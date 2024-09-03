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    Anlık Bildirim

    Apple’dan yeni kur zammı: Türkiye'de fiyatların artması bekleniyor

    Uzmanların belirttiğine göre Apple'ın 9 Eylül'deki iPhone 16 lansmanının hemen ardından Türkiye'deki tüm ürünlerine kur artışı nedeniyle zam yapması bekleniyor.
    Apple’dan kur zammı: Türkiye'de fiyatların artması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül akşamı merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtacak. Ancak yeni iPhone serisi Türkiye'deki fiyat artışını da beraberinde getirecek. Gelen bilgilere göre şirket iPhone 16 lansmanı sonrasında ülkemizde satılan tüm ürünlerine zam yapabilir.

    Yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor

    4 Mart'taki son zamdan bu yana dolar kurundaki yükseliş şirketin bu kararı almasında en büyük etken olarak gösteriliyor. Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmasa da sektör uzmanları ve geçmişteki zam oranlarına bakarak bazı tahminlerde bulunuyor.

    Döviz kurundaki artışın doğrudan yansımasıyla birlikte yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor. Apple, 4 Mart 2024 tarihinde iPhone 15 Pro’nun fiyatını 69 bin 999 TL’den 75 bin 499 TL’ye yükseltmişti. Bu artış o dönemde 1 doların 31 TL, 1 euronun ise 34 TL seviyelerinde olmasıyla ilişkilendirilmişti.

    3 Eylül itibarıyla 1 dolar neredeyse 34 TL, 1 euro ise 37 TL seviyesine ulaştı. Bu kur değişimleri Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarını tekrar gözden geçirmesine neden olacak gibi duruyor. Bu nedenle, iPhone 16 serisinin Türkiye başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL seviyesinde olabileceği hatta daha yüksek fiyatların da gündeme gelebileceği düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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