AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu

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Nvidia’nın DLSS ve Ray Tracing teknolojileri hali hazırda 2. nesile geçmesine karşın AMD’den karşı bir adım gelmeyişi kullanıcıları endişelendiriyordu.

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Xbox konsollara FidelityFX desteği

Yeni konsolların kalbindeki yongayı tasarlayan AMD yaptığı duyuruyla FidelityFX’in üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firma Zen 2 çekirdeklerinden ve RDNA2 mimarisinden gücünü alan Xbox Series X ve S konsolları için FidelitFX teknolojilerini kullanıma açtı. Ayrıca FidelityFX'in başlangıçta buradan inceleyebileceğiniz 40'ın üzerinde oyunda kullanılabileceğini de belirtelim.

Son Xbox Series X|S Game Development Kit içerisinde yer alan Fidelity FX paketinde arasında AMD’nin Contrast Adaptive Sharpening, Variable Rate Shading, ray traced shadow Denoiser, Ambient Occlusion ve Screen Space Reflections teknolojileri yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "RX 6600M AMD’nin sürücüsünde ortay çıktı"

Bununla birlikte AMD’nin daha önce PC oyuncularına da FidelityFX’i müjdelediğini hatırlatalım. Son olarak PlayStation kanadıyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.

https://www.techpowerup.com/281310/amd-enables-fidelityfx-suite-on-xbox-series-x-s

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