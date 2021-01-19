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    AMD: "Daha güçlü ve daha hızlıyız" | Ryzen 5000 Mobile geldi

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    2 sa.
    1,1b
    46
    İşlemci
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    AMD dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil işlemci platformunu duyurdu. Ultrabook'lardan tutun da en kaslı dizüstü bilgisayarlara kadar her segmente gelen yeni neler sunuyor, mercek altında

    Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle geçen yıl yükselişe geçen AMD, şimdi de Ryzen 5000 Mobile işlemcilerle geldi. Zen 3 mimarisini baz alan ve önemli güncellemeler alan Ryzen 5000 Mobile ile iddialı konuşan AMD, her kriterde lider olduğunu iddia ediyor. 

    Peki Ryzen 5000 Mobile serisi işlemciler neler sunuyor, gelin yakından bakalım. 



    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Heyecan verici gelişmeler.
    Ürün incelemelerini merakla bekliyoruz.
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    Alqu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd: ama kafam nasıl güzel
    İntel: bunlarda espri yapıyor ama hiç güldürmüyor
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    TITAN (S K) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnteli reisin amd'yi tokatlamasına az kaldı. AMD eskisi gibi f/p değil artık intel yeni serisiyle ryzeni baya bi farkla geçecek.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ve daha pahalı da olmaya başladılar maalesef...
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    fx57 (Erdi Özüağ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle düşünmeniz ne güzel, teşekkür ederim.
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    speed001 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erdi bey'in ürünlerde detaylara değinmesi can alıcı bir nokta ve içeriğin tam bir donanım haber videosu olmasını sağlıyor
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