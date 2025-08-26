Trump, neredeyse biten rüzgar çiftliğinin inşaatını durdurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’de rüzgar enerjisi sektörünü sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Donald Trump yönetimi, tamamlanmasına çok az kalan Revolution Wind projesinin inşaatını durdurdu. ABD İçişleri Bakanlığı’na bağlı Okyanus Enerjisi Yönetim Bürosu, projeyi “ulusal güvenlik kaygıları” ve bölgenin farklı amaçlarla kullanılabileceği gerekçesiyle resmen askıya aldı.

Yaklaşık yüzde 80’i tamamlanan projenin, Rhode Island ve Connecticut’ta 350 binden fazla haneye elektrik sağlaması hedefleniyordu. Tüm federal ve eyalet izinlerini almış olan projenin geliştiricileri arasında yer alan Orsted, karara karşı hukuki yolları değerlendirdiklerini açıkladı.

Trump yönetimi bu yılın başlarında New York açıklarındaki Empire Wind projesini de benzer gerekçelerle durdurmuştu. O süreçte şirketlerin, yalnızca bir haftalık gecikmeden dolayı 50 milyon dolar kayıp yaşadığı belirtilmişti.

Trump yönetimi, ülke çapında yenilenebilir enerjiye yönelik baskılarını artırıyor. Ocak ayında Trump, yeni açık deniz rüzgar projelerinin geliştirilmesini durdurmuş ve aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin federal vergi teşviklerinden yararlanması zorlaştırılmıştı.

Uzmanlar, artan elektrik talebi karşısında yenilenebilir enerji yatırımlarının sınırlanmasının elektrik fiyatlarını yükseltebileceğini belirtiyor. Veri merkezleri, elektrikli araçlar ve yerli üretim yatırımları şebekeler üzerinde ciddi baskı yaratırken, Trump’ın rüzgar çiftliklerine yönelik tutumu fosil yakıt endüstrisini koruma çabası olarak yorumlanıyor.

