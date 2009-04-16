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AMD, Athlon X2 7850 Black Edition işlemcisini kullanıma sunuyor

10 yıl
16,1b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Athlon X2 7850 Black Edition işlemcisini kullanıma sunuyor
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Önümüzdeki günlerde Phenom II X4 ailesinin en hızlı modeli olarak Phenom II X4 955 işlemcisini pazara sunmayı planlayan AMD, çift çekirdekli işlemci pazarı için de yüksek saat hızına sahip yeni bir model hazırlıyor. Firmanın bir süre önce kullanıma sunduğu Athlon X2 7750 Black Edition modelinin üstüne konumlandırılması planlanan Attlon X2 7850 Black Edition isimli yeni modelin 2.8GHz'de görev yapacağı belirtiliyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan çift çekirdekli işlemci, 1MB seviye 2 ve 2MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Black Edition serisi dahilinde hazırlanacak ve doğal olarak çarpan kilidi açık olarak gelecek Athlon X2 7850'nin bu sayede hız aşırtma ile 3GHz barajını kolaylıkla geçmesi bekleniyor. AMD'nin 23 Nisan'da duyurmayı planladığı işlemcinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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CyberpawN ~ 10 yıl
Bu Athlon 64 X2 7750 BE işlemcisi ile Soğuttu amd kendinden beni en fazla 3.3 de Stabil oluyor iştelemci Sözde B.E fakat Overclock Özürlü bir işlemci Umarım buda onun gibi olmaz.
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SUBARU 10 yıl
standart 3ghz demek biçok x3 ve x4 den default olarak hızlı olacak demektir. o yüzden amd 3ghz x2 yapmaz, yapsada 70 dolardan satmaz
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: CyberpawN ~

Bu Athlon 64 X2 7750 BE işlemcisi ile Soğuttu amd kendinden beni en fazla 3.3 de Stabil oluyor iştelemci Sözde B.E fakat Overclock Özürlü bir işlemci Umarım buda onun gibi olmaz.


Her İşlemci veya, her 7750 deli gibi OC olacak diye birşey yok ki.
Bu biraz da Anakart'a bağlı birşey tabi
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Tolgá 10 yıl
amd de hep gereksiz gereksiz işlemciler çıkarıyor..1mb l2 koyuyor 2 mb l2 koyuyor saçma
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Titus Pullo 10 yıl
Athlon X2 7850 BE hızaşırtma testlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Hava soğutma ile 3.5+ görebilir. Fakat özel sıvır soğutma sistemi ile kaç olacağı konusunda kesinleşmiş bir fikrim yok.
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killnOd 10 yıl
Herseyiyle ayni o yuzden hizasirtma olarak mucizeler beklememek lazim.Ama hic yokdan l2 bellegide 1x1-2mb olsaymis toplamda l3 ile beraber 4mb guzel olurmus.Ama bu haliyle fazladan 30 dolar vermege gerek yok bence. 7750 3.2 ile calistirabiliyorsaniz 1 sene yeter rahatlikla.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
En azından default 3.0ghz olarak gelmeliydi...
@575m
İnşallah, bizde isteriz 3.5-3.6ghz'i görsün :)
@*Furious*
Stok fanlarda hakikaten iyileştirmeye ihtiyaç var...
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575m 10 yıl
OC potansiyeli 7750den iyiyse düşünülebilir. AMD bazen elde kalan cpuları da elden geçiriyor.İlk çıkan phenomların sonu artık bunlar.Gerçi ismi athloan diye geçiyor ya hepimizin bildiği gibi phenom x4lerin 2çekirdek kapatılmış hali.Isı-overclock yönünden x2 7750e göre biraz daha verimli olacağını düşünüyorum.Bunlar ortalama 3.5ghz görür.Çok da güzel olur..Bi kıyak geçsinler de artık elde kalan son merdaneler için 60$ fazla fiyat çekmesinler..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

OC potansiyeli 7750den iyiyse düşünülebilir. AMD bazen elde kalan cpuları da elden geçiriyor.İlk çıkan phenomların sonu artık bunlar.Gerçi ismi athloan diye geçiyor ya hepimizin bildiği gibi phenom x4lerin 2çekirdek kapatılmış hali.Isı-overclock yönünden x2 7750e göre biraz daha verimli olacağını düşünüyorum.Bunlar ortalama 3.5ghz görür.Çok da güzel olur..Bi kıyak geçsinler de artık elde kalan son merdaneler için 60$ fazla fiyat çekmesinler..


Görsün, 3.5 Ghz görsün tabiki

Ama AMD şu Stok fan'larını da bir yenilese diyorum.
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natmaca 10 yıl
furious ole diosunda intel q9550 ile q9650 arasında da cok az hız farkı var ama fiyat farkı cok az diel :)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: natmaca

furious ole diosunda intel q9550 ile q9650 arasında da cok az hız farkı var ama fiyat farkı cok az diel :)


İntel zaten o bakımdan vurmuyor, öldürüyor resmen.

@hikmetg

O 7750'de de yapılıyor.

AMD, maksat pazar hareketlensin model çeşitliliği olsun demiş. İntelin de yaptığı şey zaten
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hikmetg 10 yıl
Biraz da sen OC yaparsın. Al sana 200 -300 mhz :)
Ben 4200+ 'ı 200 mhz arttırdım. halen buz gibi. performans biraz arttı gibi.
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winnerS 10 yıl
7750 nin fiyatı 5200 ile aynı şuanda yani 60$ civarlarında, fiyatı makul bence
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
7750 ile arasında 100 Mhz var. 200-300 Mhz yap bari de birşey yaptığına değsin
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fatihcanery 10 yıl
bu, işlemciden çok pazarı kaybetmemek icin yapılan strateji,hiçte çıkarmayabilirler ama ortada amd yok demesinler diye arada servis ediyorlar böyle ürünleri
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TURK-ŞAD 10 yıl
Alt/Orta seviyede inteli zor durumda bırakacak bir BLACK serisi CPU daha, bekleyip görelim OC performansı nasıl acaba....
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-dehşet- 10 yıl
Bari bu OC olsa doğru düzgün.7750 sözde BE dı.
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max975 10 yıl
Black Edition diyor hem 2.8Ghz ile geliyor hemde 65nm bu işlemçiye para verilirmi?
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