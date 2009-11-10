AMD Bulldozer tabanlı 8 çekirdekli masaüstü işlemciler planlıyor

Tam Boyutta Gör

AMD tarafından yayımlanan bazı dökümanlara göre çalışmaları yaklaşık dört yıldır devam eden Bulldozer mimarisinin 2011 yılında tanıtılması bekleniyor. Athlon işlemci ailesinde kullanılan K8 mimarisinden sonra firma tarihindeki şimidiye kadar hazırlanan en radikal tasarım güncellemesi olacağı söylenen yeni mimariyle birlikte AMD, yüksek performans segmentinde yeniden liderliğe oturmayı hedefliyor.

Bulldozer mimarisinin teknik özellikleri hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmasa da 128-bit olacağı ve her çekirdek için en az 4 izlekli SMT (Simultaneous Multi-Threading) desteği sunacağı iddia ediliyor. Ölçeklenebilir yapıda, esnek bir tasarım anlayışı ile hazırlanan Bulldozer mimarisi, masaüstü sistemlere yüksek performans segmenti için hazırlanan Zambezi işlemcileriyle giriş yapacak.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreği ile birlikte 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini duyurmayı planlayan AMD, Bulldozer mimarisi ile birlikte 8 çekirdekli masaüstü işlemcilerini de endüstrinin beğenisine sunacak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesinin üst modellerini oluşturması beklenen yeni modellerde, 1800MHz+ destekli entegre bellek kontrolcüsü olması bekleniyor.

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, AM3 r2 olarak tanımlanan ve mevcut AM3 yapısı ile benzer forma sahip Soket yapısına sahip olacak olacak ve 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte kullanılacaklar.