AMD Finansal Analist Günü-3: Bulldozer, Bobcat ve Fusion işlemci örnekleri 2010'da hazır

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Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011 yılında duyurmaya hazırlanan AMD'nin önümüzdeki yıl için neler planladığı bir süredir konuşulmakta. Finansal Analist Günü etkinliğinde 2010 planlarına açıklık getiren firma, önemli ipuçları da verdi. AMD'nin 2010 için planladığı öncelikli ürün programına göre firma, yılın ilk yarısında dört yeni PC platformunu duyurmayı planlıyor. Masaüstü sistemler ve mobil bilgisayarlar için farklı özelliklere sahip dört yeni platform hazırlayan AMD'de özellikle 6 çekirdekli masaüstü işlemcileriyle dikkat çekmesi beklenen Leo platformuna vurgu yapılıyor.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde masaüstü işlemcileri için yeni ve Bulldozer mimarisi öncesindeki son revizyon güncellemesini yapacak olan AMD, 6 çekirdekli Thuban işlemci ailesiyle 2010 için planladığı en önemli işlemci girişimini endüstrinin beğenisine sunacak. Firmadan yayımlanan resmi dökümanlara göre yeni mobil platformlarını da duyuracak olan AMD, performans ve pil tüketiminde en az %25 kazanım sağlamayı hedefliyor. Yine 2011 içerisinde DirecX 11 destekli mobil GPU'larını da kullanıma sunmayı planlayan AMD, sunucu pazarında ise 12 çekirdekli Opteron işlemcilerini tanıtacak.

Opteron 4000 ve Opteron 6000 serileri altında tanıtılacak 12 çekirdekli Opteron işlemcilerinin 6 çekirdekli Sao Paolo işlemci tasarımının çiftine sahip olacağı söylenmekte. AMD'den yayımlanan bilgilere göre firma önümüzdeki yıl içerisinde Bulldozer, Bobcat ve Fusion mimarilerini temel alan 32nm işlemcileri için ilk örnekleri, üretici müşterilerine satmayı planlıyor.