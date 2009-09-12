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AMD: ATi Radeon HD 5870 dünyanın en güçlü ve gelişmiş grafik çözümü

AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisiyle ilgili resmi dökümanları sızdırıldı. ATi Radeon HD 5870 dünyanın en güçlü GPU'su olarak lanse ediliyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,7b
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288
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili ilk detayları, 10 Eylül'de gerçekleştirdiği özel basın etkinliği ile açıklayan AMD-ATi'nin resmi sunum dosyaları da gün ışığına çıktı. 22 Eylül ile birlikte Cypress kod adını taşıyan Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanan firma, yeni nesil ekran kartlarıyla oldukça iddialı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 5870 modeli için AMD-ATi, endüstrinin en güçlü ve gelişmiş grafik çözümünü satışa sunacağını iddia ediyor.

Radeon HD 2900 serisi ile beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşayan, Radeon HD 3800 serisiyle ise geri dönüş sinyalleri veren AMD-ATi için dönüm noktası geçtiğimiz sene duyurduğu Radeon HD 4800 serisi olmuş ve firma yeniden rekabet potasına girmeyi başarmıştı. AMD tarafından satın alındıktan sonra GPU üretim stratejisini değiştiren ve yüksek maliyetli büyük GPU'lar yerine yenilikçi teknolojilerle donatılan, üretim verimliliği yüksek GPU'ların gelişimine ağırlık vermeye başlayan ATi, RV770 sonrasında beklentinin ciddi şekilde yükseldiği RV870 GPU'sunu, Radeon HD 5800 serisi ile birlikte kullanıma sunuyor. Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartları olarak lanse edilen Radeon HD 5800 serisi ile rekabette bir adım öne geçmeyi planlayan firmanın bu hedef doğrultusundaki en önemli silahı Radeon HD 5870 olacak.

AMD: ATi Radeon HD 5870 dünyanın en güçlü ve gelişmiş grafik çözümü
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AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları 22 Eylül'de satışa sunulacak.

AMD-ATi'nin açıklamalarına göre ikinci jenerasyon 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dördüncü jenerasyon GDDR5 bellek teknolojisi ile donatılan Radeon HD 5870 modeline, RV870 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, ikinci jenerasyon TeraScale motoru ile performansın yanınd işlem gücü savaşında da çıtayı yıkarı çekiyor ve Radeon HD 5870, 2.72 TeraFLOP'luk yüksek hesaplama yeteneği ile TeraFLOP / Watt düellosunda endüstrinin en güçlü ekran kartı olarak lanse ediliyor. İşlem gücü açısından çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinin önünde yer alan ve 1GB/2GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek seçeneği ile gelecek olan Radeon HD 5870'in grafik işlem birimi, 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışıyor.

Radeon HD 4800 serisi ile kıyaslandığında hem transistör (2.1 milyar) hem de paralel işlemci (1600) sayısı iki kat artan Radeon HD 5870 modeli için performansın yanında merak unsuru olan bir diğer teknik detay ise güç tüketimi. İkinci jenerasyon 40nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Radeon HD 5870 modelinin yük altında 188 Watt, bekleme durumunda ise 27 Watt güç çektiği belirtiliyor. 204 Watt'lık güç tüketim değerine sahip olan GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında düşük güç gereksinimi ile TeraFLOP / Watt karşılaştırmasında hatırı sayılır bir biçimde önde olması beklenen Radeon HD 5870, Radeon HD 4800 serisi ile kıyaslandığında ise bekleme durumundaki 27 Watt'lık güç gereksinim ile AMD-ATi'nin enerji verimliliği üzerine yaptığı çalışmaları gözler önüne seriyor. Peki ya performans değerleri ?

AMD: ATi Radeon HD 5870 dünyanın en güçlü ve gelişmiş grafik çözümü
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ATi Radeon HD 5870, 3 TeraFLOP'a yakın işlem kapasitesi ile dikkat çekiyor.

