Alienware'ın ilk 500Hz monitörü görücüye çıktı: İşte tasarımı

Alienware yenileme hızında sınırları zorlayacak
Bildirilenlere göre Alienware AW2524H olarak isimlendirilen yeni monitör, 1920 x 1080 çözünürlük (Full HD) sunan IPS bir panelden güç alıyor. Buna ek sızıntı kaynağı, monitörün 480Hz temel yenileme hızına sahip olduğunu ancak DisplayPort üzerinden mütevazı bir hız aşırtma ile 500 Hz'e ulaşabileceğini bildirdi.
Monitörün model numarası, bizlere 25 inç veya 24,5 inç düz bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Alienware AW2524H, arka tarafında yer alan LED aydınlatmalı Alienware logosu ve rakamlar ile firmanın imzasını koruyor diyebiliriz.
Yeni monitör, Alienware'in 360Hz yenileme hızı sunan mevcut AW2523HF modeline tepe model bir alternatif olacak. Ancak bu alt modelin 400 dolarlık bir fiyata sahip olduğunu düşünürsek, yeni monitörün kesinlikle ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d