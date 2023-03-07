Alienware'ın 100 dolarlık mouse'u oyuncuların kalbini çalacak

26000 DPI, 0'a yakın gecikme, 140 saat kesintisiz oyun
Alienware AW620M, Dell’in oyun markasının oyunculara yönelik yüksek performanslı aksesuarları serisinin en yeni donanımı. Dell, farenin tasarımına dikkat çekiyor; sağ elini kullanan oyuncular için özel olarak hazırlanmış ergonomik tasarıma sahip olduğunu söylüyor.
Mouse, 5 DPI ayarını destekleyen 26.000 DPI’a sahip yeni nesil sensörlerle donatılmış. Bildiğiniz üzere, DPI, rekabetçi oyunlarda daha fazla önem kazanıyor. Yüksek DPI dışında neredeyse gecikmez çalışma ve tıklama sunan, 2.4GHz kablosuz mod bağlantısının yanında USB-C kablolu bağlantıyı destekliyor. Fare, tek şarjla 140 saate kadar kullanılabiliyor; 5 dakikalık hızlı şarjla 10 saate kadar oyun oynanabiliyor.
Mouse’daki 7 tuş, Alienware Command Center programı üzerinden özelleştirilebiliyor. Farenin üç bölgesi RGB aydınlatmalı ve renklerle birlikte efektler değiştirilebiliyor.
Amerika dışında da satışa sunulacak
Alienware AW620M fiyatı -selefi gibi- 100 dolar ve şu anda Amerika’da satışta. 31 Mart’ta uluslararası tanıtımının yapılması planlanıyor ancak Amerika dışındaki pazarlar için fiyat bilgisi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez