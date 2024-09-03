Apple’dan yeni kur zammı: Türkiye'de fiyatların artması bekleniyor

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül akşamı merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtacak. Ancak yeni iPhone serisi Türkiye'deki fiyat artışını da beraberinde getirecek. Gelen bilgilere göre şirket iPhone 16 lansmanı sonrasında ülkemizde satılan tüm ürünlerine zam yapabilir.

Yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor

4 Mart'taki son zamdan bu yana dolar kurundaki yükseliş şirketin bu kararı almasında en büyük etken olarak gösteriliyor. Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmasa da sektör uzmanları ve geçmişteki zam oranlarına bakarak bazı tahminlerde bulunuyor.

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Döviz kurundaki artışın doğrudan yansımasıyla birlikte yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor. Apple, 4 Mart 2024 tarihinde iPhone 15 Pro’nun fiyatını 69 bin 999 TL’den 75 bin 499 TL’ye yükseltmişti. Bu artış o dönemde 1 doların 31 TL, 1 euronun ise 34 TL seviyelerinde olmasıyla ilişkilendirilmişti.

3 Eylül itibarıyla 1 dolar neredeyse 34 TL, 1 euro ise 37 TL seviyesine ulaştı. Bu kur değişimleri Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarını tekrar gözden geçirmesine neden olacak gibi duruyor. Bu nedenle, iPhone 16 serisinin Türkiye başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL seviyesinde olabileceği hatta daha yüksek fiyatların da gündeme gelebileceği düşünülüyor.

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Apple’dan kur zammı: Türkiye'de fiyatların artması bekleniyor