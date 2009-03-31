AMD-ATi, RV790 tabanlı bir diğer model üzerinde mi çalışıyor?

AMD-ATi'nin resmi duyurusunu önümüzdeki Perşembe günü yapmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 henüz kullanıcılar ile buluşmadan yeni bir modelin spekülasyonları da başladı. Alman news-ati sitesinin haberine göre, AMD-ATi'nin Mayıs ayında kullanıma sunulacak Catalyst 9.5 sürücüsü, RV790 GPU'sunu temel alan bir başka karta ait kimlik numarasını içermekte.
Bahsi geçen kartla ilgili henüz herhangi bir somut detay veya resmi açıklama bulunmamakla birlikte, ifade edilen RV790 tabanlı yeni modelin, dizüstü bilgisayarları hedef alan Mobility serisinin yeni bir üyesi olabileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan RV790 GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 4890 X2 modeli de akıllara geliyor olsa da yüksek güç tüketimi nedeniyle en azından şimdilik bu tip bir modelin beklenmediği ifade edilmekte.
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Ekran kartının hafiızası o kadar yüksek olacak ki harddisk niyetine de dosya depolayabilecek diye koymuşlardır. :)
& Masa üstü platformaları için artık yeni bir gpu hazırlanması gerekli diye düşünüyorum
TMUs ROPs sayıları arttırılmış bir gpu olması şart oldu shader sayısı bir yere kadar işe yaradığı ortada ama shader da kurtarmaz
Ayrıca ati oyun yapımcılarınıda yanına çekmesi lazım özellikle nvidia destekli oyunlarda ati kartların hiç bir şekilde başarım veremediği gayet açıça ortadadır.
[HIKARU]
Bence bu kuvvetle muhtemel bir durum. ATI nin mobil ekran kartı pazarında nvidiadan hayli geride olduğu düşünüldüğünde bu yönde bir girişim ATI için faydalı bir atılım olabilir.