AMD: ATi Radeon HD 5870 dünyanın en güçlü ve gelişmiş grafik çözümü

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili ilk detayları, 10 Eylül'de gerçekleştirdiği özel basın etkinliği ile açıklayan AMD-ATi'nin resmi sunum dosyaları da gün ışığına çıktı. 22 Eylül ile birlikte Cypress kod adını taşıyan Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanan firma, yeni nesil ekran kartlarıyla oldukça iddialı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 5870 modeli için AMD-ATi, endüstrinin en güçlü ve gelişmiş grafik çözümünü satışa sunacağını iddia ediyor.

Radeon HD 2900 serisi ile beklentileri karşılamakta sıkıntı yaşayan, Radeon HD 3800 serisiyle ise geri dönüş sinyalleri veren AMD-ATi için dönüm noktası geçtiğimiz sene duyurduğu Radeon HD 4800 serisi olmuş ve firma yeniden rekabet potasına girmeyi başarmıştı. AMD tarafından satın alındıktan sonra GPU üretim stratejisini değiştiren ve yüksek maliyetli büyük GPU'lar yerine yenilikçi teknolojilerle donatılan, üretim verimliliği yüksek GPU'ların gelişimine ağırlık vermeye başlayan ATi, RV770 sonrasında beklentinin ciddi şekilde yükseldiği RV870 GPU'sunu, Radeon HD 5800 serisi ile birlikte kullanıma sunuyor. Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartları olarak lanse edilen Radeon HD 5800 serisi ile rekabette bir adım öne geçmeyi planlayan firmanın bu hedef doğrultusundaki en önemli silahı Radeon HD 5870 olacak.

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AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları 22 Eylül'de satışa sunulacak.

AMD-ATi'nin açıklamalarına göre ikinci jenerasyon 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dördüncü jenerasyon GDDR5 bellek teknolojisi ile donatılan Radeon HD 5870 modeline, RV870 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, ikinci jenerasyon TeraScale motoru ile performansın yanınd işlem gücü savaşında da çıtayı yıkarı çekiyor ve Radeon HD 5870, 2.72 TeraFLOP'luk yüksek hesaplama yeteneği ile TeraFLOP / Watt düellosunda endüstrinin en güçlü ekran kartı olarak lanse ediliyor. İşlem gücü açısından çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinin önünde yer alan ve 1GB/2GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek seçeneği ile gelecek olan Radeon HD 5870'in grafik işlem birimi, 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışıyor.

Radeon HD 4800 serisi ile kıyaslandığında hem transistör (2.1 milyar) hem de paralel işlemci (1600) sayısı iki kat artan Radeon HD 5870 modeli için performansın yanında merak unsuru olan bir diğer teknik detay ise güç tüketimi. İkinci jenerasyon 40nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Radeon HD 5870 modelinin yük altında 188 Watt, bekleme durumunda ise 27 Watt güç çektiği belirtiliyor. 204 Watt'lık güç tüketim değerine sahip olan GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında düşük güç gereksinimi ile TeraFLOP / Watt karşılaştırmasında hatırı sayılır bir biçimde önde olması beklenen Radeon HD 5870, Radeon HD 4800 serisi ile kıyaslandığında ise bekleme durumundaki 27 Watt'lık güç gereksinim ile AMD-ATi'nin enerji verimliliği üzerine yaptığı çalışmaları gözler önüne seriyor. Peki ya performans değerleri ?

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ATi Radeon HD 5870, 3 TeraFLOP'a yakın işlem kapasitesi ile dikkat çekiyor.

ATi Radeon HD 5870 için henüz yayınlanmış herhangi bir test sonucu olmasa da DirectX 10 tarafında kartın GeForce GTX 285'i rakip alacağı söyleniyor. Hatta kimi iddialara göre Radeon HD 4870 X2 veya Radeon HD 4870 X2 ile GeForce GTX 295 arasında performans sergileyebileceği speküle edilen Radeon HD 5870'in DirectX 11 performansı ise, henüz geçerli bir test uygulaması ve mukayese edecek herhangi bir rakip çözüm bulunmadığından ötürü şu an için bilinmiyor. Dirt 2 başta olmak üzere Stalker, Alien versus Predator ve Battleforge oyunlarının yeni versiyonlarnda DirectX 11 desteği olacağını açıklayan AMD-ATi'nin yeni oyunların hızlı bir şekilde pazara sunulabilmesi için stüdyolarla birlikte yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Tabii yılın kalan kısmı için lanse edileceği açıklanan tek oyunun (şimdilik) Dirt 2 olduğunu da belirtmeliyiz.

ATi Radeon HD 5870 teknik detayları kadar bağlantı özellikleriyle de öne çıkmayı başarıyor. Tek kablo üzerinden yüksek tanımlı içeriğin en az kayıpla aktarılmasına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort teknolojilerine uzun süredir destek veren hatta yaygın olarak kullanılmalarına öncülük eden AMD-ATi, Radeon HD 5870 modelinde DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarına olanak tanıyor. Öte yandan firma yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte Eyefinity teknolojisini de tanıtıyor. Radeon HD 5870 Eyefinity isimli model ile kullanılacak bu teknolojide tek kart ile 6 monitör, 790FX yonga setli bir anakart üzerinde yapılacak 4 yollu kurulumda ise 24 monitörün tek bir sistem kontrolünde kullanımına olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde üzerinde 6x mini-DisplayPort konnektörü bulunan Radeon HD 5870 Eyefinity modeli ve destek veren 6 adet monitör ile Dead Space ve World of Warcraft gibi popüler oyunların, 7680 x 3200 gibi yüksek çözünürlüklerde oynanabilmesi mümkün kılınıyor.

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Eyefinity teknolojisi ile CryEngine 3.

ATi Radeon HD 5870'in 1GB, 2GB ve Eyefinity olmak üzere üç farklı versiyonla 22 Eylül'de yani Windows 7 lansmanından tam bir ay önce satışa sunulması bekleniyor. 1GB GDDR5 bellekli versiyonu 399$, 2GB GDDR5 bellekli versiyonu ise 449$ seviyesinden satışa sunulacak olan AMD-ATi'nin 6 adet mini-DisplayPort konnektörüne sahip olan Eyefinity modeli içinse henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.