ATi Radeon HD 5870 için henüz yayınlanmış herhangi bir test sonucu olmasa da DirectX 10 tarafında kartın GeForce GTX 285'i rakip alacağı söyleniyor. Hatta kimi iddialara göre Radeon HD 4870 X2 veya Radeon HD 4870 X2 ile GeForce GTX 295 arasında performans sergileyebileceği speküle edilen Radeon HD 5870'in DirectX 11 performansı ise, henüz geçerli bir test uygulaması ve mukayese edecek herhangi bir rakip çözüm bulunmadığından ötürü şu an için bilinmiyor. Dirt 2 başta olmak üzere Stalker, Alien versus Predator ve Battleforge oyunlarının yeni versiyonlarnda DirectX 11 desteği olacağını açıklayan AMD-ATi'nin yeni oyunların hızlı bir şekilde pazara sunulabilmesi için stüdyolarla birlikte yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Tabii yılın kalan kısmı için lanse edileceği açıklanan tek oyunun (şimdilik) Dirt 2 olduğunu da belirtmeliyiz.

ATi Radeon HD 5870 teknik detayları kadar bağlantı özellikleriyle de öne çıkmayı başarıyor. Tek kablo üzerinden yüksek tanımlı içeriğin en az kayıpla aktarılmasına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort teknolojilerine uzun süredir destek veren hatta yaygın olarak kullanılmalarına öncülük eden AMD-ATi, Radeon HD 5870 modelinde DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarına olanak tanıyor. Öte yandan firma yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte Eyefinity teknolojisini de tanıtıyor. Radeon HD 5870 Eyefinity isimli model ile kullanılacak bu teknolojide tek kart ile 6 monitör, 790FX yonga setli bir anakart üzerinde yapılacak 4 yollu kurulumda ise 24 monitörün tek bir sistem kontrolünde kullanımına olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde üzerinde 6x mini-DisplayPort konnektörü bulunan Radeon HD 5870 Eyefinity modeli ve destek veren 6 adet monitör ile Dead Space ve World of Warcraft gibi popüler oyunların, 7680 x 3200 gibi yüksek çözünürlüklerde oynanabilmesi mümkün kılınıyor.

AMD: ATi Radeon HD 5870 dünyanın en güçlü ve gelişmiş grafik çözümü
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Eyefinity teknolojisi ile CryEngine 3.

ATi Radeon HD 5870'in 1GB, 2GB ve Eyefinity olmak üzere üç farklı versiyonla 22 Eylül'de yani Windows 7 lansmanından tam bir ay önce satışa sunulması bekleniyor. 1GB GDDR5 bellekli versiyonu 399$, 2GB GDDR5 bellekli versiyonu ise 449$ seviyesinden satışa sunulacak olan AMD-ATi'nin 6 adet mini-DisplayPort konnektörüne sahip olan Eyefinity modeli içinse henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ben 2 gün önce ati 5870 aldım performansından bir hayli memnunum üstünde gelen dirt 2'yi pcime kurup oynadım oyun kısmi dx11 desteği sunsada farkı anlamak hiçte güç değil 1680*1050 çözünürlük aa 8x af 16x super sample anti aa seçeneğiyle oyunu oynuyorum oyun tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor menüleri bir harika ayrıca online olarak insanlara karşı oynamak bambaşkabir güzellik kartta oyun oynamazken sıcaklık 26 derecelerde yük halindeyken 35-40 derecelerde tabi oc adımından fanı hızlandırıp dereceyi indirmek mümkün oluyor tabi haliyle fan sesi katlıyor ben 20-25 lerde çalıştırıyorum fanı ses sorun olmuyor kasanın yanıda açık bu arada kapalı olsa hiç sorun olmaz yük anındaylen resetleme sorunu yok
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kart babacan bir kart kanımca 4870 alanlara burdan sesleniyorum sat seninde olsun :)))
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mpy 10 yıl
2000 den beri (rage 128) Ati kart kullanırım. Kullanmadığım modeli kalmadı. Bir kere dahi sürücü sorunu yaşamadım.Nvidiada kullanıyorum. Ondada en ufak sorun yaşamaım.Son zamanlar orun meselesi neden bu kadar popüler oldu anlamıyorum.Benmi çok şanslıyım. (şimdi sivri zekalının biri çıkıp sen kartı kullanmıyorsun yada kullanmayı bilmiyorsun yada beceremiyorsun gibi geri zekalı bir yorum yapar. Ağır konuşurum.)
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DISTURBED 10 yıl

