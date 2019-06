AMD: 2010'da en hızlı ekran kartına sahip olamadığımız anlar olacaktır ama...

Tam Boyutta Gör

Richard Huddy

AMD'nin geliştirici ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy yeni röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Nvidia'nın Fermi mimarisiyle ilgili bir soruya, "%50 daha büyük [zar boyutu] ve daha yavaş olursa, birşeyler yanlış yapılmış demektir" şeklinde cevap veren Richard Huddy, 2010 içerisinde en hızlı grafik kartına sahip olamayacakları anların ihtimal dahilinde olduğunu, ancak yılın büyük bir kısmında en hızlı grafik çözümüne sahip tarafın kendileri olacağını, buna inanmak için iyi nedenleri olduğunu fakat henüz anons edilmemiş ürünler veya gizli yürütülen çalışmalar hakkında konuşamayacağını söyledi.

Gelen soru üzerine Nvidia'nın "The Way It's Meant to Be Played" programına da değinen Richar Huddy, oyun geliştiricileriyle ilgili çalışmalarda Nvidia kadar ses getirmediklerini çünkü bunun için daha az çaba sarf ettiklerini, geliştiricilerle olan ilişkileri Nvidia'nınki gibi bir yol üzerinden pazarlamadıklarını söyledi. Nvidia'nın pazarlama öncelikli bir firma olduğunu söyleyen Richard Huddy, tepe yöneticisi olarak Dirk Meyer gibi mühendis kökenli uzman bir teknolojiste sahip olduklarını, oyun geliştiricileriyle iyi ilişkilerinin temelinde ise DX11 için erken donanım ve sürücü örneği sağlamalarının etkili olduğunu belirtti.