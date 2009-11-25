Amazon Kindle güncellendi; %85 daha uzun pil ömrü ve doğal PDF desteği geldi

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Elektronik Kitap Okuyucusu pazarının en popüler temsilcilerinden Kindle güncellendi. Amazon tarafından yayımlanan yeni yazılım güncellemesiyle birlikte eKitap okuycusunun artık %85 daha uzun pil ömrü sunduğu ve doğal PDF desteğinin geldiği açıklandı. 6-inç ekrana sahip olan cihazın yapılan güncellemeyle birlikte WiFi açık 7 günlük kullanım süresi vaat ettiği, eklenen doğal PDF okuyucusu ile birlikte artık PDF formatındaki kitap ve dosyalarının da görüntülenebildiği belirtildi. Kindle'dan sonra Amazon başkan yardımcısı Ian Freed açıklamasında Amazon.com üzerinde en çok satan, en çok arzulanan hediye unvanına sahip Kindle'ın %85 daha uzun pil ömrü ve PDF desteği ile artık çok daha iyi olduğunu, iki heyecan verici güncellemenin kullanıma hazır olduğu belirtti.

Amazon Kindle, 259$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.