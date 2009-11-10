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AMD Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli masaüstü işlemciler planlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli masaüstü işlemciler planlıyor
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AMD tarafından yayımlanan bazı dökümanlara göre çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Bulldozer mimarisinin 2011 yılında tanıtılması bekleniyor. Athlon işlemci ailesinde kullanılan K8 mimarisinden sonra firma tarihindeki şimidiye kadar hazırlanan en radikal tasarım güncellemesi olacağı söylenen yeni mimariyle birlikte AMD, yüksek performans segmentinde yeniden liderliğe oturmayı hedefliyor.

Bulldozer mimarisinin teknik özellikleri hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmasa da 128-bit olacağı ve her çekirdek için en az 4 izlekli SMT (Simultaneous Multi-Threading) desteği sunacağı iddia ediliyor. Ölçeklenebilir yapıda, esnek bir tasarım anlayışı ile hazırlanan Bulldozer mimarisi, masaüstü sistemlere yüksek performans segmenti için hazırlanan Zambezi işlemcileriyle giriş yapacak.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini duyurmayı planlayan AMD, Bulldozer mimarisi ile birlikte 8 çekirdekli masaüstü işlemcilerini de endüstrinin beğenisine sunacak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesinin üst modellerini oluşturması beklenen yeni modellerde, 1800MHz+ destekli entegre bellek kontrolcüsü olması bekleniyor.

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, AM3 r2 olarak tanımlanan ve mevcut AM3 yapısı ile benzer forma sahip Soket yapısına sahip olacak olacak ve 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte kullanılacaklar.


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MrPerFormance 9 yıl
Bu işlemciler keşke 2010 da çıksaydı.
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Alx 9 yıl
AMD haber yapmayı bilir
... Ürünleri de haber gibi çıkarsa...
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MegaWolt38 9 yıl
Güzel bir gelişme
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Storm Bringer 9 yıl
64'ün üzerine 128bit mimarisinin de hakimi AMD olursa, gelecek AMD'nin olur.
İki farklı 128bit mimarisi de görebiliriz. Bu durumda ne olur orası bilinmez.
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natmaca 9 yıl
@zargana
ne alaka solediklerin
adamlar mimari anlamda en buyuk sıcramayı yapacaklarını ifade ediyor, sen ekleme cıkarma diosun hala... phenom ve i7 diosun
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sgnr 9 yıl
Dragon Age denen oyunun işlemcimi %100 kullanması ve sistemimin bu yüzden bir süre sonra donması beni işlemci konusunda düşündürmedi değil. AThlon II x2 var. Oyun sanırım ekran kartından çok işlemciye yükleniyor,yeni çıkıcak oyunlar için işlemciler daha büyük rol oynıyabilir diye düşünüyorum. İntel ne yaparsa yapsın tek bildiğim daha pahalıya yapıcağı,o yüzden geleneği bozmayıp Amd'ye devam diyorum.
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iscanthere 9 yıl
güzel haber
ama o zaman intel ne yapar bilinmez
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dellino 9 yıl
Bekleyip görelim.
Çok çekirdekli, düşük güç tüketen ve yüksek performanslı makinaları ucuza kullanmak kulağa hoş geliyor.
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Hobar 9 yıl
128 bit. 8 gerçek, 32 sanal çekirdek. harika gerçekten. ama o zamana kadar intel ne yapar bilinmez. ayrıca özellikle oyun için işlemci performansı artık pek ilgimi çekmiyor eskisi kadar
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renklem 9 yıl
2 yıl daha bekleyeyim bilgisayarı güncellemek için peki amd teşekkürler :)
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