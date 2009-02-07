Alternatif enerji: Rüzgar enerjisi üretiminde liderlik ABD'ye geçti

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Küresel ekonomideki kötü gidişin önemli nedenlerinden biri enerji maliyetlerinin ve paralelinde üretim masraflarının giderek artması. Özellikle fosil yakıtların dalgalı fiyat seyri ve rezervlerin her geçen gün azalması firmaları ve ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Bu noktada öne çıkan kaynaklardan biri de ülkemizde de hem devlet hem de özel sektörün gündeminde olan Rüzgâr enerjisi.

Güncel bilgilere göre, güneşten gelen enerjinin %2'ye varan kısmı rüzgar enerjisine dönüşüyor. Güneş enerjisiyle birlikte son yıllarda öne çıkan alternatif enerji kaynaklarından biri olarak çekim merkezi olmayı başaran Rüzgar enerjisi, temiz ve sürdürülebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu avantajlar sayesinde ülkelerin enerji üretiminde oynadığı rol her geçen yıl artan rüzgar enerjisi üretiminde liderliğin Almanya'dan ABD'ye geçtiği belirtiliyor.

Alternatif enerji kaynakları konusunda oldukça iddialı olan ve uzunca bir süredir rüzgâr'dan enerji üretimi konusunda lider olan Almanya, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi'nin açıkladığı 2008 yılı rakamlarına göre koltuğunu ABD'ye teslim ediyor. Açıklanan rakamlara göre, ABD'nin rüzgar enerjisi kapasitesi geçtiğimiz yıl %50'lik artış ile 25 Gigawatt (GW) seviyesine çıkarak 5 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeye geldiği bildirildi. İkinci sırada yer alan Almanya'nın 24 Gigawatt seviyesinde olduğu, üç ve dördüncü sırada ise İspanya ve Çin'in bulunduğu açıklandı.

2008 sonu itibariyle dünya genelinde rüzgar enerjisi üretiminin %29 büyüyerek 121 Gigawatt seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan ABD'nin güneş enerjisi üretiminde de liderliğ ele geçirmek istediği ifade edilirken, Senato Finans Komitesinin alternatif enerji kaynaklarını desteklemek ve verimliliği arttırmak adına 31 milyar dolarlık vergi indirimini ve diğer teşvikleri, Ekonomik Uyarı Paketi dahilinde onayladığı belirtiliyor.