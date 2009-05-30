Alienware'den yüksek performanslı dizüstü bilgisayar; Allpowerful M17x

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Geçtiğimiz yıllarda Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware'in ön-tanıtımları kısa bir süre önce başlayan Allpowerful isimli yeni seri dahilinde hazırladığı ilk dizüsütü bilgisayar görüntü. Firmanın M17x kod adını taşıyan yüksek performanslı yeni oyuncu bilgisayarı konfigürasyonu kadar tasarım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. 5.3 Kg ağırlığında olan yeni mobil sistemde 1920 x 1200 çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekran bulunuyor.

Intel'in güncel mobil platformunu temel alan ve baz modeli 2.4GHz'de çalışan Core 2 Duo P8600 işlemcisiyle gelen ancak tercihe ve bütçeye göre Core 2 Duo / Quad / Extreme serilerinden daha yüksek işlemci modelleriyle konfigüre edilebileceği belirtilen M17x, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ayrıca GeForce GTX 260M veya GeForce GTX 280M gibi yüksek performanslı mobil grafik çözümleriyle tercih edilebilecek.

Depolama tarafında 1TB kapasiteli sabit disk veya 512GB'lık SSD ile satın alınabileceği belirtilen Alienware M17x ile Blu-ray sürücü opsiyonu da sunulacak. Güç ihtiyacının 9 hücreli pil ile karşılandığı sistemde WiFi, Gigabit Ethernet, ExpressCard slotu, çok formatlı kart okuyucusu, D-Sub - HDMI ve DisplayPort konnektörlerine ve iki adet entegre hoparlöre de yer veriliyor. Baz donanım için 1799$'lık başlangıç fiyatına sahip olacak Alienware M17x'in fiyatı tercih edilecek konfigürasyona göre değişecek.