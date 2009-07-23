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AMD 785G yonga setiyle entegre grafik konusunda çıtayı yükseltiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bir süredir merakla beklenen entegre grafik işlemcili 785G yonga setini önümüzdeki günlerde duyurmayı planlıyor. 4 Ağustos'da lanse edileceği konuşulan yonga setinin özellikle entegre grafik performansıyla öne çıkması bekleniyor zira lansman günü için artık geri sayımın başladığı 785G yonga seti, sahip olduğu Radeon HD 4200 entegre grafik yongasıyla çıtayı yükseltecek gibi görünüyor.

AMD'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 785G yonga setine güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. Hazırlanan anakart modeline göre sadece Soket AM3 veya hem AM3 hem de AM2+ işlemcilerle kullanılabilecek olan 785G yonga setinin Radeon HD 4200 entegre grafik yongası (RV620) ile segmentinde grafik performansı en yüksek yonga seti çözümü olarak tanııtlması bekleniyor.

DirectX 10.1 desteği sunan Radeon HD 4200 entegre grafik birimi aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 (UVD 2.0) teknolojisiyle yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanmsal hızlandırma da yapabiliyor. Daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine (entegre grafik biriimine özel bellek yongası) de destek veren yonga seti Hybrid Crossfire desteği de sunuyor.

AMD 785G yonga setiyle entegre grafik konusunda çıtayı yükseltiyor
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Peki Radeon HD 4200 IGP'si performasnıyla neler vaat ediyor. Bu konuda gelen son haberlere göre entegre grafik işlem biriminin 1GHz'e hız aşırtılması (overclock) sonrası yapılan denemelerde, 3DMark 2006'da 2500 puanlık skor alındığı açıklandı ki Phenom II 710 işlemcisiyle elde edilen bu değer daha önceki haberimizde de ifade ettiğimiz gibi GeForce 6800GT ile hemen hemen aynı seviyede.

Hatırlanacağı üzere GeForce 6800GT, birkaç sene önce yani Nvidia'nın GeForce 6 döneminde firmanın pazara sunduğu en güçlü ekran kartlarından biriydi. Tabii 3DMark 2006'da elde edilen skorun oyunlara ne ölçüde yansıyacağı yonga seti resmi olarak anons edilmediği için henüz bilinmiyor ama 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde pek çok oyununun 30 fps ve üstü hızlarda oynanabileceği ifade ediliyor.

Bu arada merak edenler için 785G yonga setli anakartlarda da örneğin Phenom II BE 550 veya Phenom II X3 710 gibi çift veya üç çekirdekli işlemcilerde 4. çekirdeğin açılma işlemi gerçekleştirilebilecek. Zira yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi kullanılan güney köprüsü itibariyle AMD'nin 4 Ağustos'da lanse edilmesi beklenen yeni yonga seti de ACC teknolojisine destek verecek.


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kenan109 10 yıl
AMD bu SB710 güney köprüsünden ammada çok üretmiş.
Isıtıp ısıtıp servis ediyor.
:D
Hemen anladın demi.
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Netscout 10 yıl
AMD bu SB710 güney köprüsünden ammada çok üretmiş.
Isıtıp ısıtıp servis ediyor.
:D
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WinteR 10 yıl
İşlemciye entegre etmekten daha mantıklı bence, zaten AMD bu konuda sektörde en iyiyken daha da yoğunlaşmalı. Daha verimli güç tüketimi ve genelde ekonomik fiyatı hergeçengün cazipleştiriyor...
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fatihcanery 10 yıl
amd iyi iş çıkarıyor,hd3300 ile aralarındaki farkı bilen var mı
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KANUNI61 10 yıl
/www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3432&p=4
VenomS
23.07.2009 Saat: 13:03
benim beklediğim bir chipset anakartımı değiştirmek istiyordum acc destekli bir modelini almak isterim sonrada 4. çekirdek piyangosuna gireceğim
süpersin amd grafik konusunda baya bi önde bende şahsen bu anakartı düşünüyorum ama benim işlemci 4 cekirdek piyongo yok malesef bana
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resler 10 yıl
ilk paragraftaki tarih 4 Haziran değil 4 Ağustos olacak.
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yc#1 10 yıl
Geforce 9400 Radeon HD 3200'den (780G) biraz daha iyi bir grafik işlemcisi. AMD HD 4200 ile yeniden liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.
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tepeb 10 yıl
Şu an itibariyle en hızlı IGP 9400 değil sideport bellekli HD 3300'dür, buyrun testleri.

anandtech.com/...
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melyyh 10 yıl
entegre grafik konusunda zaten lider değil mi? daha neyi hedefliyo?
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specx 10 yıl
saol kardesim haber için
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forvet09 10 yıl
6800 gt gibi bir performans veriyor ise benim gibi pes ve vaz geçilmeyen underground2 için e.kartı almaya gerek kalmayacak..
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