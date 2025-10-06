Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 15T geliyor: Devasa batarya ve dahası

    OnePlus 15T'nin ilk sızıntıları, kompakt bir gövdede 7000 mAh'yi aşan batarya kapasitesine işaret ediyor. Model, yeni nesil silikon karbür pil teknolojisini kullanabilir.

    OnePlus 15T geliyor: Devasa batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 2025 yılı için hazırladığı yeni amiral gemisi serisini daha fazla modele genişletmeye devam ediyor. Daha önce markanın kompakt segmentteki yeni modeli OnePlus 15T doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, modelin pil kapasitesi ve detayları paylaşıldı. 

    OnePlus 15T geliyor

    Yeni paylaşılan bilgilere göre OnePlus 15T, serinin kompakt amiral gemisi modeli olarak 6,3 inç ekranla gelecek. Ancak bu gövde boyutuna rağmen cihazın 7000 mAh'nin üzerinde bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Bu kapasite, Galaxy S25 Ultra'nın 5000 mAh ve Xiaomi 17'nin 7000 mAh bataryasına kıyasla oldukça önemli bir avantaj sağlayabilir.

    OnePlus'ın bu başarıyı silikon karbür tabanlı yeni nesil batarya teknolojisiyle elde ettiği söyleniyor. Kaçıranlar için bu yapı, hem daha yüksek enerji yoğunluğu hem de daha uzun şarj döngüsü sunmayı hedefliyor. Serinin önceki modeli OnePlus 15'in 7300 mAh bataryaya sahip olacağı iddia edilmişti, dolayısıyla 15T bu kapasiteyi aşarsa kompakt sınıfta benzersiz bir konuma ulaşabilir.

    Tasarım tarafında, OnePlus 15T'nin selefine kıyasla daha geniş bir ekran formuna ve metal çerçeveye sahip olacağı öne sürülüyor. Ayrıca, OnePlus 13T'de yer alan çok işlevli "Plus Key" tuşunun geri döneceği de iddialar arasında. Cihazın donanım tarafında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunacak.

    Sızıntılara göre, OnePlus bu kez ekrana ultrasonik parmak izi sensörü de entegre edecek. Bu özellik, özellikle su ve nemli ortamlarda daha güvenilir bir kimlik doğrulama deneyimi sunacak. Henüz tanıtım tarihi açıklanmasa da OnePlus 15T'nin yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burger king en iyi menü avmigran zararları ad soyad ve telefon numarasından adres bulma 2 milyona alınacak sıfır arabalar egea 1.4 yazılım yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum