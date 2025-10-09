AMD Instinct MI450, Samsung’un HBM4’ünü kullanacak

Öte yandan Samsung ile AMD’nin iş birliği yeni değil. Halihazırda Instinct MI350X ve MI355X hızlandırıcılarında 12 katmanlı HBM3e bellek kullanılıyor. Bu GPU’lar için Micron da tedarik sağlıyor. Şimdi ise odak, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama vaat eden HBM4 teknolojisine kaymış durumda.
Tüm odak yapay zekayı beslemek
Hatta Samsung’un HBM değil, aynı zamanda grafik DRAM (GDDR), yüksek kapasiteli SSD’ler ve LPDDR5X-PIM (bellek içi işlem yeteneğine sahip düşük güçlü DRAM) ürünleriyle de OpenAI’ın yapay zeka altyapısını destekleyeceği belirtiliyor.
Son gelişmelerle birlikte yapay zeka donanım ekosisteminin Nvidia ve AMD etrafında kutuplaştığı görülüyor. Intel’in kısa süre önce Nvidia ile ortaklığa gitmesi, bu dinamiği daha da belirgin hale getirdi. En basit tabirle, tüm teknoloji şirketlerinin odağı yapay zekayı beslemek diyebiliriz.
Bu arada AMD, Nvidia'nın NVLink teknolojisine karşılık olarak açık standart Ultra Accelerator Link (UALink) girişimini öne çıkarıyor. UALink, halihazırda Apple, Google, Microsoft, Synopsys, Meta ve hatta Intel gibi teknoloji devlerinden destek almış durumda. Ancak Intel'in Nvidia ile kurduğu yeni ittifak sonrası bu konsorsiyumda nasıl bir rol üstleneceği belirsizliğini koruyor.
