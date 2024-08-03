Yeni rapora göre Apple 2026'da katlanabilir iki cihaz üretebilir

Apple'dan iki katlanabilir cihaz gelebilir
Bu da 2026 yılının ikinci çeyreğinde katlanır ve 20,3 inç büyüklüğünde iPad/MacBook karışımı modelinin karşımıza çıkacağını gösteriyor. Açıldığında 20,3 inç olacağı düşünülen modeli analizciler katlanır MacBook olarak tanımlıyor. Bunun sebebi ise hem boyutu hem de üst düzey bir işlemciye sahip olması.
Bahsi geçen modelde ise M5 işlemci kullanılması bekleniyor. Katlanabilir iPhone modelinin ise beşinci model amiral gemisi olacağı düşünülüyor. Analizlere göre Apple tüm dünyada düşüşe geçen amiral gemisi akıllı telefon satışlarını yeniden artırmanın peşinde.
Bu yılın başlarında, Apple'ın iki farklı iPhone prototipi ürettiği söylenmişti. Biri Galaxy Z Fold serisine benzer bir katlanabilir iPhone'du diğeri ise Galaxy Z Flip serisine benzer kapaklı bir modeldi. Katlanabilir kapaklı bir iPhone, 2026'da yalnızca Samsung'un Galaxy Z Flip 8'iyle rekabet etmekle kalmayacak aynı zamanda Motorola Razr (2026) ve Razr+ (2026) ile de rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.