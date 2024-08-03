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    Yeni rapora göre Apple 2026'da katlanabilir iki cihaz üretebilir

    Apple analisti Jeff Pu'nun yeni raporuna göre biri katlanabilir iPhone diğeri ise iPad/MacBook karışımı toplam iki katlanabilir cihazın 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Yeni rapora göre Apple 2026'da katlanabilir iki cihaz üretebilir Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir iPhone ekranı için Samsung’la görüşen Apple’ın katlanır bir iPad ya da MacBook modeli için Samsung ile anlaştığı öne sürüldü. Son raporlara göre katlanabilir iPhone üretimi aksamasın diye öncelikle katlanabilir iPad ekranlarını üretime sokacak.

    Apple'dan iki katlanabilir cihaz gelebilir

    Bu da 2026 yılının ikinci çeyreğinde katlanır ve 20,3 inç büyüklüğünde iPad/MacBook karışımı modelinin karşımıza çıkacağını gösteriyor. Açıldığında 20,3 inç olacağı düşünülen modeli analizciler katlanır MacBook olarak tanımlıyor. Bunun sebebi ise hem boyutu hem de üst düzey bir işlemciye sahip olması.

    Bahsi geçen modelde ise M5 işlemci kullanılması bekleniyor. Katlanabilir iPhone modelinin ise beşinci model amiral gemisi olacağı düşünülüyor. Analizlere göre Apple tüm dünyada düşüşe geçen amiral gemisi akıllı telefon satışlarını yeniden artırmanın peşinde.

    Bu yılın başlarında, Apple'ın iki farklı iPhone prototipi ürettiği söylenmişti. Biri Galaxy Z Fold serisine benzer bir katlanabilir iPhone'du diğeri ise Galaxy Z Flip serisine benzer kapaklı bir modeldi. Katlanabilir kapaklı bir iPhone, 2026'da yalnızca Samsung'un Galaxy Z Flip 8'iyle rekabet etmekle kalmayacak aynı zamanda Motorola Razr (2026) ve Razr+ (2026) ile de rekabet edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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