AMD, Athlon X2 7850 Black Edition işlemcisini kullanıma sunuyor

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Önümüzdeki günlerde Phenom II X4 ailesinin en hızlı modeli olarak Phenom II X4 955 işlemcisini pazara sunmayı planlayan AMD, çift çekirdekli işlemci pazarı için de yüksek saat hızına sahip yeni bir model hazırlıyor. Firmanın bir süre önce kullanıma sunduğu Athlon X2 7750 Black Edition modelinin üstüne konumlandırılması planlanan Attlon X2 7850 Black Edition isimli yeni modelin 2.8GHz'de görev yapacağı belirtiliyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan çift çekirdekli işlemci, 1MB seviye 2 ve 2MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Black Edition serisi dahilinde hazırlanacak ve doğal olarak çarpan kilidi açık olarak gelecek Athlon X2 7850'nin bu sayede hız aşırtma ile 3GHz barajını kolaylıkla geçmesi bekleniyor. AMD'nin 23 Nisan'da duyurmayı planladığı işlemcinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.