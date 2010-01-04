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All Things D: Apple, Ocak sonunda yeni bir ürün (iSlate ?) tanıtacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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All Things D: Apple, Ocak sonunda yeni bir ürün (iSlate ?) tanıtacak
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Temsili görseldir.

Kimilerine göre dünyanın en iyi teknoloji eksperi Walt Mossberg'in de yazarlık yaptığı All Things D'den John Paczkowski'e göre Apple Ocak ayının sonunda özel bir etkinlik düzenleyerek ürün gamına ekleyeceği yeni bir çözümün lansmanını yapacak.

Paczkowski, kaynaklarına dayandırdığı yazısında etkinlik için son zamanlardaki 26 Ocak'ın aksine 27 Ocak'da, Apple'ın son olarak Eylül ayında iPod'ları tanıttığı Yerba Bueno Center for Arts'da düzenleneceğini belirtiyor. Ancak aralarında Financial Times, BGR'ında bulunduğu çeşitli kaynaklar da, Apple'ın mobil alandaki yeni bir çözümünü 26 Ocak'da tanıtacağını dile getirmişti.

26 yada 27 Ocak hangisi doğrudur bunu zaman gösterecek ancak bir aksilik olmazsa Apple'ın Ocak ayının sonunda bir etkinlik düzenleyecek gibi duruyor.


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DH Misafiri 9 yıl
bence arkadslar resimdekı apple urun 4 milyar felan olacakmıs apple derım baska demem cıkıcıkmaz alıyorum
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Fashionality 9 yıl
amerikada 1000 dolar olur burda 2500 tl
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koxp94 9 yıl
Apple girdiği her dalı canlandırıyor
bundan sonra da tabletler yaygınlaşacak gibi duruyor
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LexisOrAlv 9 yıl
cok pahalı olmazsa seneye alabilirim ama cok pahalı olucak gibi duruyor. Bide yeni iPhone var tabi ah apple biraz yavaş :P her ürünün albenisi var.
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fenerist07 9 yıl
umarım temsildeki boyutlarda bişey cıkar, 7inç falan cıkmaz. zaten cebimize sokup tasımak istesek iphone var,itouch var, en az 10-12 inch olsun ki elimizdeki laptopları cıkaralım.klavye boyutlarıda adam gibi olur hem
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kule_genclik 9 yıl

fenerist07

umarım temsildeki boyutlarda bişey cıkar, 7inç falan cıkmaz. zaten cebimize sokup tasımak istesek iphone var,itouch var, en az 10-12 inch olsun ki elimizdeki laptopları cıkaralım.klavye boyutlarıda adam gibi olur hem



telefon olorak yani iphone tarzı bişi çıkartmazlar di mi
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