Amazon'da AMD işlemcili dizüstülerde 2 bin TL ek indirim kampanyası başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un 18 Mart’a kadar devam edecek Bahar Fırsatları kampanyasında laptop satın almayı düşünenler için yeni bir indirim başladı. Seçili AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlarda tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim uygulanıyor.

Amazon'da Bahar Fırsatları'ndan indirimli notebook önerileri! 5 gün önce eklendi

Kampanya sayfasındaki seçili AMD Ryzen işlemcili Lenovo, Gigabyte ve HP marka dizüstü bilgisayarlarda sepette 2.000 TL ek indirim kampanyasından yararlanılabiliyor. Siz de indirim sayfasını ziyaret ederek dilediğiniz bilgisayarı sepete ekleyerek bu indirimden faydalanabilirsiniz.

2.000 TL indirimli tüm dizüstüler için tıklayın

Bahar Fırsatları kampanyasında dizüstü bilgisayar kategorisinde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Bilgisayar satın almayı düşünenler bu indirimleri kaçırmasın.

Sepette 2.000 TL indirimli dizüstü bilgisayarlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da AMD dizüstülerde 2 bin TL ek indirim kampanyası başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: