AMD: "Daha güçlü ve daha hızlıyız" | Ryzen 5000 Mobile geldi

AMD dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil işlemci platformunu duyurdu. Ultrabook'lardan tutun da en kaslı dizüstü bilgisayarlara kadar her segmente gelen yeni neler sunuyor, mercek altında

Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle geçen yıl yükselişe geçen AMD, şimdi de Ryzen 5000 Mobile işlemcilerle geldi. Zen 3 mimarisini baz alan ve önemli güncellemeler alan Ryzen 5000 Mobile ile iddialı konuşan AMD, her kriterde lider olduğunu iddia ediyor.

Peki Ryzen 5000 Mobile serisi işlemciler neler sunuyor, gelin yakından bakalım.