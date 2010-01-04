All Things D: Apple, Ocak sonunda yeni bir ürün (iSlate ?) tanıtacak

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Kimilerine göre dünyanın en iyi teknoloji eksperi Walt Mossberg'in de yazarlık yaptığı All Things D'den John Paczkowski'e göre Apple Ocak ayının sonunda özel bir etkinlik düzenleyerek ürün gamına ekleyeceği yeni bir çözümün lansmanını yapacak.

Paczkowski, kaynaklarına dayandırdığı yazısında etkinlik için son zamanlardaki 26 Ocak'ın aksine 27 Ocak'da, Apple'ın son olarak Eylül ayında iPod'ları tanıttığı Yerba Bueno Center for Arts'da düzenleneceğini belirtiyor. Ancak aralarında Financial Times, BGR'ında bulunduğu çeşitli kaynaklar da, Apple'ın mobil alandaki yeni bir çözümünü 26 Ocak'da tanıtacağını dile getirmişti.

26 yada 27 Ocak hangisi doğrudur bunu zaman gösterecek ancak bir aksilik olmazsa Apple'ın Ocak ayının sonunda bir etkinlik düzenleyecek gibi duruyor.