AMD-ATi'den Radeon HD 5600 ve 5500 serileri için tanıtım videosu

Endüstrinin en hızlı ekran kartı da dahil olmak üzere DirectX 11 destekli 5 modelini satışa sunan AMD, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarının yıldızlarından birisi olacak gibi görünüyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre AMD, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için DirectX 11 destekli 12 yeni grafik çözümünü CES 2010 fuarında tanıtabilir.

Masaüstü sistemler için 90$ ve altı fiyat segmentlerini hedef alacak ATi Radeon HD 5600, 5500, 5400/5300 serilerini hazırlayan firma, CES fuarından önce yeni tanıtım videosu ile gündeme geldi. Video kapsamında DirectX 11, Eyefinity ve Stream teknolojilere vurgu yapan AMD, lanse edeceği yeni ekran kartlarıyla birlikte her segmentte DirectX 11 çözümü sunan tek firma olarak rekabette fark yaratmayı hedefliyor.

İşte AMD'nin DirectX 11 destekli yeni ekran kartları için hazırladığı ön-tanıtım videosu;

Not: Video, Youtube üzerinden yayımlanmaktadır.