Eyfel Kulesi’nden daha uzun! Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor

Verimlilik açısından açık deniz türbinleriyle yarışan bu kara türbini, bakım ve işletme maliyetleri açısından ise çok daha ekonomik. Projenin bir yıl gecikmeyle, gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.
1000 tane inşa edilecek
Gicon’un bu projedeki vizyonu, enerji üretimini farklı yükseklik seviyelerinde gerçekleştirmek. Güneş panelleri yer seviyesinde, klasik rüzgar türbinleri daha alçak irtifada çalışırken, yeni nesil bu dev türbinler gökyüzünün daha yüksek katmanlarındaki rüzgarlardan enerji üretmeyi amaçlıyor.
Şirketin planı yalnızca tek bir türbinle sınırlı değil. Eğer bu model başarılı olursa, Almanya genelinde 1.000’e kadar benzer yapı inşa edilmesi planlanıyor. Mevcut türbinlerin arasına yerleştirilecek bu dev kuleler, ekstra arazi kullanımına da ihtiyaç duymayacak. Çünkü bu yüksek yapıların kanatları, alçaktaki türbinlerle rüzgar akışını paylaşmadan bağımsız şekilde dönecek. Aktarılanlara göre bu dev rüzgar türbininin ömrü de 20 yıl.
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