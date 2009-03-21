AMD-ATi, GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtıyor

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AEGIA'yı satın alarak PhysX teknolojisini grafik işlem birimlerine adapte eden Nvidia, sahip olduğu teknolojilerle ekstra grafik deneyimir sunduğunu ifade etmiş, rakibinin ise bu yönde bir artı sunamadığını hazırladığı sunumlarda sık sık gündeme getirmişti. Nvidia'nın PhysX teknolojisini kullanmaya başlaması sonrasında AMD-ATi'nin nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuş ve firma, birkaç yıl önce Intel tarafından satın alınan Havok teknolojisini GPU'larına adapta edeceğini açıklamıştı.

AMD-ATi de nihayet fizik teknolojilerine yönelik beklenen adımı atıyor. Gelen bilgilere göre kısaca GDC olarak bilinen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda firma, GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtmayı planlıyor. Oyun stüdyolarından dev bütçeli Hollywood yapımlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılan Havok teknolojisini GPU'ları ile (teknoloji şu anda CPU destekli) kullanmayı planlayan AMD-ATi bu sayede oyunlarda fizik desteği sunarak örneğin sis, duman ve patlama gibi efektleri Havok teknolojisiyle gerçeğe daha yakın bir şekilde görüntülenebilmesini sağlamayı ve bu sayede çok daha gelişmiş oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Havok teknolojisinin AMD-ATi tarafından GPU'larda da kullanılmaya başlanması ile birlikte Half Life 2, Max Payne II ve diğer Valve oyunlarında ATi tabanlı ekran kartlarıyla daha yüksek görsel deneyim sağlayabilecek. Nvidia, PhysX teknolojisinin sektör standardı olarak kullanmayı hedeflerken ATi'ye de yeşil ışık yakmış ancak firma, kullanım yaygınlığı ve teknoloji odaklı bir yapılanma içerisinde olduğu için Havok'u tercih etmişti. DirectX 11 ile birlikte değişceğine ve fizik uygulamalarına olan talebin artacağına yönelik beklentileri AMD-ATi, Havok ile karşılamayı ayrıca OpenCL ve Stream teknolojoilerine ağırlık vermeyi planlıyor.