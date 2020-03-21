Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi

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Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden dışarı çıkılmaması yönünde yapılan tavsiyeler, temel ihtiyaçların tedariki kapsamında insanları e-ticaret sitelerine yönlendiriyor.

ABD’de de sayıca ciddi boyutlara ulaşan KOVİD-19 vakalarının yarattığı panik e-ticaret şirketlerine olan talebi artırmışken, dünyanın dijital perakende devi Amazon’dan korkutucu bir haber daha geldi.

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Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

Şirketin New York City’deki Queens semtinde bulunan dağıtım merkezinde çalışan işçilerden birinde koronavirüs tespit edildi.

Konuyla ilgili Amazon tarafından resmî açıklamada, “Karantinaya alınan çalışanımıza destek veriyoruz. Günlük olarak yaptığımız temizlik faaliyetlerine ilave olarak Queens depomuzu geçici olarak kapatma kararı aldık. Burada çalışan arkadaşlarımızı ise ücretli izne gönderdik.” ifadelerine yer verildi.

Dağıtım merkezlerinde bir ilk

Seattle’daki merkez ofiste çalışan iki görevlide tespit edilen koronavirüs sonrası dağıtım merkezinde ortaya çıkan bu vaka, haliyle virüsün daha hızlı yayılabileceği endişesini de beraberinde getiriyor.

Kuzey Amerika’da 75’ten fazla dağıtım merkezi olan Amazon için bir deponun kapanması büyük bir sorun teşkil etmese de virüse bağlı olarak personel sayısında ya da diğer depolarda yaşanabilecek sıkıntılar ileride şirket için problem olmaya başlayabilir.

Şirkette görev yapan çalışanlar ise artan talepler doğrultusunda yaşanan yoğunluğun virüs bulaşma riskini artırdığı görüşünde ve bu konuda seslerini yükseltmeye başlamış durumda. Bu konuya tepkisiz kalmayacağını ifade eden Amazon, Nisan ayında saatlik ücretleri artırma niyetinde olduğunu ve 100 bin civarı ek işçi alımı planladığın duyurdu.

https://www.digitaltrends.com/news/amazon-warehouse-worker-tests-positive-for-the-coronavirus/

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