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AMD: 2010'da en hızlı ekran kartına sahip olamadığımız anlar olacaktır ama...

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,5b
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66
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: 2010'da en hızlı ekran kartına sahip olamadığımız anlar olacaktır ama...
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Richard Huddy

AMD'nin geliştirici ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy yeni röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Nvidia'nın Fermi mimarisiyle ilgili bir soruya, "%50 daha büyük [zar boyutu] ve daha yavaş olursa, birşeyler yanlış yapılmış demektir" şeklinde cevap veren Richard Huddy, 2010 içerisinde en hızlı grafik kartına sahip olamayacakları anların ihtimal dahilinde olduğunu, ancak yılın büyük bir kısmında en hızlı grafik çözümüne sahip tarafın kendileri olacağını, buna inanmak için iyi nedenleri olduğunu fakat henüz anons edilmemiş ürünler veya gizli yürütülen çalışmalar hakkında konuşamayacağını söyledi.

Gelen soru üzerine Nvidia'nın "The Way It's Meant to Be Played" programına da değinen Richar Huddy, oyun geliştiricileriyle ilgili çalışmalarda Nvidia kadar ses getirmediklerini çünkü bunun için daha az çaba sarf ettiklerini, geliştiricilerle olan ilişkileri Nvidia'nınki gibi bir yol üzerinden pazarlamadıklarını söyledi. Nvidia'nın pazarlama öncelikli bir firma olduğunu söyleyen Richard Huddy, tepe yöneticisi olarak Dirk Meyer gibi mühendis kökenli uzman bir teknolojiste sahip olduklarını, oyun geliştiricileriyle iyi ilişkilerinin temelinde ise DX11 için erken donanım ve sürücü örneği sağlamalarının etkili olduğunu belirtti.


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memanet 9 yıl
bakın görün atiyi ne kadar mütevazi böbürlenme yok sevdim bu huyunu atinin :)
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cagancelik 9 yıl
Nvidia EGO ile kart yapıyor."Mutlaka daha hızlı olmalı ki etiketlere bol sıfır koyabilelelim" diyor adamlar. Bu fiyatları dayatmanın tek şartı en hızlı GPU'ya sahip olma avantajı diye düşünüyorlar.
Bu sakat bi mantık. Çünkü birçok şeyi göz önünde bulundurmuyorlar. O kartın sana maliyeti nedir, ne kadar ısınır, ne kadar güç harcar vs vs. Gördük zaten göz önünde bulundurmadıklarını, daha birkaç gün önce Tesla kartlarını 512 adet olarak planlanan cuda çekirdeğini ısı ve güç problemleri nedeniyle 448'e indirmek zorunda kaldılar.
NVIDIA'nın satış politikası da onlara pahalıya mâlolan kartları aynı şekilde, pahalı satıp farkı kapatmak. Ne de olsa en hızlı kart onlarda. Böyle olmasına rağmen gidip "en hızlı kart"a sahip olmak için o kartlara premium para ödeyenler çok.
ATI ise üretim maliyetini düşük tutuyor ve ona göre fiyat belirliyorkartlarına.nvidia'nın da fiyatlarını düşürmesine sebep olup onlara zarar ettiriyor.Ama bu sene biraz farklı oldu. Nvidia'nın ortalıkta olmamasını fırsat bilip kartlarını pahalıdan satıyor ATI. 2 milyon ekran kartını yüksek fiyattan elinden çıkardı bile. Bu kâr nvidia'ya zarar olarak yansıyacak. Çünkü bu onların kartlarının daha az alınacak olması anlamına geliyor.
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Tolgá 9 yıl
fermi korkutmuş bu adamı...
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kemomando 9 yıl

DEATH71

fermi korkutmuş bu adamı...

Adam neden korksun ki 2 milyon gpu satmış adamlar ve kaymağını yediler dx11 in siz daha dalganızı geçin.
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dennjS 9 yıl
herkes çıkış tarihi performanslar.. vb bir sürü açıklama ve tahminde bulunuyor.
bir kerede fiyatlandırma tahmininde bulunun yahu.nvidia nın kartları elbet şöyle yada böyle çıkıcak ve herkesin kesin gözle baktığı şekilde ati'yi geçicek.peki fiyatı nekadar olucak?
%30 daha hızlı olduğunu varsaysak paralel olarak firma bunu %30 daha pahalıya satarsa ne anlarım ben fermiden.
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mhamadko 9 yıl

dennjS

herkes çıkış tarihi performanslar.. vb bir sürü açıklama ve tahminde bulunuyor.

bir kerede fiyatlandırma tahmininde bulunun yahu.nvidia nın kartları elbet şöyle yada böyle çıkıcak ve herkesin kesin gözle baktığı şekilde ati'yi geçicek.peki fiyatı nekadar olucak?

