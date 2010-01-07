AMD: 2010'da en hızlı ekran kartına sahip olamadığımız anlar olacaktır ama...

Richard Huddy
AMD'nin geliştirici ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy yeni röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Nvidia'nın Fermi mimarisiyle ilgili bir soruya, "%50 daha büyük [zar boyutu] ve daha yavaş olursa, birşeyler yanlış yapılmış demektir" şeklinde cevap veren Richard Huddy, 2010 içerisinde en hızlı grafik kartına sahip olamayacakları anların ihtimal dahilinde olduğunu, ancak yılın büyük bir kısmında en hızlı grafik çözümüne sahip tarafın kendileri olacağını, buna inanmak için iyi nedenleri olduğunu fakat henüz anons edilmemiş ürünler veya gizli yürütülen çalışmalar hakkında konuşamayacağını söyledi.
Gelen soru üzerine Nvidia'nın "The Way It's Meant to Be Played" programına da değinen Richar Huddy, oyun geliştiricileriyle ilgili çalışmalarda Nvidia kadar ses getirmediklerini çünkü bunun için daha az çaba sarf ettiklerini, geliştiricilerle olan ilişkileri Nvidia'nınki gibi bir yol üzerinden pazarlamadıklarını söyledi. Nvidia'nın pazarlama öncelikli bir firma olduğunu söyleyen Richard Huddy, tepe yöneticisi olarak Dirk Meyer gibi mühendis kökenli uzman bir teknolojiste sahip olduklarını, oyun geliştiricileriyle iyi ilişkilerinin temelinde ise DX11 için erken donanım ve sürücü örneği sağlamalarının etkili olduğunu belirtti.
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Bu sakat bi mantık. Çünkü birçok şeyi göz önünde bulundurmuyorlar. O kartın sana maliyeti nedir, ne kadar ısınır, ne kadar güç harcar vs vs. Gördük zaten göz önünde bulundurmadıklarını, daha birkaç gün önce Tesla kartlarını 512 adet olarak planlanan cuda çekirdeğini ısı ve güç problemleri nedeniyle 448'e indirmek zorunda kaldılar.
NVIDIA'nın satış politikası da onlara pahalıya mâlolan kartları aynı şekilde, pahalı satıp farkı kapatmak. Ne de olsa en hızlı kart onlarda. Böyle olmasına rağmen gidip "en hızlı kart"a sahip olmak için o kartlara premium para ödeyenler çok.
ATI ise üretim maliyetini düşük tutuyor ve ona göre fiyat belirliyorkartlarına.nvidia'nın da fiyatlarını düşürmesine sebep olup onlara zarar ettiriyor.Ama bu sene biraz farklı oldu. Nvidia'nın ortalıkta olmamasını fırsat bilip kartlarını pahalıdan satıyor ATI. 2 milyon ekran kartını yüksek fiyattan elinden çıkardı bile. Bu kâr nvidia'ya zarar olarak yansıyacak. Çünkü bu onların kartlarının daha az alınacak olması anlamına geliyor.
Adam neden korksun ki 2 milyon gpu satmış adamlar ve kaymağını yediler dx11 in siz daha dalganızı geçin.
bir kerede fiyatlandırma tahmininde bulunun yahu.nvidia nın kartları elbet şöyle yada böyle çıkıcak ve herkesin kesin gözle baktığı şekilde ati'yi geçicek.peki fiyatı nekadar olucak?
%30 daha hızlı olduğunu varsaysak paralel olarak firma bunu %30 daha pahalıya satarsa ne anlarım ben fermiden.
high-end (en yusek seviye) karti olunca %30 fark icin %30 daha pahali demek hayal %30 fark icin %130 fiyat farki gorebiliriz, hele nvidia olunca
Özetle ATI 5890 veya 5990 veya 6000 serisini Ağustos ayında göreceğiz diye bir tahmin yürütülebilir.
bende bu yönde düşündüm, dediklerin mantıklı.
ne alakası var nvidia biraz hızlı bir kartı 1000 lira ya satmaya calısır. niye uzulsun adam.
bu arada adam bizde bu kadar zar yapsak yalan ederiz demeye getirmis.
seni alıp yerleştirsinler AMDnin başına