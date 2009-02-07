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Alternatif enerji: Rüzgar enerjisi üretiminde liderlik ABD'ye geçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alternatif enerji: Rüzgar enerjisi üretiminde liderlik ABD'ye geçti
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Küresel ekonomideki kötü gidişin önemli nedenlerinden biri enerji maliyetlerinin ve paralelinde üretim masraflarının giderek artması. Özellikle fosil yakıtların dalgalı fiyat seyri ve rezervlerin her geçen gün azalması firmaları ve ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Bu noktada öne çıkan kaynaklardan biri de ülkemizde de hem devlet hem de özel sektörün gündeminde olan Rüzgâr enerjisi.

Güncel bilgilere göre, güneşten gelen enerjinin %2'ye varan kısmı rüzgar enerjisine dönüşüyor. Güneş enerjisiyle birlikte son yıllarda öne çıkan alternatif enerji kaynaklarından biri olarak çekim merkezi olmayı başaran Rüzgar enerjisi, temiz ve sürdürülebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu avantajlar sayesinde ülkelerin enerji üretiminde oynadığı rol her geçen yıl artan rüzgar enerjisi üretiminde liderliğin Almanya'dan ABD'ye geçtiği belirtiliyor.

Alternatif enerji kaynakları konusunda oldukça iddialı olan ve uzunca bir süredir rüzgâr'dan enerji üretimi konusunda lider olan Almanya, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi'nin açıkladığı 2008 yılı rakamlarına göre koltuğunu ABD'ye teslim ediyor. Açıklanan rakamlara göre, ABD'nin rüzgar enerjisi kapasitesi geçtiğimiz yıl %50'lik artış ile 25 Gigawatt (GW) seviyesine çıkarak 5 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeye geldiği bildirildi. İkinci sırada yer alan Almanya'nın 24 Gigawatt seviyesinde olduğu, üç ve dördüncü sırada ise İspanya ve Çin'in bulunduğu açıklandı.

2008 sonu itibariyle dünya genelinde rüzgar enerjisi üretiminin %29 büyüyerek 121 Gigawatt seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan ABD'nin güneş enerjisi üretiminde de liderliğ ele geçirmek istediği ifade edilirken, Senato Finans Komitesinin alternatif enerji kaynaklarını desteklemek ve verimliliği arttırmak adına 31 milyar dolarlık vergi indirimini ve diğer teşvikleri, Ekonomik Uyarı Paketi dahilinde onayladığı belirtiliyor.


