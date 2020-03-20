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    Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

    ABD'nin perakende devlerinden Walmart, koronavirüs salgınının ABD'yi kasıp kavurmaya devam etmesi üzerine artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak.
    19 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Gökhan G.
    Editör
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    Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
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    Özel sektör alanında ABD’nin en büyük işvereni konumunda olan Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle Mayıs ayı sonuna kadar 150 bin geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Çalışanlar, şirketin mağazalar dahil farklı birimlerinde görev alacak.

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    Şirket tarafından yapılan açıklamada geçici olarak açılan pozisyonların zamanla kadrolu hale döndürüleceğini açıklayan şirket, “Hizmet sektörü gruplarıyla da görüşme halindeyiz. Bu sektörde çalışıp da bu zor zamanlarda işssiz kalan veya ücretsiz izne ayrılan personele de bir iş kapısı açmak istiyoruz.” ifadelerini kullanmış.

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    Yaklaşık 1.5 milyon çalışanı bulunan Walmart’ın tatil dönemleri gibi yoğun zamanlarda çalışanlarından ek mesai yapmasını istediği aslında bilinen bir gerçek. Ancak Walmart’ın koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarda oluşan yoğunluğu karşılamak adına böyle bir adım atması şirket için tek çıkar yol olarak görülmüş olabilir.

    Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

    Şirket aldığı bu karara ek olarak halihazırda Walmart çalışanı olanlara bonus vereceğini de duyurdu. Bu kapsamda tam zamanlı saatlik ücretle çalışanlara 300 dolar ve yarı zamanlı saatlik işçilere ise 150 dolar ikramiye ödenecek.  Yöneticilerin alacağı üçer aylık ikramiyelerin daha hızlı dağıtılması için de tedbir alınacak. Tüm bu ödemelerin şirkete maliyeti ise yaklaşık 550 milyon dolar olacak.



    https://edition.cnn.com/2020/03/20/business/walmart-hiring-coronavirus/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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