“Dünyanın en hızlısı” AMD Ryzen 7 9850X3D tanıtıldı: Bu ay sonu geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, masaüstü oyun performansında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyan Ryzen 7 9850X3D işlemcisini resmen tanıttı. Şirketin CES’te ilk kez gösterdiği yeni model, 29 Ocak itibarıyla raflardaki yerini alacak. İşlemci, selefi Ryzen 7 9800X3D’ye göre daha yüksek saat hızlarıyla geliyor ve AMD’ye göre şu anda dünyanın en hızlı oyun işlemcisi konumunda.

Ryzen 7 9850X3D neler sunuyor?

Ryzen 7 9850X3D, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı yapısını koruyor. İşlemcinin temel saat hızı 4,7 GHz seviyesinde kalırken, asıl fark 5,6 GHz’e ulaşan artırılmış boost frekansında ortaya çıkıyor. Bu değer, Ryzen 7 9800X3D’ye kıyasla 400 MHz’lik bir artış anlamına geliyor ve doğrudan oyun performansına yansıyan bir kazanım sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta büyük bir mimari değişiklik yapılmayan işlemci, önceki modelde olduğu gibi 96 MB L3 önbellek kapasitesine ve 120 W TDP değerine sahip. Bu da AMD’nin, mevcut başarılı formülü daha yüksek frekanslarla optimize etmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

AMD’nin paylaştığı verilere göre Ryzen 7 9850X3D, Intel’in amiral gemisi çözümlerinden Core Ultra 9 285K ile karşılaştırıldığında oyunlarda ortalama %27’ye varan performans avantajı sunuyor. Bu kazanımda, işlemcide yer alan 2. nesil 3D V-Cache teknolojisi önemli rol oynuyor.

Bellek tarafında da dikkat çekici bir detay bulunuyor. AMD, 30’dan fazla oyunda yapılan testlerde DDR5-4800 ile DDR5-6000 bellekler arasındaki FPS farkının %1’in altında kaldığını belirtiyor. Bu durum, yüksek frekanslı belleklerin zorunlu olmadığına işaret ediyor.

AMD Ryzen 7 9850X3D fiyatı ne kadar?

Ryzen 7 9800X3D, Kasım 2024’te 479 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Yeni model olan Ryzen 7 9850X3D ise 20 dolar daha yüksek bir fiyatla, 499 dolardan satışa çıkıyor. Yeni işlemci 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak.

