AMD 870 yonga setini hazırlıyor

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, çipset gamını da güncelleyecek ve 8 serisi yeni yonga seti ailesine geçiş yapacak. İlk defa Kasım 2007 tarihinde Spider platformuyla birlikte lanse edilen 7 serisi yonga seti ailesine son olarak 785G modelini ekleyen AMD, CeBIT 2010 fuarında 8 serisi yeni yonga seti modellerini göstermeye hazırlanıyor.

Yüksek performans segmenti için 890FX (kod adı RD890) ve entegre grafik işlemcili yonga seti pazarı için de 890GX çözümlerini hazırlayan AMD, daha alt segmentlerdeki maliyet odaklı anakartlar içinse 870 yonga setini duyuracak. Güncel ürün gamındaki 770 modelinin yerini alması beklenen 870 yonga seti genel olarak, 890FX'in kırpılmış versiyonu olarak tanımlanıyor.

890FX modeliyle sunulan Quad Crossfire X desteğine sahip olmayan 870 çipsetinde sadece bir adet PCIe x16 slotu olacak. Ancak AMD'nin referans tasarımından farklı olarak en azından bazı anakart üreticilerinin üzerinde iki adet PCIe x8 slotu bulunan Crossfire X uyumlu 870 anakart hazırlaması da gündeme gelebilir ziran benzer bir durum daha önce 770 çipsetinde de yaşamıştık.

8 serisi yeni yonga seti modelleriyle birlikte AMD, Güney Köprüsünü'de güncelliyor ve SB8xx serisi yeni çözümlerini kullanmaya başlıyor. 890FX ve 890GX gibi yeni çözümlerde SB810 veya SB850 köprülerini kullanacak olan AMD, 870 modelinde ise mevcut köprüleri kullanabilir zira gelen bilgilere göre 870'e güney köprüsü olarak SB600, SB710 ve SB750 yer verileceğine dikkat çekiliyor.

Isıl güç tasarımı 13 Watt olan 870 köprüsünün Nisan ayında tanıtılması beklenirken, 6 çekirdekli işlemci desteği de sunan maliyet odaklı anakartlarda kullanılması bekleniyor.