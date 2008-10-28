Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD-ATi Windows 7 için Catalyst sürücüleri yayınladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
47,3b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planladığı yeni işletim sistemi Windows 7 çalışmalar devam ederken, donanım firmalarının sürücü departmaları da Windows Vista'nın yerini alacak yeni işletim sistemi için kolları sıvamış durumda. AMD-ATi de sürpriz bir şekilde Windows 7 için ön-sürüm diyebileceğimiz yeni ekran kartı sürücülerini kullanıma sundu. Radeon HD 2000, 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarıyla (Mobil modeller de dahil) birlikte entegre grafik işlemcili 780G, 780V ve 790GX yonga setlerine de destek veren sürücüleri indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

- Catalyst Windows 7 preview driver (32bit)
- Catalyst Windows 7 preview driver (64bit)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar şuan 2010 yılındayız ve 2012 girmekteyiz şimdide windows 8 çıkacak ama gene aynıtas, gene aynı hamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 9 yıl
hort olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skynet 10 yıl
Ben windows7 7000 sürümüne bu driverını kurdum atinin ekran saçmalamaya başladı.Hatta microsoft kendi dirverına 3d oyunlar için 5,5 puan vermişti bu driverı kurunca puan yükselir diye beklerken 2,0'a düştü puanım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 11 yıl
windows 7'ye en azından bir sene varken pek erken yaşanan bir gelişme olmuş. buna bakarak ati kartların bir sonraki jenerasyonun herhalde windows 7 ve directx 11 destekli olacağını varsayabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 11 yıl
Win7 cidden çok hızlı geldi. Zaten vistaya geçmeyi düşünmemiştim, soğrudan win7'ye geçeceğim.
Bu arada WinFS ile ilgili gelişmelerden haberdar olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castle Bravo 11 yıl
Zamanında Windows 2000'de çok kısa ömürlü olmuştu ama peşinden çıkan XP' de oldukça başarılı oldular...


2000 kısa ömürlü oldu, derken? Win 2000'in ardılı nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chaari_H600 11 yıl
Zamanında Windows 2000'de çok kısa ömürlü olmuştu ama peşinden çıkan XP' de oldukça başarılı oldular... Bence Vistadan sonra çıkan Windows7'de XP gibi vistaya göre çok daha başarılı olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 11 yıl
Yeni dosya sistemini yetiştirirlerse vistaya göre daha hızlı olma ihtimali yüksek.Vistanın 2 gb ram ile ancak rahat çalıştığını göz önüne alırsak windows 7'yi daha yüksek sistem ihtiyaçlarına göre düzenlerlerse windows 7'ye sadece belli kesim geçecektir kullanıcılar arasında.Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa kendi adıma konuşmam gerekirse temelli linux'a geçeceğim.En azından düşük ram kullanımı ile vista'yı üç kere cebinden çıkartır.Ayrıca üzerinde çalıştığım programların linux sürümleri de mevcut.Sadece oyunlar için windowsu tercih ediyordum.Sorunlarından yeterince sıkıldım windows'un.


Ekleme;ATI sürücüler konsuunda son bir kaç aydır beni şaşırtıyor.Her ne kadar Nvidia gibi driverlarda stabiliteyi sağlayamasa da yaklaştığını söylemek mümkün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 11 yıl
eheh vista alanlar şimdi nolacak ımh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 11 yıl
Windows 7 beta sürümleri çıktı mı ki? Vista biraz kısa ömürlü oldu sanki ama bakalım sonuç ne olacak. Yeni bir Vista hezimeti yaşatmasın da kullanıcılarına. Yeni bir dosya sistemi (NTFS ve FAT32 gibi ama daha farklı) gelecekti yeni Windows ile. Vista'ya yetişmemişti. Gelirse görürüz artık...

ATI elini çabuk tutmuş. Galiba sürücü konusunda biraz daha gayret göstermeye başladılar. Sonu hayırlı olsun diyeyim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
47314 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 7, ekran
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Club 3D HD4870 Overclock Edition video inceleme 11 yıl Pro Evolution Soccer 2009 (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim