı Alienware logosu ve rakamlar ile firmanın imzasını koruyor diyebiliriz.

    Yeni monitör, Alienware'in 360Hz yenileme hızı sunan mevcut AW2523HF modeline tepe model bir alternatif olacak. Ancak bu alt modelin 400 dolarlık bir fiyata sahip olduğunu düşünürsek, yeni monitörün kesinlikle ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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