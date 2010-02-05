Amazon Touchco'u satın aldı; Kindle artık dokunmatik mi olacak ?

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New York Times, muhtemelen en büyük rakibi olacak Apple'ın elektronik kitap okuyucu görevini de yerine getiren iPad ile 27 Ocak'ta tanışan Kindle'ın yaratıcısı Amazon'un Kindle'ı daha hızlı geliştirmek için girişimlere başlayarak Touchco adlı dokunmatik teknolojiler üzerine çalışan bir firmayı satın aldığını iddia etti.

iPad'e karşı çok daha güçlü bir okuyucu hazırlamak isteyen Amazon, New York Üniversitesinde bir proje olarak başlayan firmanım bütün çalışanlarını ve teknolojilerini Lab126'da, Kindle'ın donanım geliştirme biriminde, toplaması bekleniyor. Satın almanın şartları şimdilik bilinmezken, Amazon'un basın sözcüleri konuyla ilgili yorum yapmak çekinirken; Youtube'daki videolarını kaldıran Touchco da web sitesine "Ocak 2010'dan itibaren bu alanda çalışmayacağız" yazısına yer vermiş.

Touchco, uygun fiyatlı basınca ve çoklu dokunmatiğe duyarlı paneller üzerinde çalışan bir firma olmuş ancak geliştirdikleri teknolojileri herhangi bir üründe şu ana kadar kullanılmadı. Fakat gelişmeler önümüzdeki dönemlerde Toucho imzalı yeniliklere Kindle'da rastlayabileceğimiz gösteriyor.