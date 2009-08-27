AMD Bulldozer mimarisinde SMT teknolojisine destek verecek

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AMD, Bulldozer mimarisinde her çekirdek için 4'lü izlek desteği sunarak Intel'in güncel SMT yaklaşımından farklı bir yol izlemeyi planlıyor.

Son yayınlanan güncel yol haritasında yeni nesil işlemciler için 2011 yılını işaret eden AMD'nin önümüzdeki yıl için neler planladığı merakla beklenedursun, firma Bulldozer kod adını verdiği yeni nesil mikro işlemci mimarisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Athlon işlemcilerinde kullandığı K8 kod adlı mikroişlemci mimarisi büyük başarı elde eden Phenom ve Phenom II jenerasyonunda ise K10 ve K10.5 mimarilerini kullanan AMD'nin 2011 yılında lanse edeceği yeni nesil işlemci çözümlerinde hazırlık çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisi kullanılacak.

Detayları henüz açıklanmayan Bulldozer mimarisi için AMD cephesinden ilk ciddi açıklama geldi ve firma yeni mimari de Core i7 jenerasyonunda Intel'in kullandığı SMT (simultaneous multi-threading) ya da yaygın anlamda bilinen adıyla yeni nesil Hyper-Threading teknolojisini destekleyeceğini resmi olarak duyurdu. Ancak elimize ulaşan bilgilere göre SMT teknolojisi için AMD'nin yaklaşımı Intel'e kıyasla biraz daha farklı olacak firma muhtemelen Sun tarafından sunucular için hazırlanan işlemcilerdekine benzer şekilde her çekirdek için çift değil dört thread (izlek) desteği sunacak gibi görünüyor.

Her ne kadar Bulldozer mimarisine kadar SMT teknolojisi AMD'nin pek gündeminde değilmiş gibi gözükse de aslında AMD'nin çoklu izlek teknolojilerine yönelik çalışması yıllar öncesine dayanıyor. Zira firma 2005 yılında gerçekleştirilen Analist Günü etkinliğinde çoklu izlek teknolojilerine bakış açısını detaylı bir şekilde açıklamıştı. Bulldozer mimarisi ile birlikte Intel'e kaptırdığı performans liderliğini yeniden ele geçirmenin planlarını yapan AMD, bu hedef doğrultusunda SMT gibi şu an kullanmadığı pek çok yeni teknolojiye de Bulldozer mimarisinde yer verecek gibi görünüyor.