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Morpheew 9 yıl
Dünyani icine onlar mictilar, simdi rüzgar diolar!
Acaba Türkiye kacinci ki..
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::cc:: 9 yıl
Bence artık herkesin devleti beklemeden kendi local olarak elektriğini üretmesi gerekiyor. Bende 5 sene içinde şehir şebekesinden ayrılmayı planlıyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
Sevgili kardeşlerimin yazılarının bir kısmına cevap olur diye braz geç de kalmış olsam yazıyorum. Özellikle UPGRADETR yazılarının hepsini okuyudum fakat Rüzgar enerjisi hakkında fazlaca bir bilgin olmadan bu kadar net nasıl konuşabiliyorsun anlamadım. İlle de nükleer şart olmazsa olmaz, 70 milyonun elektriğini karşılada göreyim. Bu ne menm bir zihniyettir böyle. Arkadaşlar Almanya 60 bin MW potansiyelinin 25 bin MW'ını elektriğe dünüştürüyor. Peki Türkiye'nin potansiyeli ne? 80 bin MW ve yanlızca 450 MW'ını elektriğe çeviriyoruz. Bir de bu işin arge kısmı var. Arkadaş diyor ki olmaz. Ben diyorum ki olur. Nasıl mı? Cevabı basit. Rüzgar tribünleri %33 lük bir verim ile çalışırlar. Bu verimi yukarı çıkarmak bu iş için yeterli. Evet farkındayım söylemesi kolay yapması zor fakat devlet ne için var? Ayrıca Norveç rüzgar enerjisinin bir adım önüne geçerek GEL-GİT den elektrik üretiyor. Verimi çok yüksek çünkü bildiğiniz gibi su havadan daha yoğun. Evet farkındayım biz de o kadar gelgit yok -sanki olsa yapardık ya neyse- Peki bizde olan nedir? Boğazlar. Çanakkale Boğazı'nın ortalama derinliği 74 m dir ve akıntı yer yer 4 kts'ye kadar çıkar. Karşılaştırma olsun diye söylüyorum 1 kts akıntı gemileri 30 kts rüzgara eşit bir güç ile etkiler. Nereden mi biliyorum? Biliyorum çünkü ben de denizciyim hem de Çanakkale'de. Bu elbette bakım masraflarını arttıracaktır ama olmayacak bir iş değil. Nitekim geçmişte olmaz denilen neredeyse herşey olmuş durumda. Zamanında birileri çıkıp "Televizyonu kim niye seyretsin, çok saçma. Bu icat tutmaz" demişti. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Mesele budur ve bu kadar basittir. Örneğin çoğu ev çatısına- kendisinin bile yapabileceği- rüzgar gülleri koyabilir. Ama biz koyamayız neden? Çünkü biz herşeyi devletten bekleriz. Şimdi bir arkadaş da demiş ki "onun da alternatörünü ithal etmek zorunda kalırız" Arkadaşım biraz geniş açıdan bak istersen. Ne dersin? Hoş olmaz mı? Kim senin elini tutuyor? Neden üretmiyorsun da alıyorsun? Arkadaşlar Kurtuluş savaşında binlerce sorun yaşadık biz bu yüzden. Tamamen dışa bağımlıydık. Bir treni yürütecek adamımız bile yoktu. İlk makinisti savaş zamanında yetiştirdik. Hepsi Ermeni idi ve silah zoryla iş yapıyorlardı. Yarın savaş çıksa hangi devlet bize doğalgaz vermeye devam edecek, nükleer santrallerin bakımını yapacak? Rusya'mı Amerika mı İran mı? Yapmayın arkdaşlar. Verseler bile tahmin edebiliyor musunuz kaça verecekler? Uyanalım artık. Şu rahat yataklarımızdan kalkıp çalışmaya ne dersiniz? Haydi hep beraber sıkı bir çalışma. 20 sene de bu ülkeyi tahmin edemeyeceğimiz yerlere getiririz biz yeter ki çalışalım, yeter ki okuyalım.
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winchester 9 yıl
Boğazdan elektirik üretmeyi bende düşünmüştüm konusuda vardı boğazın değişken akıntısı belki sorun olabilir ama işe yarar gibi görünüyor. Bireysel olarak güneş enerjisini su ısıtmakta kullanıyoruz bunu maliyetleri düşürüp elektirik üretmeye çevirmemiz lazım. Güneş enerjsinden faydalanabilecek en iyi konumda olan ülkelerdeniz İspanya aşmış 9 keban barajı kadar elektirik üretiyor biz su ısıtıyoruz.
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fatihcanery 10 yıl
bakalım biz ne zaman böyle hamleler yapacaz,hatırladığım kadarıyla rüzgar ihalesine rekor katılım olmuştu
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TIGERSHARK 10 yıl
almanya çok farklı tekniklerde kullanıyor mesela kuruyan jeotermal kuyularına su basıp dünyanın iç ısısıyla ısıtıp sonrada tekrar yukarı buhar enerjisi olarak çıkartıp elektrik üretiyorlar birde yine yanlış bilmiyorsam güneş paneli üreten firmalardan birisi almanya almanlar bu yüzden bu enerjiye kaymış olabilirler benim fikrim ise türkiyede yeni yapılacak dev binaların büyük blokların tepesine rüzgar gülünü rahatlıkla kaldıracak şekilde tasarlanaması binaların bodrumlarına dev bataryalar kurarak rüzgar kesildiğinde elektrik kesintisini azaltacak şekilde elektriğin depolanması gibi projeler üretilmesi gerekir diye düşünüyorum bu tekniğin bir diğer avantajı elek. ucuzlatacağı için alım güçünüde arttıracaktır.

