    AMD Instinct MI450, Samsung’un HBM4’ünü kullanacak

    Samsung, AMD’nin MI450 hızlandırıcılarına HBM4 bellek sağlayacak. OpenAI’ın dev Stargate veri merkezi için de ayrıca DRAM, SSD ve LPDDR5X-PIM çözümleri sunacak.

    AMD Instinct MI450, Samsung'un HBM4'ünü kullanacak
    Samsung’un, AMD’nin yeni nesil Instinct MI450 hızlandırıcılarında HBM4 bellek tedarikçisi olacağı bildirildi. SeDaily’ye dayandırılan habere göre Güney Koreli teknoloji devi bu alanda ana üretici rolünü üstlenecek. Gelişme, AMD’nin geçtiğimiz günlerde OpenAI ile çok yıllı bir anlaşma imzalayarak 6 gigawatt’lık ortak veri merkezi altyapısı kurma planlarını duyurmasından kısa süre sonra geldi. Bu anlaşma aynı zamanda OpenAI’a AMD’nin hisselerinin yüzde 10’una kadarını satın alma opsiyonu da tanıyordu.

    Öte yandan Samsung ile AMD’nin iş birliği yeni değil. Halihazırda Instinct MI350X ve MI355X hızlandırıcılarında 12 katmanlı HBM3e bellek kullanılıyor. Bu GPU’lar için Micron da tedarik sağlıyor. Şimdi ise odak, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama vaat eden HBM4 teknolojisine kaymış durumda.

    Tüm odak yapay zekayı beslemek

    AMD Instinct MI450, Samsung'un HBM4'ünü kullanacak
    Öte yandan OpenAI, geçtiğimiz haftalarda devasa Stargate veri merkezi projesi için Samsung ve SK hynix ile bellek tedariki konusunda ilk anlaşmalarını imzalamıştı. Reuters’a göre OpenAI’ın talebi 900.000 DRAM wafer’a kadar ulaşabilir. Bu sayı, küresel DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor. Dolayısıyla Samsung’un AMD’nin tedarikçileri arasında yer alması sürpriz olmamalı.

    Hatta Samsung’un HBM değil, aynı zamanda grafik DRAM (GDDR), yüksek kapasiteli SSD’ler ve LPDDR5X-PIM (bellek içi işlem yeteneğine sahip düşük güçlü DRAM) ürünleriyle de OpenAI’ın yapay zeka altyapısını destekleyeceği belirtiliyor.

    Son gelişmelerle birlikte yapay zeka donanım ekosisteminin Nvidia ve AMD etrafında kutuplaştığı görülüyor. Intel’in kısa süre önce Nvidia ile ortaklığa gitmesi, bu dinamiği daha da belirgin hale getirdi. En basit tabirle, tüm teknoloji şirketlerinin odağı yapay zekayı beslemek diyebiliriz.

    Bu arada AMD, Nvidia’nın NVLink teknolojisine karşılık olarak açık standart Ultra Accelerator Link (UALink) girişimini öne çıkarıyor. UALink, halihazırda Apple, Google, Microsoft, Synopsys, Meta ve hatta Intel gibi teknoloji devlerinden destek almış durumda. Ancak Intel’in Nvidia ile kurduğu yeni ittifak sonrası bu konsorsiyumda nasıl bir rol üstleneceği belirsizliğini koruyor.

