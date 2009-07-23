AMD 785G yonga setiyle entegre grafik konusunda çıtayı yükseltiyor

AMD bir süredir merakla beklenen entegre grafik işlemcili 785G yonga setini önümüzdeki günlerde duyurmayı planlıyor. 4 Ağustos'da lanse edileceği konuşulan yonga setinin özellikle entegre grafik performansıyla öne çıkması bekleniyor zira lansman günü için artık geri sayımın başladığı 785G yonga seti, sahip olduğu Radeon HD 4200 entegre grafik yongasıyla çıtayı yükseltecek gibi görünüyor.

AMD'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 785G yonga setine güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. Hazırlanan anakart modeline göre sadece Soket AM3 veya hem AM3 hem de AM2+ işlemcilerle kullanılabilecek olan 785G yonga setinin Radeon HD 4200 entegre grafik yongası (RV620) ile segmentinde grafik performansı en yüksek yonga seti çözümü olarak tanııtlması bekleniyor.

DirectX 10.1 desteği sunan Radeon HD 4200 entegre grafik birimi aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 (UVD 2.0) teknolojisiyle yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanmsal hızlandırma da yapabiliyor. Daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine (entegre grafik biriimine özel bellek yongası) de destek veren yonga seti Hybrid Crossfire desteği de sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Peki Radeon HD 4200 IGP'si performasnıyla neler vaat ediyor. Bu konuda gelen son haberlere göre entegre grafik işlem biriminin 1GHz'e hız aşırtılması (overclock) sonrası yapılan denemelerde, 3DMark 2006'da 2500 puanlık skor alındığı açıklandı ki Phenom II 710 işlemcisiyle elde edilen bu değer daha önceki haberimizde de ifade ettiğimiz gibi GeForce 6800GT ile hemen hemen aynı seviyede.

Hatırlanacağı üzere GeForce 6800GT, birkaç sene önce yani Nvidia'nın GeForce 6 döneminde firmanın pazara sunduğu en güçlü ekran kartlarından biriydi. Tabii 3DMark 2006'da elde edilen skorun oyunlara ne ölçüde yansıyacağı yonga seti resmi olarak anons edilmediği için henüz bilinmiyor ama 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde pek çok oyununun 30 fps ve üstü hızlarda oynanabileceği ifade ediliyor.

Bu arada merak edenler için 785G yonga setli anakartlarda da örneğin Phenom II BE 550 veya Phenom II X3 710 gibi çift veya üç çekirdekli işlemcilerde 4. çekirdeğin açılma işlemi gerçekleştirilebilecek. Zira yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi kullanılan güney köprüsü itibariyle AMD'nin 4 Ağustos'da lanse edilmesi beklenen yeni yonga seti de ACC teknolojisine destek verecek.