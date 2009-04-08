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AMD-ATi, GDDR5 bellek sağlayıcısı olarak Samsung ile işbirliğine gidebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, GDDR5 bellek sağlayıcısı olarak Samsung ile işbirliğine gidebilir
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ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte endüstrinin GDDR5 bellek teknolojisine sahip ilk ekran kartlarını pazara sunan ve geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD, ekran kartları için gerekli GDDR5 bellek yongalarının ana sağlayıcısı olan Qimonda'nın iflas bayrağını çekerek sıkıntılı bir sürece girmesinden sonra, doğacak boşluğu endüstrinin bir diğer önemli ismi olan Samsung tarafından hazırlanan GDDR5 belleklerle dolduracak gibi görünüyor.

Yüksek performans segmentindeki ekran kartlarının çok büyük bir kısmında Alman bellek üreticisi Qimonda tarafından hazırlanan GDDR5 bellek yongalarına yer veren AMD-ATi, iş ortağının yaşadığı sıkıntılar ve mevcut belirsizlik ortamından kaynaklanabilecek boşluğu Samsung tarafından üretilen GDDR5 çözümleriyle doldurabilir. AMD-ATi'nin GDDR5 bellek ihtiyacını karşılayacak hacimde üretim yeteneğine sahip olduğu belirtilen Samsung, firmanın bellek ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenebilir.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra AMD-ATi'nin, GDDR5 bellekli Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla ilgili, yukarıdaki konuya yönelik herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdiği de belirtiliyor.


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OSX_win 10 yıl
Hayatta altın kurallardan birisidir.
her işi yaparım diyen hiç bir şey yapamaz...
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kargabekçisi 10 yıl

Orjinalden alıntı: akisse77

Hayatta altın kurallardan birisidir.

her işi yaparım diyen hiç bir şey yapamaz...




vöhhh koçum bee
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alito 10 yıl
fiyatlar daha uygun hale gelsinde kiminle anlaşıyosa anlaşsın :)
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suslu76 10 yıl
herhangi bir açıklama var mı? yoksa sizin görüşünüz mu doğrultuda?
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bluemad 10 yıl
cahilligime verin, normal kullandigimiz ram ile bu ram arasinda bi baglanti var mi, yada birbirinden tamamen bagimsiz teknolojiler mi ?
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rmemis 10 yıl
adamlar fabrikalarını satışa çıkarmış hatta AMDnin döküm şirketinin (Foundry) bu fabrikaları alacağı söylentisi vardı. Böylece kendi ramini de üretmiş olur.
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AndryTR 10 yıl
Orjinalden alıntı: VaLoUr

7 ghz'lik ddr5 söylentilerine ne oldu acaba hynix üretmiş deniyordu
techtrance.net/...


Sanırım yaz aylarına doğru hacimli üretime başlayacaktı. Haberin ardından çok net açıklama yapılmadı. Belki yıl sonunu bulur...



Orjinalden alıntı: bluemad

cahilligime verin, normal kullandigimiz ram ile bu ram arasinda bi baglanti var mi, yada birbirinden tamamen bagimsiz teknolojiler mi ?


Ekran kartı bellekleri grafik için özelleştirilmiş belleklerdir. Ama temelde çalışma prensipleri aynıdır. Aralarında bir takım farklılıklar var (güç tüketimi mesela). İnternette daha detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.
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max975 10 yıl
yaaa piyasada kalmak için birazda mantıklı olmak gerekir..
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sertacaygun 10 yıl
Qimonda acaba sadece ATi'ye mi çalışıyor ? Sanmıyorum... Yani satışları %30'dan fazla ATi'nin. Peki diğer ortakları bir anda %80 küçülme mi yaptılar ? Ne oldu bu Qimonda'ya ?
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tolgacem 10 yıl
alman hukumeti sahip cıkması gerekirdi bence batmaması gerek iyi bir firma bence
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Krak3n 10 yıl
Ben demiştim yakında Samsung işlemci pazarına bile girer demiştim.Tutmadı ama ekran kartı belleği üretiyorlarmış.Valla helal olsun Samsung'a elektronikte çok fazla çeşitlilikleri var.Ayrıca Qimonda neden battı ki?
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tolgacem 10 yıl
ati ucuza kapattı heralde ddr5 leri qimondayı batırdı


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