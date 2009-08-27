Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Bulldozer mimarisinde SMT teknolojisine destek verecek

9 yıl
14,1b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Bulldozer mimarisinde SMT teknolojisine destek verecek
Tam Boyutta Gör

AMD, Bulldozer mimarisinde her çekirdek için 4'lü izlek desteği sunarak Intel'in güncel SMT yaklaşımından farklı bir yol izlemeyi planlıyor.

Son yayınlanan güncel yol haritasında yeni nesil işlemciler için 2011 yılını işaret eden AMD'nin önümüzdeki yıl için neler planladığı merakla beklenedursun, firma Bulldozer kod adını verdiği yeni nesil mikro işlemci mimarisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Athlon işlemcilerinde kullandığı K8 kod adlı mikroişlemci mimarisi büyük başarı elde eden Phenom ve Phenom II jenerasyonunda ise K10 ve K10.5 mimarilerini kullanan AMD'nin 2011 yılında lanse edeceği yeni nesil işlemci çözümlerinde hazırlık çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisi kullanılacak.

Detayları henüz açıklanmayan Bulldozer mimarisi için AMD cephesinden ilk ciddi açıklama geldi ve firma yeni mimari de Core i7 jenerasyonunda Intel'in kullandığı SMT (simultaneous multi-threading) ya da yaygın anlamda bilinen adıyla yeni nesil Hyper-Threading teknolojisini destekleyeceğini resmi olarak duyurdu. Ancak elimize ulaşan bilgilere göre SMT teknolojisi için AMD'nin yaklaşımı Intel'e kıyasla biraz daha farklı olacak firma muhtemelen Sun tarafından sunucular için hazırlanan işlemcilerdekine benzer şekilde her çekirdek için çift değil dört thread (izlek) desteği sunacak gibi görünüyor.

Her ne kadar Bulldozer mimarisine kadar SMT teknolojisi AMD'nin pek gündeminde değilmiş gibi gözükse de aslında AMD'nin çoklu izlek teknolojilerine yönelik çalışması yıllar öncesine dayanıyor. Zira firma 2005 yılında gerçekleştirilen Analist Günü etkinliğinde çoklu izlek teknolojilerine bakış açısını detaylı bir şekilde açıklamıştı. Bulldozer mimarisi ile birlikte Intel'e kaptırdığı performans liderliğini yeniden ele geçirmenin planlarını yapan AMD, bu hedef doğrultusunda SMT gibi şu an kullanmadığı pek çok yeni teknolojiye de Bulldozer mimarisinde yer verecek gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VenomS 9 yıl
anlaşıldı Phenom FX'ler anca 2011'de gelecek desenize kendi Pilanlarım %90 doğru çıkıyor Phenom Fx'ler için mutlaka SMT destekli olmazsa olmaz bir özellikti bence ve benim tasarımımdan daha fazla deniyorlar ben her çekirdeğe 2 smt olarak düşünüyordum 4 adet olunca bence çekirdeklerden %90 üzeri bir performans alırız. hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
4 çekirdek 16 izlek işlemciler gelecek iyi de. Bu gücü kullanabilecek yazılımların da gelmesi lazım. Mesela 8 veya 16 izleğin fark getirdiği bir dx 11.0c versiyonu olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dstk 9 yıl
Intel zaten dediğin gibi bir çok teknolojiyi tırtıkladı AMD den resler arkadaşım. Çift çekirdek mimarisi, 64Bit teknolojisi en çok bilinenleri. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
2011de 22nm 8 çekirdek ve değişiklik olmazsa 16 thread Sandy Bridge ile yarışacak, performans olarak çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c34 9 yıl
inşallah daha çok beklemeyiz amd yi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 9 yıl
Intele bak AMD nin şu ana kadar kullandığı teknolojileri taklit ettiği yetmemiş kullanmadıklarını bile tırtıklamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lzerk 9 yıl
Bu izlekler ne işe yarıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 9 yıl
4 izlek kullanması hızaşırtma performansı için bir artı olucak bence. BE versiyonları çıkartırlarsa eğer inanılmaz test sonuçları geliceğine eminim.

AMD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
benim gozlerimi guclu gpu'lu fusion burudugu icin kafam karisti simdi bu fusion da bulldozer mimarili olacak ama entegre gpu'lu versiyonu mu yoksa fusion baska bisi mi?cekirdek basi 4 zimbirti fusionda da olacak mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 9 yıl
Sonuna kadar okumadan yorum yapmamak lazımmış :)) Pardon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 9 yıl
Sağ alt köşede 2005 Analyst Day mi yazıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14114 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mimari, cpu ve
2 etiket daha amd İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim