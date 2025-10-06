OnePlus 15T geliyor: Devasa batarya ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 2025 yılı için hazırladığı yeni amiral gemisi serisini daha fazla modele genişletmeye devam ediyor. Daha önce markanın kompakt segmentteki yeni modeli OnePlus 15T doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, modelin pil kapasitesi ve detayları paylaşıldı.

OnePlus 15T geliyor

Yeni paylaşılan bilgilere göre OnePlus 15T, serinin kompakt amiral gemisi modeli olarak 6,3 inç ekranla gelecek. Ancak bu gövde boyutuna rağmen cihazın 7000 mAh'nin üzerinde bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Bu kapasite, Galaxy S25 Ultra'nın 5000 mAh ve Xiaomi 17'nin 7000 mAh bataryasına kıyasla oldukça önemli bir avantaj sağlayabilir.

OnePlus'ın bu başarıyı silikon karbür tabanlı yeni nesil batarya teknolojisiyle elde ettiği söyleniyor. Kaçıranlar için bu yapı, hem daha yüksek enerji yoğunluğu hem de daha uzun şarj döngüsü sunmayı hedefliyor. Serinin önceki modeli OnePlus 15'in 7300 mAh bataryaya sahip olacağı iddia edilmişti, dolayısıyla 15T bu kapasiteyi aşarsa kompakt sınıfta benzersiz bir konuma ulaşabilir.

Tasarım tarafında, OnePlus 15T'nin selefine kıyasla daha geniş bir ekran formuna ve metal çerçeveye sahip olacağı öne sürülüyor. Ayrıca, OnePlus 13T'de yer alan çok işlevli "Plus Key" tuşunun geri döneceği de iddialar arasında. Cihazın donanım tarafında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunacak.

OnePlus 15, devasa batarya ve yüksek hızda şarjla geliyor 4 sa. önce eklendi

Sızıntılara göre, OnePlus bu kez ekrana ultrasonik parmak izi sensörü de entegre edecek. Bu özellik, özellikle su ve nemli ortamlarda daha güvenilir bir kimlik doğrulama deneyimi sunacak. Henüz tanıtım tarihi açıklanmasa da OnePlus 15T'nin yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

