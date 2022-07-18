Amazon Prime indirimleri başladı: İşte indirime giren telefonlar

Amazon Prime Day indirimleri bugün itibariyle başladı. Modadan süpermarkete, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoriden birçok üründe Prime üyelerine özel indirimler düzenleniyor. Biz de cep telefonlarındaki fırsatları yakalayıp sizler için bir araya getirdik.
İndirime giren cep telefonu modelleri
- Samsung Galaxy M22 (128 GB) - 3.899 TL
- Samsung Galaxy M52 (128 GB) - 5.599 TL
- Samsung Galaxy S21 FE (256 GB) - 10.399 TL
- Samsung Galaxy A72 (128 GB) - 6.699 TL
- Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB) - 4.799 TL
- Xiaomi POCO M4 Pro (256 GB) - 6.099 TL
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB) - 6.499 TL
- Xiaomi Redmi Note 9 (64 GB) - 3.849 TL
- Redmi Note 11 Pro+ (128 GB) - 9.399 TL
- Doogee X95 - 1.399 TL
- Oppo A74 (128 GB) - 4.376 TL
- Oppo Reno 5 Lite (128 GB) - 4.950 TL
Seçili Samsung telefonlarda 500 TL ekstra indirim!
Samsung Galaxy A53, S22, S22 Plus, S22 Ultra cep telefonlarından birini, telefon dışındaki herhangi ikinci bir ürün ile birlikte sepetinize eklemeniz durumunda sepette 500 TL indirim uygulanıyor. Bunun için alacağınız ikinci ürünün Amazon.com.tr tarafından satılıp gönderilmesi gerekmektedir.
Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş