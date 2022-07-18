Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: Bluetooth kulaklık ve hoparlör indirimleri

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Amazon'un büyük bir heyecanla beklenen Prime Day indirim günleri sonunda geldi. Alışveriş devi Prime üyeleri için birçok kategoride ciddi indirimler sunuyor. 25 Temmuz’a kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali kapsamında göze çarpan Bluetooth kulaklık ve hoparlör fırsatlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Anker Soundcore Kulaklık ve Hoparlörler

Sony Kulaklık ve Hoparlör Ürünleri

Bose Kulaklık ve Hoparlörler

JBL Kulaklık ve Hoparlörler

Sennheiser & Bang&Olufsen Kulaklık ve Hoparlörler

Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali

Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: Kulaklık ve hoparlörler