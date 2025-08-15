AMD'den sevindiren haber: Zen 7 işlemciler AM5 uyumlu mu olacak?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin gelecek nesil Zen 7 mimarisi hakkında yeni bilgiler sızdı. Güvenilir kaynaklara göre, 2028'de tanıtılması beklenen Zen 7 tabanlı Ryzen işlemciler, mevcut AM5 soketi ile uyumlu olacak. Bu hamle, AM5 platformunun ömrünü beşinci nesle kadar taşıyor. İşte detaylar...

Zen 7 işlemciler AM5 uyumlu olacak

Yeni bilgilere göre amiral gemisi Zen 7 modelleri 32 çekirdek ve 64 izlek yapılandırmasına sahip olacak. Bu tasarım, çift yonga (chiplet) yapısında her bir CCD'de 16 çekirdek barındırarak toplamda 32 çekirdeğe ulaşıyor. Zen 7 desteğinin AM5'e gelmesi ise, AMD içinde "yakın zamanda alınmış" bir karar. Şirket, 2023 sonunda yaptığı açıklamada AM5'in 2025 ve sonrasına kadar destekleneceğini duyurmuştu.

Bilmeyenler için halihazırda Zen 3, Zen 4 ve Zen 5 işlemciler AM5 soketinde kullanılabiliyor. 2026'da çıkacak Zen 6 serisi de AM5 uyumlu olacak. Zen 7'nin ise 2028'de yine AM5 için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da, kullanıcılar için uzun vadeli avantaj sunabilir. Keza Intel'in LGA 1954 soketinin de 3-4 nesil destek göreceği konuşulsa da, AMD'nin AM5'te sunduğu süre şimdiden rekabetçi konumda..

Zen 6 "Olympic Ridge" kod adlı işlemciler, Zen 4'teki IO kalıbını kullanan Zen 5'e kıyasla daha gelişmiş bir IO die, daha yüksek bellek hızları ve ek bağlantı seçenekleri getirecek. Zen 7 ise bu geliştirilmiş IO kalıbını miras alarak, daha yüksek saat hızları, artırılmış çekirdek sayısı ve gelişmiş bağlantı standartları ile gelecek. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa, AM5 platformu modern işlemci dünyasında en uzun ömürlü soketlerden biri olacak.