şunuda ekliyeyim yakın bir zamanda ntv sitesinde yazan bir haberde kanadada bir üniversitede geliştirilen bir teknik sayesinde şu an piyasada bulunan en güçlü rüzgar türbininden 2-3 kaç daha fazla elektrik üreten türbin geliştirildiği birkaç ay yada 1 yıllık bir süre zarfından sonra ise üretime geçilmesi planlandığını okumuştum hatta diğer firmalar bu proje için üniversitenin kapılarını çalıyorlarmış yani kapasiteler artacak belki rüzgar şimdikinden daha çok taleb görecektir
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shintai 10 yıl
@neverlate: Nükleer atık denilen şeyden haberiniz yok herhalde?
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yc#1 10 yıl
Bizde de ithal doğalgazdan elektrik üreten doğalgaz çevrim santralleri (adına bakın ne kadar da kulağa hoş geliyor) var. Dışa bağımlılık dediklerri bu olsa gerek.
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vasago 10 yıl
Adamlar onbinlerce megawatt'lık kurulu elektrik santalinden bahsediyor bizdeki kurulu güç ise 100megawatt bile değil. Bu arada @neverlate uranyumda bir doğal kaynak ve sonu var.
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ULYSES 10 yıl
Biz Anamur'a rüzgar santrali hayalleri kurarken Akkuyuya nükleer santral yapmaya kalkıyorlar. Daha pahalı, tehlikeli ve eski toknolojiyi inanılmaz paralar harcayarak satın almak, birilerine küllüyatlı miktarda para yedirmek varken neden rüzgar enerjisi gibi akılcı bir çözüme yönelsinler ki. Üstelik uçak ve gemilerle kolayca vurulabilecek bir yere, mavi bayraklı cennet bir koy'a ve ecemiş fayına 8 mil uzaklıkta bir bölgeye kuruyorlar nükleer santrali. Ben şimdi bu adamlara vatan haini desem hapse girerim, ama onlar girmiyor nedense.
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neverlate 10 yıl
Rüzgar enerjisi bana göre nükleer enerjinin alternatifi değil. En azından henüz değil. Birsürü ülke yıllardır nükleer santralleri kullanıyor. Havayı kirletmeden, doğal kaynakları da harcamadan en verimli şekilde enerji üretiyor. Biz geç kaldık sadece sorun bu. Ayrıca nükleer santrali nereye yaparsanız yapın insanlar (en azından oranın yerel halkı) karşı çıkacaktır. Buna yapacak birşey yok. Rüzgar millerini de insanların yerleşim bölgelerinden uzağa koymazsanız sesten dolayı insanlar orada yaşayamaz.
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max975 10 yıl
bu teknolojini gelişmesini gerçekten çok isterim
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fuzbing 10 yıl
Yaklaşık 1 senedir Rüzgar Enerjisi üzerine araştırmalar yapıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz.

Türkiye için şunu söyleyeyim, sadece rüzgar enerjisi ile bir şeyler yapamayız ama olabildiğince kullanmakta yarar var. Son yıllarda bu yönde bir ivme var.
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ugacomtr 10 yıl
rüzgardan üretirseniz dogalgazdan kazandıkları paranın ceyregini bile kazanamazlar. adamlar kurnaz. neyle kandiracaklarini biliyorlar. baraj bakımından avrupada 1. sıradayız ama elektrigi başka yerlerden üretiyoruz. uyuyan turkiye cumhuriyeti halkına bence mustehak. saygılar...
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fx57 10 yıl
Siyasi parti ismi, ikon vb. ifadeler kullanmamaya özen gösterelim.
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yonex78 10 yıl
bizde yapsak ya bunlsarı elektrigimizin %50 sini hala dogalgazdan saglıyoruz...
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