mpy

2000 den beri (rage 128) Ati kart kullanırım. Kullanmadığım modeli kalmadı. Bir kere dahi sürücü sorunu yaşamadım.Nvidiada kullanıyorum. Ondada en ufak sorun yaşamaım.Son zamanlar orun meselesi neden bu kadar popüler oldu anlamıyorum.Benmi çok şanslıyım. (şimdi sivri zekalının biri çıkıp sen kartı kullanmıyorsun yada kullanmayı bilmiyorsun yada beceremiyorsun gibi geri zekalı bir yorum yapar. Ağır konuşurum.)

yok tam tersi,

bu hataların çok azı atiden kaynaklanıyor gerisi bilgisiz pc kullanıcılarının suçu, driver kaldırmayı kurmayı bilmeyen adamlar, korsan oyun kullanıp hata alanlar, vs... suçu atiye atıyolar
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ZibidyGonzaLesxD 10 yıl
En kısa zamanda DH'dan test bekliyoruz
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GurcellOnline 10 yıl
Urunun lanse edilisinde bile asalet var ya " World's First and Only DirectX 11 GPU" yani yanlis anlasilmalar olmasin ama bazi fanatiklere kapak olur bu slogan :D
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TURK-ŞAD 10 yıl
Beklenen şey gerçekleşmiş oldu, buna bu kadar şaşırmamak gerek zaten olayı da fazlaca büyütmeye gerek yok..

Önemli olan bu performansın ne zaman genel anlamda satın alınabilir seviyelere düşeceğidir bence.. Yanlış anlaşılmasın ilk çıkış fiyatları heleki bu düzeyde bir performans veren ürün için gerçekten tabiri caizze kelepir denilebilir, ama bu fiyatlar bile genel kullanıcı kitlesini ülkemiz şartlarında gerçekten zorlar..

Geçen nesilde yaşadığım tecrübeden sonra (48XX) bu nesilde kartı almakda hiçde acele etmeye niyetim yok hele NVİDİA bi yeni nesil kartlarını bi piyasaya sürsün bakalım...
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Gunwane 10 yıl
Bırakın bu en güçlü ayaklarını..Ben dünyanın en güçlü ekran kartı (geçen senenin) 4870 ile bir çok oyunda (en son need for speed de tamamen rezalet) sorun yaşarken millet 8800 gt ler 9600 gt ler ile şakır şukur oyun oynuyor..
Oyun firmaları hala NVIDIA için oyun yapıyor..Bütün oyunlarda başında NVIDIA logosu görüyoruz sorarım bir tane ATI var mı..Geçiniz dünyanın en hızlı kartı imiş..Bir çok oyunda yerlerde sürünüyor kart..5870 değil 35870 çıkarsa bir daha almayacam bu sondur elveda ATI..Yeter sıktın...
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DISTURBED 10 yıl
Gunwane

Bırakın bu en güçlü ayaklarını..Ben dünyanın en güçlü ekran kartı (geçen senenin) 4870 ile bir çok oyunda (en son need for speed de tamamen rezalet) sorun yaşarken millet 8800 gt ler 9600 gt ler ile şakır şukur oyun oynuyor..



