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Amazon Kindle güncellendi; %85 daha uzun pil ömrü ve doğal PDF desteği geldi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon Kindle güncellendi; %85 daha uzun pil ömrü ve doğal PDF desteği geldi
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Elektronik Kitap Okuyucusu pazarının en popüler temsilcilerinden Kindle güncellendi. Amazon tarafından yayımlanan yeni yazılım güncellemesiyle birlikte eKitap okuycusunun artık %85 daha uzun pil ömrü sunduğu ve doğal PDF desteğinin geldiği açıklandı. 6-inç ekrana sahip olan cihazın yapılan güncellemeyle birlikte WiFi açık 7 günlük kullanım süresi vaat ettiği, eklenen doğal PDF okuyucusu ile birlikte artık PDF formatındaki kitap ve dosyalarının da görüntülenebildiği belirtildi. Kindle'dan sonra Amazon başkan yardımcısı Ian Freed açıklamasında Amazon.com üzerinde en çok satan, en çok arzulanan hediye unvanına sahip Kindle'ın %85 daha uzun pil ömrü ve PDF desteği ile artık çok daha iyi olduğunu, iki heyecan verici güncellemenin kullanıma hazır olduğu belirtti.

Amazon Kindle, 259$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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saidakkas 10 yıl
Bu şimdi Kindle 2 ya da rev 2. diye farklı bir şekilde mi satılacak, donanım değişikliği var yani değil mi? Eski Kindle'lara firmware güncellemesi desem, PDF tamam da, %85 pil ömrü baya bir gelişme.
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WinteR 10 yıl
Yüzyılın buluşu bence,pdf arşivimin içinde olduğunu düşünüyorum da, süper bir cihaz.
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