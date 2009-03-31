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AMD-ATi, RV790 tabanlı bir diğer model üzerinde mi çalışıyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, RV790 tabanlı bir diğer model üzerinde mi çalışıyor?
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AMD-ATi'nin resmi duyurusunu önümüzdeki Perşembe günü yapmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 henüz kullanıcılar ile buluşmadan yeni bir modelin spekülasyonları da başladı. Alman news-ati sitesinin haberine göre, AMD-ATi'nin Mayıs ayında kullanıma sunulacak Catalyst 9.5 sürücüsü, RV790 GPU'sunu temel alan bir başka karta ait kimlik numarasını içermekte.

Bahsi geçen kartla ilgili henüz herhangi bir somut detay veya resmi açıklama bulunmamakla birlikte, ifade edilen RV790 tabanlı yeni modelin, dizüstü bilgisayarları hedef alan Mobility serisinin yeni bir üyesi olabileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan RV790 GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 4890 X2 modeli de akıllara geliyor olsa da yüksek güç tüketimi nedeniyle en azından şimdilik bu tip bir modelin beklenmediği ifade edilmekte.


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OverClocK1ng 10 yıl
Orjinalden alıntı: ::_Kosov@lı_::
Haber güzelde konunun depolama bölümüyle olan alakasını anlamadım.

Ekran kartının hafiızası o kadar yüksek olacak ki harddisk niyetine de dosya depolayabilecek diye koymuşlardır. :)
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St Batuhan 10 yıl
biz daha 9.4 ü göremedik 4890 ı göremedik herifler 2. yi düsünüyorlar x)
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HIKARU 10 yıl
Ati bu seriyle büyük bir başarı yakaladı bunu mobil platformalarada taşımak istediği açıkça ortada mobil platformlarda nvidia dan hayli bi geri kalan ati bunu telafi etmeye çalışıyor anlaşılan.

& Masa üstü platformaları için artık yeni bir gpu hazırlanması gerekli diye düşünüyorum

TMUs ROPs sayıları arttırılmış bir gpu olması şart oldu shader sayısı bir yere kadar işe yaradığı ortada ama shader da kurtarmaz

Ayrıca ati oyun yapımcılarınıda yanına çekmesi lazım özellikle nvidia destekli oyunlarda ati kartların hiç bir şekilde başarım veremediği gayet açıça ortadadır.


[HIKARU]
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Haber güzelde konunun depolama bölümüyle olan alakasını anlamadım.
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
ifade edilen RV790 tabanlı yeni modelin, dizüstü bilgisayarları hedef alan Mobility serisinin yeni bir üyesi olabileceği üzerinde duruluyor.


Bence bu kuvvetle muhtemel bir durum. ATI nin mobil ekran kartı pazarında nvidiadan hayli geride olduğu düşünüldüğünde bu yönde bir girişim ATI için faydalı bir atılım olabilir.
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