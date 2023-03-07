Alienware'ın 100 dolarlık mouse'u oyuncuların kalbini çalacak

Tam Boyutta Gör Oyunculara yönelik üst seviye donanımlarıyla adından söz ettiren Alienware, yeni oyun mouse’unu duyurdu. 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Alienware AW620M kablosuz mouse, heyecan verici özelliklerle geliyor.

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26000 DPI, 0'a yakın gecikme, 140 saat kesintisiz oyun

Alienware AW620M, Dell’in oyun markasının oyunculara yönelik yüksek performanslı aksesuarları serisinin en yeni donanımı. Dell, farenin tasarımına dikkat çekiyor; sağ elini kullanan oyuncular için özel olarak hazırlanmış ergonomik tasarıma sahip olduğunu söylüyor.

Mouse, 5 DPI ayarını destekleyen 26.000 DPI’a sahip yeni nesil sensörlerle donatılmış. Bildiğiniz üzere, DPI, rekabetçi oyunlarda daha fazla önem kazanıyor. Yüksek DPI dışında neredeyse gecikmez çalışma ve tıklama sunan, 2.4GHz kablosuz mod bağlantısının yanında USB-C kablolu bağlantıyı destekliyor. Fare, tek şarjla 140 saate kadar kullanılabiliyor; 5 dakikalık hızlı şarjla 10 saate kadar oyun oynanabiliyor.

Mouse’daki 7 tuş, Alienware Command Center programı üzerinden özelleştirilebiliyor. Farenin üç bölgesi RGB aydınlatmalı ve renklerle birlikte efektler değiştirilebiliyor.

Amerika dışında da satışa sunulacak

Alienware AW620M fiyatı -selefi gibi- 100 dolar ve şu anda Amerika’da satışta. 31 Mart’ta uluslararası tanıtımının yapılması planlanıyor ancak Amerika dışındaki pazarlar için fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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