Amazon'da AMD işlemcili dizüstülerde 2 bin TL ek indirim kampanyası başladı

Kampanya sayfasındaki seçili AMD Ryzen işlemcili Lenovo, Gigabyte ve HP marka dizüstü bilgisayarlarda sepette 2.000 TL ek indirim kampanyasından yararlanılabiliyor. Siz de indirim sayfasını ziyaret ederek dilediğiniz bilgisayarı sepete ekleyerek bu indirimden faydalanabilirsiniz.
Bahar Fırsatları kampanyasında dizüstü bilgisayar kategorisinde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Bilgisayar satın almayı düşünenler bu indirimleri kaçırmasın.
Sepette 2.000 TL indirimli dizüstü bilgisayarlar
- Lenovo IdeaPad Slim 3, AMD Ryzen 5 7520U, Radeon 610M, 8GB/512GB: 18.999 TL
- HP OmniBook 3, AMD Ryzen AI 5 340, Radeon 840M, 16 GB/1TB: 40.000 TL
- HP OmniBook 3, AMD Ryzen AI 7 350, Radeon 860M, 16GB/512GB: 43.000 TL
- Lenovo IdeaPad 5 2-in-1, AMD Ryzen AI 7 350, Dokunmatik Ekran, Radeon 860M, 16GB/1TB: 43.999 TL
- HP OmniBook 3, AMD Ryzen AI 7 350, Radeon 860M, 16 GB/1TB: 45.000 TL
- Lenovo LOQ, AMD Ryzen 7-250, RTX 5050 100W, 16GB/512GB: 47.999 TL
- Gigabyte Gaming A16, Ryzen 7 260, RTX5050 85W, 16GB/512GB: 49.999 TL
- HP Victus, AMD Ryzen AI 7 350, RTX 5060, 16GB/1 TB: 52.000 TL
- GIGABYTE GAMING A16, AMD Ryzen 7 260, RTX 5060, 16GB/1TB: 54.999 TL
- HP OmniBook 7 Aero, AMD Ryzen AI 5 340, Radeon 840M, 16GB/1 TB: 55.000 TL
- Lenovo Yoga 7 2-in-1, AMD Ryzen 7-350, OLED Dokunmatik Ekran, Radeon 860M, 32GB/1TB SSD: 57.999 TL
- HP OMEN, AMD Ryzen 9 8940HX, RTX 5060, 16 GB/1TB: 58.000 TL
- HP OmniBook XFlip 2-in-1, AMD Ryzen AI 7 350, Radeon 860M, 32GB/1TB: 60.000 TL
- HP Omen, AMD Ryzen™ AI 7 350, RTX 5060, 24GB/1TB: 63.000 TL
- GIGABYTE GAMING A16, AMD Ryzen 7 260, RTX 5070, 16GB/1TB: 63.999 TL
- GIGABYTE AERO X16, AMD Ryzen AI 7 350, RTX 5060, 16GB/1TB SSD: 66.999 TL
- HP OmniBook 7, AMD Ryzen AI 7 350, 32GB/1TB SSD: 67.000 TL
- Lenovo IdeaPad Pro 5, AMD Ryzen AI 5 340, OLED, 8 GB RTX 5050, 16GB/1TB: 72.999 TL
- HP Omen 16, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, 32GB/2 TB: 75.000 TL
- HP Omen Max 16, Ryzen AI 7 350, RTX 5070 Ti, 32 GB/1TB: 88.000 TL
- Lenovo Legion Pro 5, AMD Ryzen 9-8940HX, RTX 5070 115W, 24GB/1TB: 92.999 TL
- Lenovo Legion Pro 7, AMD Ryzen 9 9955HX3D, RTX 5080 175W, OLED, 32GB/1TB: 192.999 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
