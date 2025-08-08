Samsung, HBM4’te kritik aşamaya ulaştı: Nvidia sertifikası yolda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Henüz şirket tarafından doğrulanmamış olsa da, ortaya çıkan yeni bir rapor Samsung’un yeni nesil HBM4 bellek üretimine başladığını gösteriyor. Raporda, şirketin Pyeongtaek tesisinde üretilen bu örneklerin Nvidia’ya gönderileceği ve test süreçlerinin ardından sertifikasyon almayı hedeflediği belirtiliyor.

Samsung, sorunu çözmeye yakın

Samsung, bir önceki nesil HBM3 ve HBM3E belleklerde yaşadığı üretim sıkıntıları nedeniyle pazarda SK hynix’in gerisinde kalmıştı. Nvidia ve AMD gibi büyük müşterilere yüksek performanslı HBM bellek tedarik eden SK hynix, bu alandaki liderliğini pekiştirmişti.

İddiaya göre Samsung, HBM4 ile birlikte bu durumu tersine çevirmek istiyor. İç yapılanmasını gözden geçiren şirketin HBM segmentinde agresif bir strateji izlemeye başladığı aktarılıyor. Eğer HBM4 örnekleri Nvidia tarafından onaylanırsa Samsung’un önceki nesillere göre daha fazla hacimde üretim yapabileceği ve rekabette yeniden söz sahibi olabileceği öngörülüyor.

Sektör kaynakları, bu gelişmenin küresel bellek pazarında önemli etkiler doğurabileceğine de dikkat çekiyor. Samsung, HBM’lerdeki zayıf performansı nedeniyle bellek gelirlerinde (ana gelir kalemlerinden biri) ciddi düşüşler yaşamıştı. Eğer HBM4, testlerden geçerse kısa sürede hızlı bir gelir büyümesi yaşayabilir.