%30 daha hızlı olduğunu varsaysak paralel olarak firma bunu %30 daha pahalıya satarsa ne anlarım ben fermiden.



high-end (en yusek seviye) karti olunca %30 fark icin %30 daha pahali demek hayal %30 fark icin %130 fiyat farki gorebiliriz, hele nvidia olunca
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leventalpsal 9 yıl
Basit bir hesap yapalım, Ferminin mart başında çıkacağını düşünürsek 2010'un ilk 2 ayı ati daha hızlı. 2010'un çoğunluğunda daha hızlı olması için toplam 7 ay daha hızlı olması gerek, yani 2010'un son 5 ayı daha hızlı olması gerek.
Özetle ATI 5890 veya 5990 veya 6000 serisini Ağustos ayında göreceğiz diye bir tahmin yürütülebilir.
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leventalpsal 9 yıl
Adam gayet mantıklı konuşmuş, zaten bu bilinen bir gerçek. 5-6 ay sonra çıkan ve %50 daha büyük Ferminin 58xx'den normal olarak daha hızlı olması gerekir, bunu adamın söylemesi bundan korktuğu anlamına gelmez. Zaten muhtemelen Ferminin tepe GPU'su daha hızlı olsa bile çok elektrik harcayan, soğutulması zor, maliyeti ve fiyatı yüksek bir GPU olacak.
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yerroner 9 yıl
Gayet açık değil mi? Triple veya Quad 5870 gibi birşey gelecek herhalde. Fazladan güç girişine sahip, sadece enthusiastlar için. Diğer GPU'larının bu kadar erken çıkacağını sanmıyorum. Ayrıca yaptığı matematiğe göre bu kartın Ağustos Temmuz gibi çıkması gerekiyor. 5890 da olabilir bu.
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eric13 9 yıl
yanlış tercüme edilmiş kendilerinin nvidia gibi fazla ses çıkarmadıklarını ama çabalarının eşit düzeyde olduğunu söylüyor
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DISTURBED 9 yıl
@tokatlı6061
bende bu yönde düşündüm, dediklerin mantıklı.
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natmaca 9 yıl
@ korkunc
ne alakası var nvidia biraz hızlı bir kartı 1000 lira ya satmaya calısır. niye uzulsun adam.
bu arada adam bizde bu kadar zar yapsak yalan ederiz demeye getirmis.
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tokatli6061 9 yıl
Benim anladığım, fermi çıkınca çift gpu'lu radeonlar en hızlı olmaya devam edecek, %50 daha büyük gpu ile çift gpu'lu ferminin çıkartılmasıda zaman alacaktır, bu yüzdende senin büyük kısmında radeonlar önde gidecek, x2'li fermiler gelince durum değişecek demiş. Tabii ferminin bunu yapabilemeyecek olma ihtimalide bi yanda duruyo. Benim kanaatim ilk tasarlanan fermi gpu'ları 5000 serisi karşısında bekleneni veremeyecek olması yüzünden ertelendiler, yoksa bukadar gecikme yaşanması normal gelmiyo bana.
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sadtneverdie 9 yıl
nvidia pazarlama odaklı firma ne demek ben onu anlamadım. pazarlama yapamıyorsan zaten bitersin. oyun geliştiricileriyle dx11 sayesinde ilişki kuruyorlarmış. ne kadar iyi ilişki kurmulsunuz 1 tane dx11 oyun var onunda bir hikmetini görmedik. atinin bu kafayı değiştirmesi lazım.
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orc123456 9 yıl

sadtneverdie

nvidia pazarlama odaklı firma ne demek ben onu anlamadım. pazarlama yapamıyorsan zaten bitersin. oyun geliştiricileriyle dx11 sayesinde ilişki kuruyorlarmış. ne kadar iyi ilişki kurmulsunuz 1 tane dx11 oyun var onunda bir hikmetini görmedik. atinin bu kafayı değiştirmesi lazım.


seni alıp yerleştirsinler AMDnin başına
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