“Dünyanın en hızlısı” AMD Ryzen 7 9850X3D tanıtıldı: Bu ay sonu geliyor

Ryzen 7 9850X3D neler sunuyor?
Ryzen 7 9850X3D, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı yapısını koruyor. İşlemcinin temel saat hızı 4,7 GHz seviyesinde kalırken, asıl fark 5,6 GHz’e ulaşan artırılmış boost frekansında ortaya çıkıyor. Bu değer, Ryzen 7 9800X3D’ye kıyasla 400 MHz’lik bir artış anlamına geliyor ve doğrudan oyun performansına yansıyan bir kazanım sağlıyor.
AMD’nin paylaştığı verilere göre Ryzen 7 9850X3D, Intel’in amiral gemisi çözümlerinden Core Ultra 9 285K ile karşılaştırıldığında oyunlarda ortalama %27’ye varan performans avantajı sunuyor. Bu kazanımda, işlemcide yer alan 2. nesil 3D V-Cache teknolojisi önemli rol oynuyor.
Bellek tarafında da dikkat çekici bir detay bulunuyor. AMD, 30’dan fazla oyunda yapılan testlerde DDR5-4800 ile DDR5-6000 bellekler arasındaki FPS farkının %1’in altında kaldığını belirtiyor. Bu durum, yüksek frekanslı belleklerin zorunlu olmadığına işaret ediyor.
AMD Ryzen 7 9850X3D fiyatı ne kadar?
Ryzen 7 9800X3D, Kasım 2024'te 479 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Yeni model olan Ryzen 7 9850X3D ise 20 dolar daha yüksek bir fiyatla, 499 dolardan satışa çıkıyor. Yeni işlemci 29 Ocak itibarıyla satışa sunulacak.