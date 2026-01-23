Giriş
    “Dünyanın en hızlısı” AMD Ryzen 7 9850X3D tanıtıldı: Bu ay sonu geliyor

    AMD, “dünyanın en hızlı oyun işlemcisi” olarak nitelendirdiği Ryzen 7 9850X3D resmen tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Zen 5 tabanlı yeni işlemci Ocak ayı sonunda satışa çıkacak.

    AMD Ryzen 7 9850X3D tanıtıldı: Bu ay sonu geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, masaüstü oyun performansında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyan Ryzen 7 9850X3D işlemcisini resmen tanıttı. Şirketin CES’te ilk kez gösterdiği yeni model, 29 Ocak itibarıyla raflardaki yerini alacak. İşlemci, selefi Ryzen 7 9800X3D’ye göre daha yüksek saat hızlarıyla geliyor ve AMD’ye göre şu anda dünyanın en hızlı oyun işlemcisi konumunda.

    Ryzen 7 9850X3D neler sunuyor?

    Ryzen 7 9850X3D, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı yapısını koruyor. İşlemcinin temel saat hızı 4,7 GHz seviyesinde kalırken, asıl fark 5,6 GHz’e ulaşan artırılmış boost frekansında ortaya çıkıyor. Bu değer, Ryzen 7 9800X3D’ye kıyasla 400 MHz’lik bir artış anlamına geliyor ve doğrudan oyun performansına yansıyan bir kazanım sağlıyor.

    AMD Ryzen 7 9850X3D tanıtıldı: Bu ay sonu geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta büyük bir mimari değişiklik yapılmayan işlemci, önceki modelde olduğu gibi 96 MB L3 önbellek kapasitesine ve 120 W TDP değerine sahip. Bu da AMD’nin, mevcut başarılı formülü daha yüksek frekanslarla optimize etmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

    AMD’nin paylaştığı verilere göre Ryzen 7 9850X3D, Intel’in amiral gemisi çözümlerinden Core Ultra 9 285K ile karşılaştırıldığında oyunlarda ortalama %27’ye varan performans avantajı sunuyor. Bu kazanımda, işlemcide yer alan 2. nesil 3D V-Cache teknolojisi önemli rol oynuyor.

    Bellek tarafında da dikkat çekici bir detay bulunuyor. AMD, 30’dan fazla oyunda yapılan testlerde DDR5-4800 ile DDR5-6000 bellekler arasındaki FPS farkının %1’in altında kaldığını belirtiyor. Bu durum, yüksek frekanslı belleklerin zorunlu olmadığına işaret ediyor.

    AMD Ryzen 7 9850X3D fiyatı ne kadar?

    Ryzen 7 9800X3D, Kasım 2024’te 479 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Yeni model olan Ryzen 7 9850X3D ise 20 dolar daha yüksek bir fiyatla, 499 dolardan satışa çıkıyor. Yeni işlemci 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak.

