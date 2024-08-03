Tam Boyutta Gör Katlanabilir iPhone ekranı için Samsung’la görüşen Apple’ın katlanır bir iPad ya da MacBook modeli için Samsung ile anlaştığı öne sürüldü. Son raporlara göre katlanabilir iPhone üretimi aksamasın diye öncelikle katlanabilir iPad ekranlarını üretime sokacak.

Apple'dan iki katlanabilir cihaz gelebilir

Bu da 2026 yılının ikinci çeyreğinde katlanır ve 20,3 inç büyüklüğünde iPad/MacBook karışımı modelinin karşımıza çıkacağını gösteriyor. Açıldığında 20,3 inç olacağı düşünülen modeli analizciler katlanır MacBook olarak tanımlıyor. Bunun sebebi ise hem boyutu hem de üst düzey bir işlemciye sahip olması.

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Bahsi geçen modelde ise M5 işlemci kullanılması bekleniyor. Katlanabilir iPhone modelinin ise beşinci model amiral gemisi olacağı düşünülüyor. Analizlere göre Apple tüm dünyada düşüşe geçen amiral gemisi akıllı telefon satışlarını yeniden artırmanın peşinde.

Bu yılın başlarında, Apple'ın iki farklı iPhone prototipi ürettiği söylenmişti. Biri Galaxy Z Fold serisine benzer bir katlanabilir iPhone'du diğeri ise Galaxy Z Flip serisine benzer kapaklı bir modeldi. Katlanabilir kapaklı bir iPhone, 2026'da yalnızca Samsung'un Galaxy Z Flip 8'iyle rekabet etmekle kalmayacak aynı zamanda Motorola Razr (2026) ve Razr+ (2026) ile de rekabet edecek.

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Yeni rapora göre Apple 2026'da katlanabilir iki cihaz üretebilir