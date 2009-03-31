AMD-ATi, RV790 tabanlı bir diğer model üzerinde mi çalışıyor?

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AMD-ATi'nin resmi duyurusunu önümüzdeki Perşembe günü yapmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 henüz kullanıcılar ile buluşmadan yeni bir modelin spekülasyonları da başladı. Alman news-ati sitesinin haberine göre, AMD-ATi'nin Mayıs ayında kullanıma sunulacak Catalyst 9.5 sürücüsü, RV790 GPU'sunu temel alan bir başka karta ait kimlik numarasını içermekte.

Bahsi geçen kartla ilgili henüz herhangi bir somut detay veya resmi açıklama bulunmamakla birlikte, ifade edilen RV790 tabanlı yeni modelin, dizüstü bilgisayarları hedef alan Mobility serisinin yeni bir üyesi olabileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan RV790 GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 4890 X2 modeli de akıllara geliyor olsa da yüksek güç tüketimi nedeniyle en azından şimdilik bu tip bir modelin beklenmediği ifade edilmekte.