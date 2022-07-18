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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime nedir? Nasıl üye olunur?

    Bu içeriğimizde Amazon Prime avantajlarından bahsediyor ve Amazon Prime'a nasıl üye olunacağını anlatıyoruz. İşte Amazon Prime üye olma adımları:                
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    amazon prime
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    Amazon’un ayrıcalıklı üyelik hizmeti Amazon Prime, ülkemizde oldukça uygun fiyata sunuluyor. Bu içeriğimizde "Amazon Prime'a nasıl üye olunur?" adımlarından Amazon Prime'a dair merak edilen tüm soruların yanıtına yer veriyoruz.

    Amazon Prime nedir?

    Amazon Prime, ayda 7,90 TL ödeyerek Amazon’un çeşitli avantajlarından faydalanabileceğiniz bir ayrıcalıklı üyelik programıdır. Amazon Prime'ı ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

    http://www.amazon.com.tr/primeuyeligi

    Amazon Prime avantajları neler?

    amazon prime avantajları
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    • Ücretsiz Kargo: Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinde kargo ücreti ödemiyor. Hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
    • Prime'a Özel Fırsatlar: Bazı Amazon fırsat ve indirimleri sadece Prime’lılara özel oluyor. Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Günün Fırsatları sayfasındaki bazı indirimlerde Prime’lılara erken erişim fırsatı sunuluyor.
    • Prime Gaming: Prime Gaming avantajları da Prime’a dahil. Amazon’un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. FIFA, GTA V, Valorant gibi büyük oyunların bazı oyun içi ekipmanları Prime üyelerine hediye ediliyor. Bunlara ek olarak her ay bir Twitch kanalına abone olabiliyorsunuz.
    • Prime Video: Prime üyesi olduğunuzda Amazon'un online dizi, film ve belgesel platformu Prime Video üyeliğine de sahip oluyorsunuz. Ek ücret ödemeden Prime Video kütüphanesindeki içerikleri Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

    Prime Day fırsatları için: https://www.amazon.com.tr/primeday

    3 adımda Amazon Prime'a üye olma

    1. Amazon Prime’a üye olmak için www.amazon.com.tr/primeuyeligi bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
    2. 30 Gün Ücretsiz Dene butonuna bastığınızda Prime üyeliğini başlatabileceğiniz sayfaya yönleneceksiniz.
    3. Üyeliğinizin ilk 30 günü ücretsiz olacak. Sonraki aylarda 7,90 TL tahsil edilecek.

    Amazon prime üye olma adımları
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    Amazon Prime üyeliği nasıl iptal edilir?

    Amazon Prime üyeliğini iptal etmek aşağıdaki adımları takip edin.

    Web’de:

    Hesap ve Listeler > Prime Üyeliğim > Ayarları Güncelle > Üyeliği ve Ayrıcalıkları Sonlandır > İptal İşlemine Devam Et

    Amazon prime iptal etme

    Amazon Prime nasıl üye olunur?
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    Mobil uygulamada:

    Menü > Hesabım > Prime Üyeliğinizi Yönetin > Üyeliğimi Yönet > Ayarları Güncelle > Üyeliği ve Ayrıcalıkları Sonlandır > İptal İşlemine Devam Et

    Amazon Prime nasıl üye olunur?
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    Amazon Prime nasıl üye olunur?
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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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