Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 modelini hazırlıyor

9 yıl
11b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 işlemcisinin ısıl güç tasarımını yeni bir revizyon güncellemesi ile 140 Watt'dan 125 Watt'a çekmenin planlarını yapan AMD'nin yüksek performans segmenti için Phenom II X4 975 modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. 3.6GHz'de çalışacağı belirtilen dört çekirdekli yeni işlemcinin 2010'un ilk yarısı için planlandığı söyleniyor.

Yılın kalan kısmı için Phenom II X4 965 modelinin üzerine yeni bir model getirmesi beklenmeyen AMD'nin 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 modeliyle masaüstü sistemler için hazırlanan saat hızı en yüksek dört çekirdekli işlemci modelini kullanıma sunacak gibi görünüyor. Ancak Phenom II X4 965 ile 140 Watt sınırına dayanan AMD için TDP konusu büyük önem taşıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Phenom II X4 965 modeli için ısıl güç tasarımını 125 Watt seviyesine düşerecek yeni bir revizyon üzerinde çalışan AMD, 3.6GHz'de çalışacağı bildirilen Phenom II X4 975 modelini de aynı revizyon üzerine inşa ederek 125 Watt veya 140 Watt seviyesinden kullanıma sunmayı planlayabilir.

Önümüzdeki yılın ilk yarısında lanse edilmesi beklenen Phenom II X4 975 modelinin Black Edition serisi altında gelmesi beklenirken lanse edildiği dönem itibariyle AMD'nin en hızlı işlemcisi olması ön görülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sunuy_555555 9 yıl
ondan son ra ise AMD Phenom II x4 990 4.0 GHz peşini takip ecek ve hep black edition ları çıkarıyor çarpanı açık olanları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sunuy_555555 9 yıl
sırada ise AMD Phenom II X4 985 3.8 GHz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl
Kardeş valla ben hem bekleyemedim hemde %10 daha fazla kdv ödemek de istemedim. Zaten klasik birini beklerken öteki çıkıyor muhabbeti... Dayanamadım aldım burdan, fiyatıda çok iyi: webdenal.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßekir 9 yıl
Şahsen çıkacak olan 140W ya da 125W TDP Phenom II x4 975 alacağıma 95W TDP Phenom II x4 955 alırım ve CPUyu buzzzz gibi 4GHZ+ kullanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl
venom800 benim derdimi dile getirmişsin. Yarın kdv indirimide bitiyor. :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom800 9 yıl

hedevilcate

venom800 benim derdimi dile getirmişsin. Yarın kdv indirimide bitiyor. :@


Dostum ben bekledim bekledim hatta Boğaziçi'ni bile aradım ama yok. Adamlar saçma sapan yatınlar veriyorlar ekran kartı ve işlemcimi değiştirmem gerekiyordu ama ben öncelikli olarak işlemcimi değiştireyim de varolan ekran kartımı (8800 Gts 640 mb) bir süre daha kullanayım diye düşünüyordum ama yarın kdv indirimi de biteceği için ve X4 965 de ortalarda olmadığı için Zotac GTX 275 ekran kartını almak durumunda kaldım bari alacağım parçaların birisinden kar edeyim diyerekten. İşlemciyi de kasım sonu aralık başı alacağım heralde ama 140 watt ısıl güç tüketimine sahip modeli tercih etmeyeceğim çünkü o zamana kadar 125 watt lık versiyon gelir diye düşünüyorum umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
4 ghz PII 1005 de olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isomania 9 yıl
vay be..bir zamanlar AMD intele bu iş GHZ ile olmaz diye ders veriyodu ve gayet başarılıydı..pentiumları dize getirdi..şimdi görüyoruzki kendi GHZ yarışında :S 200 er 200 er arttırıyo sunuyo piyasaya bi fark yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
O.C yapmadan kullanan kullanıcılar daha çok alıyor bu tür modelleri. Fakat fiyatının cazip olması lazım. Yoksa gene 955 alınır en fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
4 göremedim ben .. gerçi soğutmam kötü :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
125 W ve 250$ olsun, kapışılır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
2010'un ortasında ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycalh 9 yıl
32nm üretim tekniğine geçebilseler yüksek TDP bu kadar sorun olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
125 wattlık 975 çok güüzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11022 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, dört çekirdek ve
2 etiket daha cpu amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim