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Amazon Prime Day indirimleri bugün itibariyle başladı. Modadan süpermarkete, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoriden birçok üründe Prime üyelerine özel indirimler düzenleniyor. Biz de cep telefonlarındaki fırsatları yakalayıp sizler için bir araya getirdik.

İndirime giren cep telefonu modelleri

Seçili Samsung telefonlarda 500 TL ekstra indirim!

Samsung Galaxy A53, S22, S22 Plus, S22 Ultra cep telefonlarından birini, telefon dışındaki herhangi ikinci bir ürün ile birlikte sepetinize eklemeniz durumunda sepette 500 TL indirim uygulanıyor. Bunun için alacağınız ikinci ürünün Amazon.com.tr tarafından satılıp gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali

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Amazon Prime indirimleri başladı: İşte indirime giren telefonlar