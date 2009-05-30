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Alienware'den yüksek performanslı dizüstü bilgisayar; Allpowerful M17x

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware'den yüksek performanslı dizüstü bilgisayar; Allpowerful M17x
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Geçtiğimiz yıllarda Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware'in ön-tanıtımları kısa bir süre önce başlayan Allpowerful isimli yeni seri dahilinde hazırladığı ilk dizüsütü bilgisayar görüntü. Firmanın M17x kod adını taşıyan yüksek performanslı yeni oyuncu bilgisayarı konfigürasyonu kadar tasarım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 5.3 Kg ağırlığında olan yeni mobil sistemde 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekran bulunuyor.

Intel'in güncel mobil platformunu temel alan ve baz modeli 2.4GHz'de çalışan Core 2 Duo P8600 işlemcisiyle gelen ancak tercihe ve bütçeye göre Core 2 Duo / Quad / Extreme serilerinden daha yüksek işlemci modelleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen M17x, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ayrıca GeForce GTX 260M veya GeForce GTX 280M gibi yüksek performanslı mobil grafik çözümleriyle tercih edilebilecek.

Depolama tarafında 1TB kapasiteli sabit disk veya 512GB'lık SSD ile satın alınabileceği belirtilen Alienware M17x ile Blu-ray sürücü opsiyonu da sunulacak. Güç ihtiyacının 9 hücreli pil ile karşılandığı sistemde WiFi, Gigabit Ethernet, ExpressCard slotu, çok formatlı kart okuyucusu, D-Sub - HDMI ve DisplayPort konnektörlerine ve iki adet entegre hoparlöre de yer veriliyor. Baz donanım için 1799$'lık başlangıç fiyatına sahip olacak Alienware M17x'in fiyatı tercih edilecek konfigürasyona göre değişecek.


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DH Misafiri 9 yıl
yurtdışında tanıdığı olan mis gibi getirir, tanıdığı olmayanlar da artık gayet e-bay yoluyla alıyorlar üstüne 2000€ ekleyerek satmak nedir ya burası isveç mi?
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DH Misafiri 9 yıl
Dell Alienware M17X
Processor: Intel Core 2 Extreme X9300
Frequency of the CPU (GHz): 2.53
RAM: 8 GB
RAM type: DDR2
Capacity HDD 1 (GB): 500
Rotational speed of the disc 1: 7200tr/mn
Capacity HDD 2 (GB): 500
Rotational speed of the disc 2: 7200tr/mn
Disk interface (s) drive (s): Serial ATA
Turbo Memory: NA
1 Optical Drive: Combo Blu-ray/BD-RE
Optical Drive 2: No
TV Tuner: No
Television command: No
Fingerprint Reader: No
WebCam: Yes
size of screen (inches): 17
Format of the screen: 16:10
Screen resolution: 1920 x 1200 pixels
Graphics card: 2 x Nvidia GeForce GTX 280M
Graphics memory: 2 x 1024 MB DDR3
Memory cards slots:
Compact Flash Type I: No
Compact Flash Type II: No
SD / MMC: Yes
XD Card: No
Memory Stick: No
Memory Stick Pro: No
Memory Stick Duo: No
Memory Stick Duo Pro: No
Magic Gate Memory Stick: No
SmartMedia: No
MiniSD: No
RS-MMC: No
MicroSD: No
USB ports: 3 + 1
Support for Wi-Fi: 802.11b/g/n
Bluetooth Support: Yes
Support for Infrared: No
G (WCDMA): No
3.5 G (HSDPA): No
Internal V92 modem: No
10/100 Ethernet: No
100/1000 Ethernet: Yes
Firewire 400: Yes
Firewire 800: No
PC-CARD (PCMCIA): No
Express Card: Yes
Sound output: 5.1
S/PDIF: No
TV Output: No
VGA Output: Yes
DVI: No
HDMI Output: Yes
DisplayPort output: No
eSATA: 1

Operating system: Windows Vista Home Premium
Battery: Lithium-Ion 8-cell + 4 cells
Width (cm): 40.50
Thickness (cm): 5.40
Depth (cm): 32.10
Weight (kg, including battery): 5.30
2500$..... !!!!!
ilgilenler e-postaya msj atabilir
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GaziTR 9 yıl
İşlemci : Intel Core 2 Duo P8600 2.4Ghz 3MBb L2 Cache 1066Mhz FSB

Bellek : 4096Mb DDR3 1087Mhz

Ekran : 17.0'' WXGA+1440x900

Video Kart : Nvidia GeForce GTX 260M - 1024Mb

HDD : 320GB SATA 7200rpm (Serbest Düşme Sensörü)

Optik Sürücü : 8x DVD yuvası ile +/RW katmanlı yükleme

İşletim Sistemi : Microsoft Windows Vista Home Premium SP1 64bit

Pil : Li-lon 9 hücreli 85Whr (3,5 saate kadar pil ömrü)

Boyutlar : 406x51,3 / 55,6x322mm / 5,3kg

Kablosuz İletişim : Wi-Fi 802.11b / g.Bluetooth 2.1

Alienware Özel Oyun Mouse'u Hediye..

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E-mail(İŞ) : dtuysuz@magnetrus.com
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Hazan 10 yıl
Işıklar felan çok şekil duruyor bence, sadece biraz kaba bir görüntüsü var kalınlık falan.. daha ince ve güzel yapılabilirdi kanımca.

fiyatı Türkiye'de arkadaşında dediği gibi +300-500 $ arası değişir.
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gamingmaster 10 yıl
bu alienwareler halen çift fanlı mı acaba??
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Thehunt 10 yıl
harbi çok şık alet adamlar aşmış bağzı şeyleri masaüstleri dee manyak..
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GOLDFALCON 10 yıl
extrem işlemciyle ssd ile ws türkiyede 5000i gorur sıkıntı yaratır fiyatı onun ama güzelmi güzel
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Batuist 10 yıl
tasarım gerçekten çok dikkat çekici..
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metintekin 10 yıl
Kalın ağır ama stil sahibi bi cihaz
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sertacaygun 10 yıl
Fiyatını beğendim. Özellikler de iyi. HP yapsa 5000$'den aşağı bırakmazdı.
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safe-e 10 yıl
bu Alienware lara hastayım yaw çok dehşet stili var ama sanki bu model azacık ağır oluş biraz mobiliteyi hiçe sayıyor :D
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M1A2Abrams 10 yıl
tasarım mükemmel
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ogundmr 10 yıl
alında pısman olsun usa mıamıde 2 akrabam aldı pısman oldu bırı laptop bırı masa ustu aldı ıkısıde kullanmıyr artık catı katında yatıoooo
servısı cok pahalı onların kendı HDD ve Ekran kartı var yuvaları vs vs hepsı ozel bozuldundada cok para alıyolar.
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Tolgá 10 yıl
2000 dolar olursa güzel olur türkiyede
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