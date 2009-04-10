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AMD-ATi'nin bazı iş ortakları Radeon HD 4890 X2 modelini hazırlayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin bazı iş ortakları Radeon HD 4890 X2 modelini hazırlayabilir
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Merakla beklenen Radeon HD 4890 modelini geçtiğimiz hafta kullanıma sunan AMD-ATi'nin yüksek güç tüketimi nedeniyle resmi olarak çift grafik işlemcili Radeon HD 4890 X2 modeli hazırlaması şu an için gündemde olmasa da firmanın iş ortakları bu yönde bir adım atabilirler. Kullanıma sunduğu Radeon HD 4870 X2 modeliyle liderliği eline geçiren ve Nvidia'nın geçtiğimiz Ocak ayında duyurduğu GeForce GTX 295 modeli pazara giriş yapana kadar liderlik koltuğunda oturmayı başaran AMD-ATi'nin önde gelen bazı iş ortaklarının Radeon HD 4890 X2 modelini hazırladıkları iddia ediliyor. Firmanın CPU, GPU ve yonga seti çözümlerini içeren tüketi platformlarından sorumlu yöneticisi Sasa Marinkovic verdiği bir video röportajında doğrudan olmasa bile Radeon HD 4890 X2 modeline de işaret etmişti.

Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da bazı partnerlerin üzerinde çalıştığı belirtilen Radeon HD 4890 X2 modelinin piyasaya ne zaman sürüleceği ise henüz biliniyor. Öte yandan GT300 GPU'su pazara sürülüne kadar GeForce GTX 295'ten daha hızlı herhangi bir yeni model hazırlamayacağı iddia edilen Nvidia'nın ise üzerinde çalıştığı tek PCB'li GeForce GTX 295 versiyonunda, olası Radeon HD 4890 X2 girişimine karşı örneğin saat hızlarını arttırıması beklenebilir. Tabii iki adet 8-pinli PCIe güç girişine sahip olması beklenen Radeon HD 4890 X2 muhtemelen pazarın en fazla güç tüketen ekran kartı çözümü olacak gibi görünüyor.


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alito 10 yıl
en büyük ortağı sapphire olduğuna göre bu atak ancak sapphire'den beklenebilir ama bencede hd58xx serisine dahil olmalı x2 ve artık ati'nin rv870 çalışmalarına hız vermesi gerek.
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Fettah34 10 yıl
@emresonmez; 9800 den bu yana ilk defa sektörün bir numarası oldular derken Sanırım bir iki kartı unuttun. Hatırlatmakta fayda var. X850XT, X1800XT, X1950XT ve X1950XTX.. Benim hatırladığım kadarıyla bu kartları Nvidia hiç geçemedi. X1950XTX için cift GPU lu 7950GX2 yi çıkarda o bile başaramadı. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
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eric13 10 yıl
doğrudur x1900 sadece performans olarak değil görüntü kalitesi olarak 7000 serisinden çok daha üstündü zaten şu görüntü farkı olayı o dönemde çıktı level dergisindeki incelemeyi hatırlıyorum inanılmaz farklar vardı ayrıca hdr + aa yı yapabilmesi de artı özelliğiydi özelikle shader sayısı yüksek olduğu için yeni çıkan oyunlarda 7900 dan daha fazla performans gösteriyordu o yüzden 7950gx 2 çıktı drver desteğini kesene kadar x1900 den çok hızlıydı ama 2 ay sonra durum değişti nvidia desteği çekti ve saçma sapan sonçlar çıkmaya başladı bazen 7900gtx den daha düşük skorlar alıyordu
ayrıca sonra sapphire x1900x2 yi çıkardı ve 7950 gx 2 den çok hızlıydı ama sonuçta 8000 serisi çıkmıştı ve pek anlamı kalmamıştı
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max975 10 yıl
x2 zaten gereksiz ve düşük verimli bir kart birde yüksek fiyat yüksek güç tüketimi...
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Towarscke 10 yıl
@FX57
pazarin en cok guc tuketen ekran karti olamaz, bekleme durumunda 4870x2'den daha az guc tuketecektir.. aynen normal versiyonlarda oldugu gbi..
bu arada soz konusu girisimi ben Sapphire'den bekliyorum cunku adamlar referans baskili kartlari uretiyorlar.
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SeKSandDoRT 10 yıl
ati düşünmüyoruz diyor, partnerler üzerinde çalışıyoruz diyor, maksat ne? tüketici davranışını yokluyorlar, sizlerin bizlerin yaptığı yorumları, forumları karıştırıyorlar, aslında ekonomik kriz olmasa direkt yapardı ama şimdilik nabız yokluyor, talep olursa piyasaya sürecekler bence...
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husNUKE 10 yıl
bence gereksiz olur, zaten tek gpu yeterince ısınıyor, çift gpu koyunca artık ne olur bilemiyorum. Nvidia gibi mhz degerlerini duşurseler o zaman 4870x2den farkı kalmıyor. Boşuna çıkartmasınlar.
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emre sönmez 10 yıl
tüketici tarafından bakılınca son derece gereksiz. ama ATI cephesinden bakılınca bir o kadar gerekli. adamlar radeon 9800 den bu yana ilk defa sektörün 1 numaralı GPU sunu üretti, hevesleri kursaklarında mı kalsın yani :D yapmışken devamını getircekler :D düşünmüyoruz dediklerine bakmayın, kart üreticilerini Dirk Meyer kendi elleriyle gazlıyodur "yapın yapın, ben arkanızdayım." diye :P GT300 ve HD5xxx serisi çıkana kadar sidik yarışına devam :)
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Pandemic 10 yıl
Gereksiz olur bence...
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fatihcanery 10 yıl
büyük ihtimalle çıkartırlar,cıkartırlarsada iyi olur.çeşit ne kadar çok olursa,alınabilirlik o kadar artar
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XivA 10 yıl
neye yarayacak 295 den 3-5 fps daha fazla performans verip bir dünya güç ve para harcatacak aynı nvidia gibi!
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