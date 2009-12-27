Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD-ATi'den Radeon HD 5600 ve 5500 serileri için tanıtım videosu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
36,1b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Endüstrinin en hızlı ekran kartı da dahil olmak üzere DirectX 11 destekli 5 modelini satışa sunan AMD, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarının yıldızlarından birisi olacak gibi görünüyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre AMD, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için DirectX 11 destekli 12 yeni grafik çözümünü CES 2010 fuarında tanıtabilir.

Masaüstü sistemler için 90$ ve altı fiyat segmentlerini hedef alacak ATi Radeon HD 5600, 5500, 5400/5300 serilerini hazırlayan firma, CES fuarından önce yeni tanıtım videosu ile gündeme geldi. Video kapsamında DirectX 11, Eyefinity ve Stream teknolojilere vurgu yapan AMD, lanse edeceği yeni ekran kartlarıyla birlikte her segmentte DirectX 11 çözümü sunan tek firma olarak rekabette fark yaratmayı hedefliyor.

İşte AMD'nin DirectX 11 destekli yeni ekran kartları için hazırladığı ön-tanıtım videosu;

Not: Video, Youtube üzerinden yayımlanmaktadır.

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Q13ik 9 yıl
Acayip hoş olmuş ya , çığlık atasım geldi sonunda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1nvdr 9 yıl
hey allahıım ya.AMD gibi bir firma işi amatörlere bırakıırmı sizce.Size böle basit gelen bir video,Casper'a gidip hazıır sistem alan insanları çok etkiler bence.AMD gibi bir firmada çalışan iletişim tasarımcılarıı eleştirmeye hakkımız yok.Bu işi hepimizden daha iyi biliyorlar.(Bu iş hakkında bizim bildiğimiz birşey yok zaten)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 9 yıl
maşallah herkes reklamcı olmuş herşey bitdi birtek reklem sektörü kalmıştı el atmadığınız onuda hallettiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 9 yıl
Bu kadar ürüne ne gerek var anlamıyorum.
100 dolar altı 2 çeşit-100-200 arası 2 çeşit - 200 üstü 3 çeşit neyinize yetmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 9 yıl
Casper lık kartlar geliyo....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
seslendirme çok kötü olmuş... hele en sondaki AMD demesi yokmu berbattı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 9 yıl
En sondaki AMD yi söylerken sanki kabız olmuşta acı çekiyormuş gibi :)
Fazla abartınca komik olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zortingen 9 yıl
5830'dan haber yok mu yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 9 yıl
başka ses bulamamışlar mı ?
12 yaşındaki yeğenim daha güzel video yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
bir an için testere filmi aklıma geldi,sonradan hızlanınca müzik rahatladım :D Arkadaşlara katılıyorum çok daha güzel şeyler olabilirdi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merhaba_2233 9 yıl
Ben begendim çok etkileyici bir video olmuş şahsen güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
seslendirmede kusur var heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Yahu bu ne

New ATI RADEON GPU yazışları resmen amatör video gibi durmuş. Şahsen videoda da pek ahım şahım birşey yok diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aRiSe* 9 yıl
iyi bari 100$ civarı fiyatlandırma güzelde. Performanslarını merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 9 yıl

Tolga*

Yahu bu ne

New ATI RADEON GPU yazışları resmen amatör video gibi durmuş. Şahsen videoda da pek ahım şahım birşey yok diye düşünüyorum.


dogru bende begenmedim cok

dx11 ati eyefinity ati stream dio sonra yeni gpu gelicek dio okadar bişey yok

hadi bunları desin ama bari arkada daha gzl resmler fln olsn ne blm

amatörce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
Haber için teşekkürler..

etkiliyici bir video olmuş..

büyük firmalara gün doğdu, hd5000 serisini koyup ultra game ready felan diye satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
36094 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim