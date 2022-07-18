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    Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: Bluetooth kulaklık ve hoparlör indirimleri

    Amazon'un geleneksel Prime Day indirimleri bugün itibarıyla başladı. Çeşitli kategorilerde yapılan büyük indirimler Bluetooth kulaklık ve hoparlörlere de yansıdı. İşte öne çıkan fırsatlar...
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    Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: Kulaklık ve hoparlörler
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    Amazon'un büyük bir heyecanla beklenen Prime Day indirim günleri sonunda geldi. Alışveriş devi Prime üyeleri için birçok kategoride ciddi indirimler sunuyor. 25 Temmuz’a kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali kapsamında göze çarpan Bluetooth kulaklık ve hoparlör fırsatlarını bu yazımızda sizler için derledik.

    Anker Soundcore Kulaklık ve Hoparlörler

    Sony Kulaklık ve Hoparlör Ürünleri

    Bose Kulaklık ve Hoparlörler

    JBL Kulaklık ve Hoparlörler

    Sennheiser & Bang&Olufsen Kulaklık ve Hoparlörler

    Tüm indirimler için: Prime Alışveriş Festivali
    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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