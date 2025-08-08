Giriş
    Samsung, HBM4’te kritik aşamaya ulaştı: Nvidia sertifikası yolda

    Yeni bir rapora göre Samsung, HBM4 belleklerin ilk örnek üretimine başladı. Üretilen HBM4 çiplerin, Nvidia tarafından test edilmek üzere hazırlandığı öne sürülüyor.

    Samsung, HBM4’te kritik aşamada: Nvidia sertifikası yolda Tam Boyutta Gör
    Henüz şirket tarafından doğrulanmamış olsa da, ortaya çıkan yeni bir rapor Samsung’un yeni nesil HBM4 bellek üretimine başladığını gösteriyor. Raporda, şirketin Pyeongtaek tesisinde üretilen bu örneklerin Nvidia’ya gönderileceği ve test süreçlerinin ardından sertifikasyon almayı hedeflediği belirtiliyor.

    Samsung, sorunu çözmeye yakın

    Samsung, bir önceki nesil HBM3 ve HBM3E belleklerde yaşadığı üretim sıkıntıları nedeniyle pazarda SK hynix’in gerisinde kalmıştı. Nvidia ve AMD gibi büyük müşterilere yüksek performanslı HBM bellek tedarik eden SK hynix, bu alandaki liderliğini pekiştirmişti.

    İddiaya göre Samsung, HBM4 ile birlikte bu durumu tersine çevirmek istiyor. İç yapılanmasını gözden geçiren şirketin HBM segmentinde agresif bir strateji izlemeye başladığı aktarılıyor. Eğer HBM4 örnekleri Nvidia tarafından onaylanırsa Samsung’un önceki nesillere göre daha fazla hacimde üretim yapabileceği ve rekabette yeniden söz sahibi olabileceği öngörülüyor.

    Sektör kaynakları, bu gelişmenin küresel bellek pazarında önemli etkiler doğurabileceğine de dikkat çekiyor. Samsung, HBM’lerdeki zayıf performansı nedeniyle bellek gelirlerinde (ana gelir kalemlerinden biri) ciddi düşüşler yaşamıştı. Eğer HBM4, testlerden geçerse kısa sürede hızlı bir gelir büyümesi yaşayabilir.

