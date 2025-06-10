Babalar Günü için indirimli hediye önerileri! Amazon Babalar Günü 2025

Amazon’da Babalar Günü’ne özel olarak öne çıkan indirimli ürünleri sizin için listeledik. Hem bütçenize dost hem de babanızın yüzünü güldürecek bu fırsatları aşağıda bulabilirsiniz.
Babalar Günü için İndirimli Hediye Önerileri
- Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti: 138 TL
- Busstier 25 Parça Saatçi ve Gözlük, Bilgisayar Tamir Tornavida Seti: 178 TL
- Shaza 10.000 mAh 4in1 Kablolu Powerbank: 430 TL
- Ignis Craft RFID Korumalı Erkek Deri Cüzdan: 464 TL (Ödeme adımında %5 indirim)
- Enrico Rossini Sport Md1001 Ys01 Unisex Güneş Gözlüğü: 507 TL
- NPO NMJ17 4 Masaj Başlıklı Şarjlı Taşınabilir Masaj Tabancası: 539 TL
- Hwagol Akıllı Saat (Arama Özellikli) 1.83 İnç, 10 Gün Pil Ömrü: 597 TL
- Lenovo ThinkPad Essential (Eco) - Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası: 599 TL
- Honor Choice Earbuds X2 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Beyaz: 635 TL
- Baseus Star-Lord 10.000 mAh Digital Display Powerbank 30W: 699 TL
- Usams Kablosuz MagSafe Ultra Slim 5000mAh 20W Powerbank: 728 TL
- Levi's Standard Graphic Crew Sweatshirt Erkek: 799 TL
- Realme Buds T100 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 764 TL
- QCY HT10 Ailybuds Pro Adaptif ANC AI Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık: 899 TL
- aquota Mini Projektör 4K 160 ANSI Lümen 4K Taşınabilir Projeksiyon: 1.634 TL
- Neo 3 Kademeli Süper Şarjlı Araç Süpürgesi 15000PA: 1.709 TL
- Dremel 2050 Stylo+ Çok Amaçlı El Motoru Gravür: 1.985 TL
- Under Armour Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek: 2.542 TL
- JACK WOLFSKIN Terraventure Urban Mid M Outdoor Ayakkabı Erkek: 3.855 TL
- Lenovo Tab TB311FU 64 GB 10.1" Tablet: 3.999 TL
- PocketBook Basic Lux 4 E-Kitap Okuyucu 6 inç: 4.749 TL (Ödeme adımında %5 indirim)
- Honor Pad X9 128 GB 11.5" Tablet: 4.949 TL
- Songmics Ofis Koltuğu: 5.799 TL
- Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Titanyum Kasa Akıllı Saat: 6.499 TL
- HONOR Pad 9 8GB 128GB Wifi 12" Gri Tablet: 8.099 TL
- Samsung Galaxy A36 5G, Android Akıllı Telefon, 256GB Depolama, 8GB RAM: 16.138 TL
- Samsung Galaxy A56 5G, Android Akıllı Telefon, 256GB Depolama, 8GB RAM: 18.999 TL
- Samsung Galaxy S24 FE, Yapay Zeka (AI) Telefon, 8GB RAM, 128GB Hafıza: 24.999 TL
- Samsung 55DU8500, 55 inç, 4K Crystal UHD Smart TV (2024): 24.999 TL
- Apple M2 çipli MacBook Air 16/256 GB: 32.299 TL
- MSI Katana 17 B13VFK-872XTR i7-13620H 32 GB 1 TB SSD RTX4060 17.3" Gaming Laptop: 53.099 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.