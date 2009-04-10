AMD-ATi'nin bazı iş ortakları Radeon HD 4890 X2 modelini hazırlayabilir

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Merakla beklenen Radeon HD 4890 modelini geçtiğimiz hafta kullanıma sunan AMD-ATi'nin yüksek güç tüketimi nedeniyle resmi olarak çift grafik işlemcili Radeon HD 4890 X2 modeli hazırlaması şu an için gündemde olmasa da firmanın iş ortakları bu yönde bir adım atabilirler. Kullanıma sunduğu Radeon HD 4870 X2 modeliyle liderliği eline geçiren ve Nvidia'nın geçtiğimiz Ocak ayında duyurduğu GeForce GTX 295 modeli pazara giriş yapana kadar liderlik koltuğunda oturmayı başaran AMD-ATi'nin önde gelen bazı iş ortaklarının Radeon HD 4890 X2 modelini hazırladıkları iddia ediliyor. Firmanın CPU, GPU ve yonga seti çözümlerini içeren tüketi platformlarından sorumlu yöneticisi Sasa Marinkovic verdiği bir video röportajında doğrudan olmasa bile Radeon HD 4890 X2 modeline de işaret etmişti.

Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da bazı partnerlerin üzerinde çalıştığı belirtilen Radeon HD 4890 X2 modelinin piyasaya ne zaman sürüleceği ise henüz biliniyor. Öte yandan GT300 GPU'su pazara sürülüne kadar GeForce GTX 295'ten daha hızlı herhangi bir yeni model hazırlamayacağı iddia edilen Nvidia'nın ise üzerinde çalıştığı tek PCB'li GeForce GTX 295 versiyonunda, olası Radeon HD 4890 X2 girişimine karşı örneğin saat hızlarını arttırıması beklenebilir. Tabii iki adet 8-pinli PCIe güç girişine sahip olması beklenen Radeon HD 4890 X2 muhtemelen pazarın en fazla güç tüketen ekran kartı çözümü olacak gibi görünüyor.