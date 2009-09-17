AMD 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 modelini hazırlıyor

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3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 işlemcisinin ısıl güç tasarımını yeni bir revizyon güncellemesi ile 140 Watt'dan 125 Watt'a çekmenin planlarını yapan AMD'nin yüksek performans segmenti için Phenom II X4 975 modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. 3.6GHz'de çalışacağı belirtilen dört çekirdekli yeni işlemcinin 2010'un ilk yarısı için planlandığı söyleniyor.

Yılın kalan kısmı için Phenom II X4 965 modelinin üzerine yeni bir model getirmesi beklenmeyen AMD'nin 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 modeliyle masaüstü sistemler için hazırlanan saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemci modelini kullanıma sunacak gibi görünüyor. Ancak Phenom II X4 965 ile 140 Watt sınırına dayanan AMD için TDP konusu büyük önem taşıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Phenom II X4 965 modeli için ısıl güç tasarımını 125 Watt seviyesine düşerecek yeni bir revizyon üzerinde çalışan AMD, 3.6GHz'de çalışacağı bildirilen Phenom II X4 975 modelini de aynı revizyon üzerine inşa ederek 125 Watt veya 140 Watt seviyesinden kullanıma sunmayı planlayabilir.

Önümüzdeki yılın ilk yarısında lanse edilmesi beklenen Phenom II X4 975 modelinin Black Edition serisi altında gelmesi beklenirken lanse edildiği dönem itibariyle AMD'nin en hızlı işlemcisi olması ön görülüyor.