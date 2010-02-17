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AMD 870 yonga setini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, çipset gamını da güncelleyecek ve 8 serisi yeni yonga seti ailesine geçiş yapacak. İlk defa Kasım 2007 tarihinde Spider platformuyla birlikte lanse edilen 7 serisi yonga seti ailesine son olarak 785G modelini ekleyen AMD, CeBIT 2010 fuarında 8 serisi yeni yonga seti modellerini göstermeye hazırlanıyor.

Yüksek performans segmenti için 890FX (kod adı RD890) ve entegre grafik işlemcili yonga seti pazarı için de 890GX çözümlerini hazırlayan AMD, daha alt segmentlerdeki maliyet odaklı anakartlar içinse 870 yonga setini duyuracak. Güncel ürün gamındaki 770 modelinin yerini alması beklenen 870 yonga seti genel olarak, 890FX'in kırpılmış versiyonu olarak tanımlanıyor.

890FX modeliyle sunulan Quad Crossfire X desteğine sahip olmayan 870 çipsetinde sadece bir adet PCIe x16 slotu olacak. Ancak AMD'nin referans tasarımından farklı olarak en azından bazı anakart üreticilerinin üzerinde iki adet PCIe x8 slotu bulunan Crossfire X uyumlu 870 anakart hazırlaması da gündeme gelebilir ziran benzer bir durum daha önce 770 çipsetinde de yaşamıştık.

8 serisi yeni yonga seti modelleriyle birlikte AMD, Güney Köprüsünü'de güncelliyor ve SB8xx serisi yeni çözümlerini kullanmaya başlıyor. 890FX ve 890GX gibi yeni çözümlerde SB810 veya SB850 köprülerini kullanacak olan AMD, 870 modelinde ise mevcut köprüleri kullanabilir zira gelen bilgilere göre 870'e güney köprüsü olarak SB600, SB710 ve SB750 yer verileceğine dikkat çekiliyor.

Isıl güç tasarımı 13 Watt olan 870 köprüsünün Nisan ayında tanıtılması beklenirken, 6 çekirdekli işlemci desteği de sunan maliyet odaklı anakartlarda kullanılması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Daha yeni 3 adet sistem topladım 1 ay içinde. 790X-750,785G-710 ve kendime 770-710.
Kendime aldığım 770-710 modeli Gigabyte Ga-770TA-UD3. Oyun oynamadığımdan kaç ekran kartı takılıyor önemli değil. Bir slotu var. Benim önceki sistemimde 790X-750 idi. 770-710 sistemini sırf sata3 ve usb3 için aldım. (vatan 101 $) 6 sata 2+2 sata3 ile 8 usb 2+2 usb 3 var.
Gerçi 790XTA olan da vardı ama crossfire yapmayacak biri için gereksiz yere pahalı.
Şu 870-810 duyurusu 1 ay önce olsaydı beklerdim. Bilgilere göre SB8xx serisi native sata 3 (muhtemelen 6 sata3 slotu) destekleyecek ama usb3 olmayacak. Zararsız. Marvel çipi ile desteklenecek 2 usb3 herkese yeter. Zaten kaç süper hızlı usb cihazımız varki. Harici disk vs.
Keşke bekleseydim.
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sendomi 9 yıl
bendede asus 785td-v evo vardı sattım gigabyte 770ta-ud3 aldım dh misafiri gibi anakart 770 serisi sb710'lu ancak çok güzel anakart croosfire yokmuş çok önemli zaten ya eğer oyuncu isem takarım bir 5850 yada 5870 tamamdır tek slotla iş,yani bunun bir anlamı yok ha üzerinde onboard'da yok bu bir handikap olabilir oyun oynamaynlar için gerçi bende oynamıyorum ama iyi kötü bir ekran kartım var lazım oldumu görevini yapıyor işte,gel gelelim 2 tane sata 3 ve 2 tane usb 3.0 slotu var buda çok iyi bir özellik ama şu an için değil ileride lazım olacağı kesin zırt pırt sistem parçalarını değiştiren biri olarak artık bıkkınlık geldi bu durumdan ve böyle birşey aldım uzun bir süre kullanmaya niyetim var bu anakartı parça değiştirip durmak hem zihne hem cebe zararlı fiyatıda çok iyi 190tl civarı bu aralar anakart almayı düşünenlere bu anakartı tek geçerim hem stabil hem sağlam gigabyte sonuçta ve sata 3,usb 3.0 desteği var
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CaSsErDoDo 9 yıl
güney köprüsü olarak sb600 mü? gerek yok bunu almama o zaman
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Budfox 9 yıl
Hala 3 kanal ddr desteği yok..Kötü..
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dante38 9 yıl
Ülkemize ne zaman gelir bu yongalı anakartlar
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_janissary_ 9 yıl
ASUS M4A89GTD Pro 890GX SATA3 ile ilgili bir konu actim, yeni anakartlarin getirdigi yenilikler hakkinda..
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tokatli6061 9 yıl
770'in yerini alacakmış... 770'i ortalarda kaç kişi görmüş? Göründüğü yerde ekonomik olmuşmu hiç? Hiç çıkmasın daha iyi 770 çipli anakartlar hem pahalı hem bulunmuyo 780 gibi çipsete ağırlık verdiği için bu çipset boşa uğraş, oysa en ekonomik AMD anakartlarda kullandırtsa bu çipseti çok tutacak çok satacak bi çipset ama yanlış yere konumlandırıp satılmasın isteniyo sanki
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Batuist 9 yıl
artık güney köprüsü ile USB 3e destek versinler.. yoksa yaygınlaşacağı yok bu USB3ün..
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TELESCOPE 9 yıl
veri işlemci haberine teşekkrler
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fatihcanery 9 yıl
amd'nin hybri teknolojisi aslında çok güzel.amd bunu tüm ekran kartlarına uyguluyabilse süper olur,atıyorum elinde 5870 ekran kartı olan biri,masaüstündeyken onboard çalışsa oyun açıldığında devreye 5870 girse süper olurdu .Enerjiden çok tasarruf sağlanırdı eminim
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