Amazon’un yeni nesil asistanı Alexa+ 100 bin kullanıcıya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Amazon’un Şubat ayında duyurduğu yapay zeka destekli yeni dijital asistanı Alexa Plus, CEO Andy Jassy’nin açıklamasına göre şu ana kadar 100.000 kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu sayı, dünya genelinde kullanılan 600 milyon Alexa cihazıyla kıyaslandığında küçük bir dilimi temsil etse de, şirketin kademeli kullanım stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alexa+, klasik Alexa’dan farklı olarak, önceden tanımlanmış yanıtlar yerine kullanıcılarla doğal bir konuşma biçiminde etkileşime geçebiliyor. Üretken yapay zeka desteği sayesinde özgün yanıtlar üretme kapasitesine sahip olan yeni nesil asistan, tıpkı ChatGPT ya da Google Gemini’nin sesli modlarında olduğu gibi, kullanıcılarla daha akıcı ve bağlama duyarlı diyaloglar kurmayı hedefliyor.

Tüm özellikler halen aktif değil

Alexa+’ın Şubat ayındaki tanıtımında üçüncü taraf uygulamaları kullanabilme, çocuklara özgün masallar oluşturma ve hediye fikirleri önerme gibi bazı gelişmiş işlevlerin gösterildiği hatırlanıyor. Ancak şu an kullanıma sunulan sürüm bu işlevlerin hiçbirini içermiyor. Özellikle GrubHub gibi hizmetlerle entegrasyonun eksik olması, kullanıcı deneyimi açısından bir eksiklik olarak görülüyor.

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Jassy, ilerleyen aylarda Alexa+ için “çok daha fazla işlevsellik” planladıklarını belirtse de, net bir takvim paylaşmadı. Ayrıca, Alexa+’ın arkasındaki yapay zeka sistemi Nova Act’in şu an çoklu adım görevlerde yalnızca yüzde 30 ila yüzde 60 arasında doğruluk oranına sahip olduğunu vurguladı. Amazon’un hedefi bu oranı yüzde 90 seviyesine çıkarmak.

Apple da gecikiyor

Amazon’un Alexa+’ı aşamalı olarak piyasaya sürme süreci, Apple’ın LLM (büyük dil modeli) destekli yeni Siri’sine göre daha hızlı ilerliyor. Apple CEO’su Tim Cook, aynı gün yapılan şirketin kazanç toplantısında, yeni Siri’nin geliştirilmesinin biraz daha zaman alacağını ifade etti. Her iki teknoloji devinin de karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, yapay zeka modellerini harici uygulamalarla entegre hale getirmek ve onları eyleme dönüştürülebilir hale getirmek.

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Amazon’un yeni asistanı Alexa Plus 100 bin kullanıcıya ulaştı