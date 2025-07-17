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    Eyfel Kulesi’nden daha uzun! Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor

    Almanya’da inşasına başlanan 365 metrelik dünyanın en yüksek rüzgar türbini, yüksek irtifadaki rüzgarlardan enerji üreterek yenilenebilir enerjide yeni bir dönem başlatacak.

    Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın Brandenburg’un Schipkau kasabasında dünyanın en yüksek rüzgar türbininin inşasına başlandı. 365 metreye ulaşacak dev yapı, yenilenebilir enerjide yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Geliştirici şirket Gicon, bu projeyle enerji üretimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

    365 metrede maksimum verim

    Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni türbinin merkezi yerden 300 metre yüksekte olacak, rotor kanatlarının uçları ise 365 metreye ulaşacak. Ancak daha uzun rotor kanatları ile 400 metreye de projeye göre çıkılabilecek. Bu yükseklik, Berlin’in simgelerinden biri olan 368 metrelik TV Kulesi ile neredeyse aynı ve 312 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha uzun. Türbinin gövdesi, klasik kapalı kule yapısından farklı olarak iç içe geçmiş iki iskelet sistemine sahip. Bu yapı, yüksek rüzgar seviyelerinde bile maksimum denge sağlamak için özel olarak tasarlandı.
    Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Gicon’un açıklamasına göre, bu yüksekliğe ulaşan rüzgarlar daha güçlü ve sürekliliği daha fazla olduğu için enerji verimliliği ciddi oranda artıyor. Yapılan ölçümlerde, 300 metre seviyesinde rüzgarın hem ortalama şiddeti daha yüksek hem de yıl boyunca daha dengeli bir dağılıma sahip olduğu ortaya çıktı. Bu da türbinin yılın büyük bölümünde tam kapasite çalışmasını mümkün kılıyor.

    Verimlilik açısından açık deniz türbinleriyle yarışan bu kara türbini, bakım ve işletme maliyetleri açısından ise çok daha ekonomik. Projenin bir yıl gecikmeyle, gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.

    1000 tane inşa edilecek

    Gicon’un bu projedeki vizyonu, enerji üretimini farklı yükseklik seviyelerinde gerçekleştirmek. Güneş panelleri yer seviyesinde, klasik rüzgar türbinleri daha alçak irtifada çalışırken, yeni nesil bu dev türbinler gökyüzünün daha yüksek katmanlarındaki rüzgarlardan enerji üretmeyi amaçlıyor.

    Şirketin planı yalnızca tek bir türbinle sınırlı değil. Eğer bu model başarılı olursa, Almanya genelinde 1.000’e kadar benzer yapı inşa edilmesi planlanıyor. Mevcut türbinlerin arasına yerleştirilecek bu dev kuleler, ekstra arazi kullanımına da ihtiyaç duymayacak. Çünkü bu yüksek yapıların kanatları, alçaktaki türbinlerle rüzgar akışını paylaşmadan bağımsız şekilde dönecek. Aktarılanlara göre bu dev rüzgar türbininin ömrü de 20 yıl.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 23 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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