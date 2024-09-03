Apple’dan yeni kur zammı: Türkiye'de fiyatların artması bekleniyor

Yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor
4 Mart'taki son zamdan bu yana dolar kurundaki yükseliş şirketin bu kararı almasında en büyük etken olarak gösteriliyor. Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmasa da sektör uzmanları ve geçmişteki zam oranlarına bakarak bazı tahminlerde bulunuyor.
Döviz kurundaki artışın doğrudan yansımasıyla birlikte yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor. Apple, 4 Mart 2024 tarihinde iPhone 15 Pro’nun fiyatını 69 bin 999 TL’den 75 bin 499 TL’ye yükseltmişti. Bu artış o dönemde 1 doların 31 TL, 1 euronun ise 34 TL seviyelerinde olmasıyla ilişkilendirilmişti.
3 Eylül itibarıyla 1 dolar neredeyse 34 TL, 1 euro ise 37 TL seviyesine ulaştı. Bu kur değişimleri Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarını tekrar gözden geçirmesine neden olacak gibi duruyor. Bu nedenle, iPhone 16 serisinin Türkiye başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL seviyesinde olabileceği hatta daha yüksek fiyatların da gündeme gelebileceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.