ABD enerji dönüşümünde kömürden kurtuluyor

Tam Boyutta Gör ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre 2025 yılı Temmuz ayında güneş enerjisinin yüzde 30’dan fazla, rüzgar enerjisinin ise neredeyse yüzde 14 oranında büyüdüğü ortaya kondu. EIA verileri, bu iki yenilenebilir kaynağın kömürden yüzde 19,1, nükleer enerjiden ise yüzde 14,1 daha fazla elektrik ürettiğini ortaya koydu. Bu dönemde nükleer enerjide üretim yüzde 1 düştü.

EIA’nın “Electric Power Monthly” raporuna göre, Temmuz 2025’te bir megavat üzeri tesislerde üretilen güneş enerjisi elektriği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarken, çatı tipi ve küçük ölçekli sistemlerdeki artış yüzde 12,7 olarak kaydedildi. Toplamda güneş enerjisi üretimi yıllık bazda yüzde 30,4 büyüyerek ABD elektrik üretiminin yüzde 9,4’ünü karşıladı.

ABD fosilden uzaklaşıyor

Yılın ilk yedi ayında ise bir megavat üzeri tesislerdeki güneş enerjisi üretimi yüzde 37,4 artarken, küçük ölçekli sistemlerdeki üretim yüzde 11 büyüdü. Bu dönemde güneş enerjisi toplam elektrik üretiminin yüzde 8,9’unu oluşturdu, geçen yılın yüzde 7’lik payına göre belirgin bir yükseliş yaşandı. Bu artış sayesinde güneş enerjisi, hem Temmuz ayında hem de yılın ilk yedi ayında, güneş enerjisi üretimi hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal enerjinin toplamını geride bıraktı.

Tarihi bir dönüm noktası olarak, Temmuz 2025’te bir megavat üzeri tesislerde üretilen güneş enerjisi (33.119 GWh) rüzgar enerjisinden (31.831 GWh) ilk kez daha fazla elektrik üretti. Küçük ölçekli sistemler dahil edildiğinde, güneş enerjisi rüzgarı yüzde 35’in üzerinde geçti (43.092 GWh). Rüzgar enerjisi de büyümesini sürdürüyor. ABD rüzgar türbinleri, 2025’in ilk yedi ayında ülke elektrik üretiminin yüzde 10,8’ini sağladı ve hidroelektrik üretimini neredeyse ikiye katladı. Temmuz ayında rüzgar enerjisi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Yılın ilk yedi ayında güneş ve rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimi ABD’nin toplam üretiminin yüzde 19,6’sını oluşturdu; bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 17,8 oldu. ABD, 2007'den bu yana kömürden elektrik üretimini sürekli olarak azalıyor. Bu düşüşü 2024'e kadar süreci gösteren EMBER tablosundan görebilirsiniz.

Tüm yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal) bir araya geldiğinde, Ocak–Temmuz 2025 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 9,9 daha fazla elektrik üretmiş ve toplam ABD elektrik üretiminin yüzde 26,7’sini karşılamış oldu. Bu oran, doğal gazın ardından ikinci en büyük pay olarak kayda geçti. Doğal gaz üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,5 azaldı.

