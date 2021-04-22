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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu

    AMD’nin uzun süredir konuşulan teknolojisi FidelityFX yeni nesil Xbox konsollarında kullanılmak üzere geliştiricilere açıldı. Buna karşın PlayStation tarafına dair bir haber yok.
    22 Nisan 2021, 19:00 (1 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın DLSS ve Ray Tracing teknolojileri hali hazırda 2. nesile geçmesine karşın AMD’den karşı bir adım gelmeyişi kullanıcıları endişelendiriyordu.

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    Xbox konsollara FidelityFX desteği

    Yeni konsolların kalbindeki yongayı tasarlayan AMD yaptığı duyuruyla FidelityFX’in üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firma Zen 2 çekirdeklerinden ve RDNA2 mimarisinden gücünü alan Xbox Series X ve S konsolları için FidelitFX teknolojilerini kullanıma açtı. Ayrıca FidelityFX'in başlangıçta buradan inceleyebileceğiniz 40'ın üzerinde oyunda kullanılabileceğini de belirtelim.

    Son Xbox Series X|S Game Development Kit içerisinde yer alan Fidelity FX paketinde arasında AMD’nin Contrast Adaptive Sharpening, Variable Rate Shading, ray traced shadow Denoiser, Ambient Occlusion ve  Screen Space Reflections teknolojileri yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 6600M AMD’nin sürücüsünde ortay çıktı"

    Bununla birlikte AMD’nin daha önce PC oyuncularına da FidelityFX’i müjdelediğini hatırlatalım. Son olarak PlayStation kanadıyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.



    https://www.techpowerup.com/281310/amd-enables-fidelityfx-suite-on-xbox-series-x-s
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    M
    mekanikk.g 2 saat önce

    Haksız bir ceza yediğimizi düşünürsek nasıl itiraz edicez

    F
    frostburn 7 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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