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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime indirimleri başladı: İşte indirime giren telefonlar

    Amazon'un merakla beklenen indirim dönemi Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. Peki hangi telefonlarda indirim var? İşte Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren telefon modelleri:
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    Amazon Prime indirimleri başladı: İşte indirime giren telefonlar
    Tam Boyutta Gör

    Amazon Prime Day indirimleri bugün itibariyle başladı. Modadan süpermarkete, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoriden birçok üründe Prime üyelerine özel indirimler düzenleniyor. Biz de cep telefonlarındaki fırsatları yakalayıp sizler için bir araya getirdik. 

    İndirime giren cep telefonu modelleri

    Seçili Samsung telefonlarda 500 TL ekstra indirim!

    Samsung Galaxy A53, S22, S22 Plus, S22 Ultra cep telefonlarından birini, telefon dışındaki herhangi ikinci bir ürün ile birlikte sepetinize eklemeniz durumunda sepette 500 TL indirim uygulanıyor. Bunun için alacağınız ikinci ürünün Amazon.com.tr tarafından satılıp gönderilmesi gerekmektedir.

    Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali
    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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