Oyun firmaları hala NVIDIA için oyun yapıyor..Bütün oyunlarda başında NVIDIA logosu görüyoruz sorarım bir tane ATI var mı..Geçiniz dünyanın en hızlı kartı imiş..Bir çok oyunda yerlerde sürünüyor kart..5870 değil 35870 çıkarsa bir daha almayacam bu sondur elveda ATI..Yeter sıktın...

kart kullanmayı veya driver kurmayı bilmiyosan ati ne yapsın, güle güle

bendede 4850 var suana kadar tek bir oyunda bile sorun çıkarmadı full ayarda oynuyorum
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IgorStravinsky 10 yıl

Gunwane

Bırakın bu en güçlü ayaklarını..Ben dünyanın en güçlü ekran kartı (geçen senenin) 4870 ile bir çok oyunda (en son need for speed de tamamen rezalet) sorun yaşarken millet 8800 gt ler 9600 gt ler ile şakır şukur oyun oynuyor..



Oyun firmaları hala NVIDIA için oyun yapıyor..Bütün oyunlarda başında NVIDIA logosu görüyoruz sorarım bir tane ATI var mı..Geçiniz dünyanın en hızlı kartı imiş..Bir çok oyunda yerlerde sürünüyor kart..5870 değil 35870 çıkarsa bir daha almayacam bu sondur elveda ATI..Yeter sıktın...

Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış


Siz sorun yaşadınız diye herkes sorun yaşamak zorunda değil yaşamadı da
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JrMaster 10 yıl

Gunwane

Bırakın bu en güçlü ayaklarını..Ben dünyanın en güçlü ekran kartı (geçen senenin) 4870 ile bir çok oyunda (en son need for speed de tamamen rezalet) sorun yaşarken millet 8800 gt ler 9600 gt ler ile şakır şukur oyun oynuyor..



Oyun firmaları hala NVIDIA için oyun yapıyor..Bütün oyunlarda başında NVIDIA logosu görüyoruz sorarım bir tane ATI var mı..Geçiniz dünyanın en hızlı kartı imiş..Bir çok oyunda yerlerde sürünüyor kart..5870 değil 35870 çıkarsa bir daha almayacam bu sondur elveda ATI..Yeter sıktın...


4 aydır bende hiç sorun yaşamadım nasıl oldu sende sorun cıktı


Ati hemen bu işi bırakmalı piyasadan cekilmeli
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TiesTorN 10 yıl
Büyük harfle yazarken İ yazılmaz, ATI alan üsküdarı geçti yaz bak daha güzel oluyor
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Timeguard 10 yıl
TiesTorN

Büyük harfle yazarken İ yazılmaz, ATI alan üsküdarı geçti yaz bak daha güzel oluyor








nvıdıa


(hemen bısıler yapmamız lazım)
(ılgılı)
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UzmaN345 10 yıl
Super 400$ olamsı ve GTX 295 aynı performans sunması bile yeter artar bile biraz daha bekleyip yeni bir pc toplanır bence hatta 4 cekirdekli işlecide iyi bir sonuç sunar seki kartı satıp 600 tl ye performansı 2-3 katlarsın
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multeci 10 yıl
550tl ye felan iki tane 4870 alındığını düşününce 400usd ye bu kart genede pahalı gibime geliyor.
gtx295 le karşılaştırılıyor ama gtx 295 dediğimiz iki tane gt260 olduğuna göre fiat açısından o kadarda mükemmel değil bu arada.
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ay61n 10 yıl
Ati nvidia ne farkeder herkes niye babasinin mali gibi savunuyo anlamak mumkun degil suan icin ekran karti alacak kisi ati almalidir tabi ben olsam nvidiayi beklerim ama suan gidip gtx285 alan enayiden baska bisi degildir gozumde
birakin bu ati-nvidia savasini adamlar paralari goturuyo siz niye birbirinizi yiyosunuz parcayi alacaginiz tarihte en iyisi hangisiyse onu alin eger ikiside ayni fiyat performans oranina sahipse ya da cok yakinsa ozaman sevdiginiz markayi alirsiniz
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