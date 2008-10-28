AMD-ATi Windows 7 için Catalyst sürücüleri yayınladı

Microsoft'un önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planladığı yeni işletim sistemi Windows 7 çalışmalar devam ederken, donanım firmalarının sürücü departmaları da Windows Vista'nın yerini alacak yeni işletim sistemi için kolları sıvamış durumda. AMD-ATi de sürpriz bir şekilde Windows 7 için ön-sürüm diyebileceğimiz yeni ekran kartı sürücülerini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarıyla (Mobil modeller de dahil) birlikte entegre grafik işlemcili 780G, 780V ve 790GX yonga setlerine de destek veren sürücüleri indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.



- Catalyst Windows 7 preview driver (32bit)

- Catalyst Windows 7 preview driver (64bit)

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