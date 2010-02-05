Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Touchco'u satın aldı; Kindle artık dokunmatik mi olacak ?

9 yıl
2,9b
1
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amazon Touchco'u satın aldı; Kindle artık dokunmatik mi olacak ?
Tam Boyutta Gör

New York Times, muhtemelen en büyük rakibi olacak Apple'ın elektronik kitap okuyucu görevini de yerine getiren iPad ile 27 Ocak'ta tanışan Kindle'ın yaratıcısı Amazon'un Kindle'ı daha hızlı geliştirmek için girişimlere başlayarak Touchco adlı dokunmatik teknolojiler üzerine çalışan bir firmayı satın aldığını iddia etti.

iPad'e karşı çok daha güçlü bir okuyucu hazırlamak isteyen Amazon, New York Üniversitesinde bir proje olarak başlayan firmanım bütün çalışanlarını ve teknolojilerini Lab126'da, Kindle'ın donanım geliştirme biriminde, toplaması bekleniyor. Satın almanın şartları şimdilik bilinmezken, Amazon'un basın sözcüleri konuyla ilgili yorum yapmak çekinirken; Youtube'daki videolarını kaldıran Touchco da web sitesine "Ocak 2010'dan itibaren bu alanda çalışmayacağız" yazısına yer vermiş.

Touchco, uygun fiyatlı basınca ve çoklu dokunmatiğe duyarlı paneller üzerinde çalışan bir firma olmuş ancak geliştirdikleri teknolojileri herhangi bir üründe şu ana kadar kullanılmadı. Fakat gelişmeler önümüzdeki dönemlerde Toucho imzalı yeniliklere Kindle'da rastlayabileceğimiz gösteriyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
.WondercrafteR. 9 yıl
Beklenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI R5750 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim