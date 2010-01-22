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AMD açıkladı: ATi Radeon serisi ikinci yarıda yenileniyor

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, analistlerle yapılan konferans görüşmesinde ATi Radeon serisinin ikinci yarıda yenileneceğini açıkladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia uzun süredir merak edilen Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını ve oyuncuları hedef alan temel özelliklerini geçtiğimiz günlerde basınla paylaştı. Üç yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığı Fermi mimarisiyle Nvidia, tesselation ve ray-tracing gibi teknolojileri de kullanarak endüstriye yön veren en hızlı grafik kartlarını lanse etmeyi hedefliyor. Kağıt üzerinde oldukça güçlü görünen ve şimdiden heyecan yaratmayı başaran Fermi mimarisi, henüz somut bir girişimde bulunul(a)mamasından ötürü şu an için AMD adına bir tehdit değil zira firma geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla 2 milyonda fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını duyurmuş, bu başarısını Radeon HD 5870 pastası keserek kutlamıştı. Ürün çeşitliliği açısından en iyimser tahminle Mayıs veya Haziran ayına kadar AMD'ye yetişmesi beklenmeyen Nvidia, ilk etapta gözünü performans liderliğine dikerken, gelişmeleri yakından takip eden AMD de sessizliğini bozdu ve firmanın en yetkili ağzı, rekabete yön verecek önemli açıklamalarda bulundu.

AMD açıkladı: ATi Radeon serisi ikinci yarıda yenileniyor
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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer.

570mm2 zar alanına ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 kodlu yeni nesil grafik yongasının en hızlı GPU olacağını iddia eden Nvidia'ya karşı AMD de yeni nesil çözümler üzerinde çalışıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Radeon HD 6000 serisiyle birlikte grafik işlemci mimarisini değiştirmeye hazırlanan AMD, R600 GPU'sundan sonraki en büyük güncelleme için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, dördüncü çeyrek finansal performans değerlendirmesi için analistlerle yapılan konferans görüşmesinde, yeni nesil grafik işlem birimlerini doğruladı. ATi Radeon HD 5000 serisine ağırlık verdiklerini belirten Meyer, ileriye dönük olarak yılın ikinci yarısında tüm seriyi güncelleyeceklerini söyledi. Dirk Meyer'in bu kısa açıklaması bile tartışmaları alevlendirmeye yetti zira AMD'nin daha önceki beyanatları da dikkate alındığında, yılın ikincisi yarısı için ciddi güncellemeler beklenebilir.

AMD'nin geliştirici ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy bir röportajında, "rakibimizin de önde olduğu anlar olacak ancak 2010'un genelinde lider olmayı başaracağız" ifadelerini kullanmıştı. Üretici firmalardan gelen bilgiler ve analistler tarafından yapılan tahminlere göre Mart ayı gibi pazara sunulması beklenen Fermi tabanlı GeForce GTX 380'nin en hızlı tek GPU çözümü olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Öte taraftan güç tüketim gereksinimleri hakkında soru işaretleri olsa da Nvidia'nın çift GPU'lu Fermi çözümü üzerinde çalıştığı ve Nisan ayı gibi pazara sunmayı planladığı da biliniyor. Dolayısıyla Nvidia, kendi finansal takvimine göre ilk çeyrek sonunda yani Mayıs ayına girmeden endüstrinin en hızlı ekran kartlarına sahip olabilir. İşte bu noktada Richard Huddy'nin rakibimizin önde olduğu anlarda olacaktır ifadesi, Dirk Meyer'in açıklamaları ışığında Nisan ayı ile yılın ikinci yarısını kapsayan bir süreç olabilir. Ancak tüm bu gelişmeler ışığında cevabı merak edilen asıl soru, AMD'nin ürün gamında nasıl bir güncellemeye gideceği oluyor.

AMD açıkladı: ATi Radeon serisi ikinci yarıda yenileniyor
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Nvidia çift GPU'lu Fermi ile GeForce GTX 295'in intikamını almak istiyor. Görselini gördüğünüz 1GHz HD 5970 incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürün gamını yenilemekle ilgili olarak AMD'nin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki daha önce Radeon HD 4870 ve 4890 güncellemesinde gördüğümüz gibi GPU'da ufak güncellemeler yaparak saat hızlarını arttırmak. Ancak Dirk Meyer'in "tüm" seriyi güncelleyeceğiz ifadesi bu ihtimali ikinci plana kaydırmış durumda. Öte taraftan MSI ve Gigabyte gibi firmaların yakın zamanda satışa sunulacak 1GHz hızında Radeon HD 5870 modelleri zaten bulunuyor ve Nvidia'nın açıkladığı ilk test sonuçlarına göre - her ne kadar kapsamlı olmasa da - aradaki farkın saat hızı arttırımıyla kapanması da açıkçası çok kolay görünmüyor. AMD'nin önündeki ikinci seçenek ise yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığı Radeon HD 6000 serisini pazara sürmek. Northern Islands serisi altında AMD'nin ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları hazırladığı ve bu kartlarda grafik işlemci mimarisini değiştireceği hatta MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komut yapısına geçeceği de bir süredir konuşulmakta.

AMD'nin bir süredir Hecatonchires kod adlı yeni bir grafik işlemci jenerasyonu üzerinde çalıştığı ve seri altında sunulacak GPU'ların Cozumel, Ibiza ile Kauai yani Northern değil Southern Islands kod adlarını taşıdığı da iddia ediliyor. İşte bu iddiadan yola çıkarak AMD'nin iki yeni grafik işlemci mimarisi üzerinde çalışabileceği ihtimali de X-Bit Labs tarafından gündeme taşınıyor. Üretim teknolojilerine baktığımızda ise AMD Japonya taraıfndan daha önce açıklana yol haritasında Northern Islands serisi yeni nesil grafik yongalarının 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilmişti. Öte taraftan sektör içerisindeki diğer bazı kaynaklar ise 28nm üretim teknolojisinin bir sonraki ATi jenerasyonuna aday olduğunu söylüyorlar. GPU'ların üretimini üstlenebilecek döküm firmalarının durumunu incelediğimizde ise GlobalFoundries'ın 28nm üretim sürecine en iyi ihtimalle 2010 sonunda geçmesi beklenirken TSMC, 28nm için hacimli üretime son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde başlayacağını kısa bir süre önce duyurmuştu.

AMD açıkladı: ATi Radeon serisi ikinci yarıda yenileniyor
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Yılın ikinci yarısında son dönemlerin en sert ATi - Nvidia rekabetine tanık olabiliriz.

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, ATi Radeon serisinde tüm ürün gamının yılın ikinci yarısında yenileneceğini resmi olarak açıkladı. Bu yenilemenin kapsamı henüz netleşmiş olmasa bile Nvidia, DirectX 11 destekli ilk jenerasyon ürün gamını tamamlarken, AMD ise yenilenmiş çözümlerle pazarda olacak gibi görünüyor.


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UXKN 9 yıl
ha, neden mi yetiyor, XBOX360'ım var, ve Full-HD oynayabiliyorum da, ondan yetiyor.
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UXKN 9 yıl
laptopumda intel x4500mhd var, bana yetiyor mu, yetiyor. son. :D
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daywallker 9 yıl
bu savaş hiç bitmez bence en iyisi ortaklık :D:D:D
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hsyndmr 9 yıl
MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komut yapısı bu ne iş yarıyormuş hepiniz anladınız heralde :D anlamadımda
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huseyincarnege 9 yıl
hd6870 gddr6 6000mghz memory 1500mghz
işlemci olur tek cipuda 3200pdr olur harelde uçtu bikere ati durdurulmaz.
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DH Misafiri 9 yıl
ya yemişim HD 5970 i GTX 295 i 2 yıl önce aldığım HD 26000 pro yu kullanıyorum dandik bitanede 350W güç kaynağım var GTA 4 , shift en son çıkan oyun ne varsa hepsini açıyo adam akıllı oynuyorum baba olay bitmiştir :D
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DH Misafiri 9 yıl
ya yemişim HD 5970 i GTX 295 i 2 yıl önce aldığım HD 26000 pro yu kullanıyorum dandik bitanede 350W güç kaynağım var GTA 4 , shift en son çıkan oyun ne varsa hepsini açıyo adam akıllı oynuyorum baba olay bitmiştir :D
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IgorStravinsky 9 yıl
Hocam bende onu demeye çalışıyorum. Full HD'nin de üstünde oynamak isteyen var. Ha sen oynamak istemiyorsan almazsın çok basit
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Mutlu Dal 9 yıl
bence 6000 serisine yatırım yapmak gereksiz yani daha hd 3870 ile her oyunu istediğimiz ayarlarda açabiliyorsak ne gerek var!!!
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Wilson Fisk 9 yıl
Mutlu Dal

bence 6000 serisine yatırım yapmak gereksiz yani daha hd 3870 ile her oyunu istediğimiz ayarlarda açabiliyorsak ne gerek var!!!



herkesin istedigi ayar farkli.kendi adina konustun sanirim kimse de al demiyor zaten kimseye, herkes kendi karar veriyor.
cod6'yi 512mb 4870'le son ayar 4xaa acamadim ama kardesime aldigimiz 5770 acti mete duymasin.
1gb-512mb farki yuzunden tabi ama bir ayar ve ben 3870'den degil 4870'den bahsediyorum.
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IgorStravinsky 9 yıl

Mutlu Dal

bence 6000 serisine yatırım yapmak gereksiz yani daha hd 3870 ile her oyunu istediğimiz ayarlarda açabiliyorsak ne gerek var!!!





İyi de bu sana göre. 1024x768'de x1250 de oynatıyor Crysis'i low ayarlarda. İnsanlar Full HD'nin üstünde yüksek detayda oynamak istiyorlar.
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Rainbow6 9 yıl
yas tahtaya basmak istemedigi icin cok aciklama yapmiyor daha once iddali aciklamalar yapip geride kaldigi zamanlar oldu firmayi kotu etkiledi tabi bu ... bu aralar kart almayin diyenlere katiliyorum cunku bu sene 2 ayri firmanin yeni serisini birde mevcut serinin revizyona girmesini goricez buda olagan bi durum degil mevcut kartlar ya piyasadan kalkar yada asiri fiyati duser ... yeni kartlarla beraber yeni oyunlar gelir bu seferde normal durumlarda 2. el piyasasinda yari fiyata sattiginiz kartlari 1/3 fiyata satmak durumunda kalirsiniz kisa sure icinde
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