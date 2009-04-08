AMD-ATi, GDDR5 bellek sağlayıcısı olarak Samsung ile işbirliğine gidebilir

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ATi Radeon HD 4800 serisi ile birlikte endüstrinin GDDR5 bellek teknolojisine sahip ilk ekran kartlarını pazara sunan ve geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD, ekran kartları için gerekli GDDR5 bellek yongalarının ana sağlayıcısı olan Qimonda'nın iflas bayrağını çekerek sıkıntılı bir sürece girmesinden sonra, doğacak boşluğu endüstrinin bir diğer önemli ismi olan Samsung tarafından hazırlanan GDDR5 belleklerle dolduracak gibi görünüyor.

Yüksek performans segmentindeki ekran kartlarının çok büyük bir kısmında Alman bellek üreticisi Qimonda tarafından hazırlanan GDDR5 bellek yongalarına yer veren AMD-ATi, iş ortağının yaşadığı sıkıntılar ve mevcut belirsizlik ortamından kaynaklanabilecek boşluğu Samsung tarafından üretilen GDDR5 çözümleriyle doldurabilir. AMD-ATi'nin GDDR5 bellek ihtiyacını karşılayacak hacimde üretim yeteneğine sahip olduğu belirtilen Samsung, firmanın bellek ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenebilir.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra AMD-ATi'nin, GDDR5 bellekli Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla ilgili, yukarıdaki konuya yönelik herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdiği de belirtiliyor.