Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı: Bluetooth kulaklık ve hoparlör indirimleri

- Anker Soundcore Kulaklık ve Hoparlörler
- Sony Kulaklık ve Hoparlör Ürünleri
- Bose Kulaklık ve Hoparlörler
- JBL Kulaklık ve Hoparlörler
- Sennheiser & Bang&Olufsen Kulaklık ve Hoparlörler
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Amazon'un büyük bir heyecanla beklenen Prime Day indirim günleri sonunda geldi. Alışveriş devi Prime üyeleri için birçok kategoride ciddi indirimler sunuyor. 25 Temmuz’a kadar devam edecek Prime Alışveriş Festivali kapsamında göze çarpan Bluetooth kulaklık ve hoparlör fırsatlarını bu yazımızda sizler için derledik.
Anker Soundcore Kulaklık ve Hoparlörler
- Anker Soundcore Life Q35 Bluetooth Kablosuz Kulaklık
- Anker SoundCore Dot 3i Siyah Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
- Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
- Anker SoundCore Strike 3 7.1 Surround USB Oyuncu Kulaklığı
- Anker Boom BT Hoparlör
- Anker Soundcore Liberty 2 Pro Upgraded Version Kulak İçi Kablosuz Kulaklık
- Anker A3395 Rave Neo 50 W Bluetooth Hoparlör
- Anker Rave BT Hoparlör
- Anker WAKEY Bluetooth 5.0 Hoparlör - Qi Hızlı Kablosuz Şarjlı Çalar Saat, Radyo
- Anker SoundCore Liberty 3 Pro Bluetooth Kulaklık
- Anker Soundcore 3 Hoparlör
Sony Kulaklık ve Hoparlör Ürünleri
- Sony WH-CH510W.CE7 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık
- Sony MDR-XB55AP Extra Bass Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık
- Sony WF-SP800N Kulak İçi Spor Kulaklık
- Sony WHCH710N Kulak Üstü Kulaklık
- Sony XSNW1202E 12" Çukur Koni Kabinli Subwoofer, 1800W Tepe Gücü
- Sony SRS-XB33 - Güçlü ve dayanıklı Bluetooth© EXTRA BASS™ Hoparlör Işıklı
- Sony XB13 EXTRA BASS Taşınabilir Kablosuz IP67 Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör
Bose Kulaklık ve Hoparlörler
- Bose SoundSport Kablosuz Kulak-İçi Kulaklığı
- Bose SoundLink Revolve Plus II Bluetooth Hoparlör
- Bose Sport Earbuds Kablosuz Kulak-İçi Kulaklık
- Bose SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör
- Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulak-Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı
- Bose SoundLink AE II Kablosuz Kulak-Çevresi Kulaklık
- Bose SoundTrue Kulak Üstü Kulaklık
- Bose Home Speaker 500 Akıllı Hoparlör
- SoundLink Revolve II Bluetooth Hoparlör
JBL Kulaklık ve Hoparlörler
- JBL C100SI Kulakiçi Kablolu Kulaklık
- JBL Wave 100TWS, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık
- JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- JBL Tune 225 TWS, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık
- JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- JBL Charge 5 Bluetooth Hoparlör
Sennheiser & Bang&Olufsen Kulaklık ve Hoparlörler
- Sennheiser CX 80S Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık
- Sennheiser HD 350BT Kablosuz Bluetooth Kulaklık
- Sennheiser HD 400S Kafa Üstü Siyah Kulaklık
- Sennheiser CX True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık
- BANG & OLUFSEN Beoplay E8 3.Nesil Kulak İçi Kulaklık ve Şarj Kabı
- Sennheiser HD 350BT Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
- Bang & Olufsen BeoSound Explore Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş