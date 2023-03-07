Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alienware'ın 100 dolarlık mouse'u oyuncuların kalbini çalacak

    Alienware, oyuncular için tasarlanan ürün serisine bir yenisini ekledi. Alienware AW620M kablosuz oyuncu mouse’u fiyatına göre harika özellikler sunuyor.        
    Oy Ver
    Alienware AW620M oyuncu mouse Tam Boyutta Gör
    Oyunculara yönelik üst seviye donanımlarıyla adından söz ettiren Alienware, yeni oyun mouse’unu duyurdu. 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Alienware AW620M kablosuz mouse, heyecan verici özelliklerle geliyor.

    26000 DPI, 0'a yakın gecikme, 140 saat kesintisiz oyun

    Alienware AW620M, Dell’in oyun markasının oyunculara yönelik yüksek performanslı aksesuarları serisinin en yeni donanımı. Dell, farenin tasarımına dikkat çekiyor; sağ elini kullanan oyuncular için özel olarak hazırlanmış ergonomik tasarıma sahip olduğunu söylüyor.

    Mouse, 5 DPI ayarını destekleyen 26.000 DPI’a sahip yeni nesil sensörlerle donatılmış. Bildiğiniz üzere, DPI, rekabetçi oyunlarda daha fazla önem kazanıyor. Yüksek DPI dışında neredeyse gecikmez çalışma ve tıklama sunan, 2.4GHz kablosuz mod bağlantısının yanında USB-C kablolu bağlantıyı destekliyor. Fare, tek şarjla 140 saate kadar kullanılabiliyor; 5 dakikalık hızlı şarjla 10 saate kadar oyun oynanabiliyor.

    Mouse’daki 7 tuş, Alienware Command Center programı üzerinden özelleştirilebiliyor. Farenin üç bölgesi RGB aydınlatmalı ve renklerle birlikte efektler değiştirilebiliyor.

    Amerika dışında da satışa sunulacak

    Alienware AW620M fiyatı -selefi gibi- 100 dolar ve şu anda Amerika’da satışta. 31 Mart’ta uluslararası tanıtımının yapılması planlanıyor ancak Amerika dışındaki pazarlar için fiyat bilgisi paylaşılmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şapkalı e bira sarhoş eder mi alfa romeo 146 alınır mı kedime vurdum ne yapmalıyım karun"un hazineleri 650 bin ton altin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız