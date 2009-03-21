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AMD-ATi, GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
30,8b
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78
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtıyor
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AEGIA'yı satın alarak PhysX teknolojisini grafik işlem birimlerine adapte eden Nvidia, sahip olduğu teknolojilerle ekstra grafik deneyimir sunduğunu ifade etmiş, rakibinin ise bu yönde bir artı sunamadığını hazırladığı sunumlarda sık sık gündeme getirmişti. Nvidia'nın PhysX teknolojisini kullanmaya başlaması sonrasında AMD-ATi'nin nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuş ve firma, birkaç yıl önce Intel tarafından satın alınan Havok teknolojisini GPU'larına adapta edeceğini açıklamıştı.

AMD-ATi de nihayet fizik teknolojilerine yönelik beklenen adımı atıyor. Gelen bilgilere göre kısaca GDC olarak bilinen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda firma, GPU hızlandırmalı Havok teknolojisini tanıtmayı planlıyor. Oyun stüdyolarından dev bütçeli Hollywood yapımlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılan Havok teknolojisini GPU'ları ile (teknoloji şu anda CPU destekli) kullanmayı planlayan AMD-ATi bu sayede oyunlarda fizik desteği sunarak örneğin sis, duman ve patlama gibi efektleri Havok teknolojisiyle gerçeğe daha yakın bir şekilde görüntülenebilmesini sağlamayı ve bu sayede çok daha gelişmiş oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Havok teknolojisinin AMD-ATi tarafından GPU'larda da kullanılmaya başlanması ile birlikte Half Life 2, Max Payne II ve diğer Valve oyunlarında ATi tabanlı ekran kartlarıyla daha yüksek görsel deneyim sağlayabilecek. Nvidia, PhysX teknolojisinin sektör standardı olarak kullanmayı hedeflerken ATi'ye de yeşil ışık yakmış ancak firma, kullanım yaygınlığı ve teknoloji odaklı bir yapılanma içerisinde olduğu için Havok'u tercih etmişti. DirectX 11 ile birlikte değişceğine ve fizik uygulamalarına olan talebin artacağına yönelik beklentileri AMD-ATi, Havok ile karşılamayı ayrıca OpenCL ve Stream teknolojoilerine ağırlık vermeyi planlıyor.


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The Legion 10 yıl
AMD-ATI fizik yapılandırması konusunda geç kaldı gibi ama nvidia'nın geliştirmelerinin de vereceği tecrübeleri kullanarak ekran kartlarına entegre ederse 0'dan başlamış değil direk phsyx'in rakibi olmuş olur diye düşünüyorum.
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sadtneverdie 10 yıl
atiyle alakası yok mu diyorum güzel kardeşim?
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sadtneverdie 10 yıl
şimdi fark ettim ne saçma bir başlık olmuş Havok intel in şirketi nasıl amd-ati tanıtıyor amd-ati ancak havok a yönelik çalışmalarını tanıtır havok u değil.
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my_sweet_shadow 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

şimdi fark ettim ne saçma bir başlık olmuş Havok intel in şirketi nasıl amd-ati tanıtıyor amd-ati ancak havok a yönelik çalışmalarını tanıtır havok u değil.

konu başlığını tekrar oku ati ile alakası varmı yokmu diye?
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KANUNI61 10 yıl
leop 23.03.2009 Saat: 18:25
bosuna cabalamayin anlamazlar .========================== neden önce senmi aalacaksın :)) elini cabuk tut :)
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natmaca 10 yıl
Bilgili insanlar konusmus guzelim yurdumda yine :)
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Towarscke 10 yıl
Havok 2 senedir AMD-ATI'nin sundugu bir cozum... simdi mi taniniyor...? Gunaydiiiiinn...2900XT ekran kartlarindan bile once vardi Havok...
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merhaba_2233 10 yıl
amd intel e rakip olmaktan çok nvidia ile ugraşıyor gibi geliyor bana coresfire teknolojisini intele verip sli konusunda nvidia yı intelle anlaşmaya mecbur bırakmamışmıydı anlamıyorum
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max975 10 yıl
iyi rakip olmaları daha iyi gelişmelri sağlar
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celalyolacan 10 yıl
iki kart aynı anakartta kullanımını gerektirecek yapılanmanın startı
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celalyolacan 10 yıl
havok physx derken rekabetin ötensinde ki adım gözden kaçıyor pasta daralması yaşanmadan iki markanının da aynı anakarta gireceği bugünden görülebiliyor. her ikisi de pazar paylarını artırmak için rekabetin yanında yeni standartlara yönelmeleri oyun firmalarını daha az masraflı her iki kartında çalıştırabileceği yazılımları beraberinde getirecek. olan yine kullanıcıya olacak istediği kaliteyi alabilmek için iki karta birden ihtiyaç duyacak...
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yonex78 10 yıl
dx11 ıle oyunlar birer film gıbı olucakmıs galıba bır kac yerde okumustum.Belki de ati bunun ıcın beklemıstır havokla anlasmayı.dx11 e cok guclu kartlar gerekıcek bence.Tabi gene oyunlar desteklemezse bırsey olmaz :D
dx 10 içinb de bi dünya atıp tutulmuştu sonuç ortada
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otobar 10 yıl
Oyunların çoğu nvidia tarafından desteklendiği için çoğunda phsyx olacak,değişen birşey yok yani.
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yonex78 10 yıl
dx11 ıle oyunlar birer film gıbı olucakmıs galıba bır kac yerde okumustum.Belki de ati bunun ıcın beklemıstır havokla anlasmayı.dx11 e cok guclu kartlar gerekıcek bence.Tabi gene oyunlar desteklemezse bırsey olmaz :D
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